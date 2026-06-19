Miles de crías de foca murieron en dos remotas islas subantárticas. Los científicos ahora creen saber por qué

Por Kathleen Magramo, CNN

Una cepa mortal de gripe aviar que se está propagando por islas remotas cercanas a la Antártida ha devastado la población de fauna autóctona, causando la muerte de aproximadamente 13.000 crías de foca, así como de pingüinos y aves marinas, según los investigadores.

Los estudios con drones realizados por el Programa Antártico Australiano en octubre y enero revelaron imágenes “desoladoras” de cadáveres de crías de foca esparcidos por las costas volcánicas grisáceas de las islas Heard y McDonald, declaró Jarrod Hodgson, científico investigador sénior de la organización.

Las islas, situadas a unos 4.000 kilómetros al suroeste de la Australia continental, han sido durante mucho tiempo un santuario aislado para la reproducción de aves y mamíferos marinos.

Según el programa, la mortalidad de las crías de elefante marino del sur se estimó en un 76 % en una población de 17.000 crías nacidas en las islas. En una zona en particular, la tasa de mortalidad se concentró en un 97 %.

“Lo que desconocemos a partir de nuestros estudios hasta el momento es cuál fue el impacto en la población adulta reproductora de elefantes marinos del sur”, declaró Hodgson.

Los datos recopilados en enero también revelaron que varios cientos de pingüinos rey adultos en la isla Heard han muerto, y los científicos señalaron que la mortalidad estaba por encima de los niveles normales.

“Estas observaciones de la gripe aviar H5 en la isla Heard y la isla McDonald constituyen la primera detección en un territorio externo australiano y demuestran el continuo desplazamiento del virus hacia el este en la zona subantártica”, declaró la bióloga especializada en vida silvestre Julie McInnes.

“Nuestros resultados muestran un patrón similar al de otras islas subantárticas, como Georgia del Sur, donde los elefantes marinos se han visto más afectados”, añadió McInnes, quien también es el autor principal del estudio del grupo.

Hasta febrero, ni la Australia continental ni Nueva Zelanda registraban casos de la cepa H5N1, que se ha propagado entre las aves de todo el mundo y ha afectado a algunos mamíferos.

El análisis de los datos genéticos sugiere que la gripe aviar H5 probablemente llegó a las islas a través de la fauna silvestre procedente de las islas subantárticas francesas de Crozet, situadas a 1.800 km de distancia, y que probablemente se produjo alrededor de agosto de 2025.

Los resultados se han publicado en la revista científica BioRxiv, pero aún no han sido revisados ​​por pares.

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