Reino Unido se prepara para una disputa por el liderazgo tras la victoria de Burnham, el rival de Starmer en el Parlamento

Por Clare Sebastian, CNN

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se perfila como el principal rival del primer ministro británico, Keir Starmer, tras su contundente victoria en las elecciones especiales de Makerfield, al noroeste de Inglaterra, lo que le aseguró su regreso al Parlamento.

Las elecciones parciales del jueves —equivalentes a las elecciones especiales en Estados Unidos— se convocaron con el único propósito de facilitar el acceso a Downing Street a Burnham, considerado por muchos como el político laborista mejor posicionado para desbancar al asediado primer ministro.

En la madrugada de este viernes, con el escrutinio de todos los votos, el riesgo valió la pena. Burnham obtuvo el 55 % de los votos, una cómoda ventaja sobre Robert Kenyon, del partido populista de derecha Reform UK, que quedó en segundo lugar con el 35 %.

Mientras Burnham planea su próximo movimiento, el gobierno británico entra en un nuevo periodo de incertidumbre, con la posibilidad de tener un sexto primer ministro en siete años.

Starmer confirmó el viernes a BBC que se presentará a cualquier contienda por el liderazgo, lo que indica que cualquier transición de poder podría ser más inestable de lo que Burnham espera.

Mientras tanto, Burnham aludió a sus aspiraciones de liderazgo en un discurso pronunciado este viernes, aunque sin mencionarlas explícitamente.

“Este es el momento del cambio”, dijo ante sus seguidores. “Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo, de que el país vuelva a funcionar, de que la gente vea que la política puede marcar una diferencia positiva y devolver la esperanza”.

Burnham, exministro y alcalde del Gran Manchester durante casi una década, regresa al Parlamento en un momento crucial para su partido. Desde su aplastante victoria en 2024, que dio paso al primer gobierno laborista en el Reino Unido en 14 años, el partido de centroizquierda liderado por Starmer ha sufrido una drástica caída en popularidad. Esto culminó en devastadoras derrotas en las elecciones municipales a principios de mayo, donde el Partido Reformista obtuvo un enorme triunfo.

Un número creciente de diputados laboristas exigió la dimisión de Starmer, pero dado que Burnham no podía presentarse como líder del partido —y, por lo tanto, como primer ministro—, ya ​​que las normas y la convención establecen que solo los diputados en ejercicio pueden hacerlo, nadie estaba dispuesto ni capacitado para lanzar un desafío oficial. El líder del partido con mayoría parlamentaria es invitado automáticamente por el monarca a formar gobierno, por lo que no necesitaría convocar elecciones generales.

El 14 de mayo, el diputado laborista por Makerfield, Josh Simons, anunció que se retiraría de la política para que Andy Burnham pudiera regresar a su hogar, luchar por volver al Parlamento y, de ser elegido, impulsar el cambio que nuestro país tanto anhela. El poderoso Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista, que había bloqueado un intento anterior de Burnham de presentarse al Parlamento, le dio luz verde para postularse.

Así, durante cinco semanas, la circunscripción de Makerfield, un conjunto de pequeños pueblos mineros en las afueras de Manchester, al noroeste de Inglaterra, se convirtió en la clave del resultado político del país. Políticos de todo el país, junto con periodistas de todo el mundo, se dieron cita para presenciar cómo unos 75.000 votantes registrados decidirían el futuro político de 70 millones de ciudadanos británicos.

El líder reformista Nigel Farage declaró que fue una “mañana decepcionante”, ya que la elección parcial supuso “una victoria dramática y contundente para Andy Burnham”.

Burnham se enfrentó a una campaña delicada y ardua en lo que rápidamente se perfiló como una contienda entre dos partidos, pero no contra el Partido Conservador, la oposición oficial en el Parlamento. En cambio, su principal rival fue Robert Kenyon, un fontanero de 41 años del partido Reform UK, quien se centró en explotar las quejas económicas y las preocupaciones sobre inmigración de la población mayoritariamente blanca de Makerfield, al tiempo que acusaba repetidamente a Burnham de utilizar la circunscripción como un “trampolín”. En su discurso de victoria, Burnham afirmó que Makerfield “nunca será un trampolín para mí, sino mi piedra de toque”, una prueba crucial en el corazón de la política británica para “garantizar que los lugares que Westminster ha descuidado reciban ahora un trato justo”.

Para evitar parecer arrogante en una contienda electoral convocada específicamente para él, la estrategia de Burnham consistió en mencionar lo menos posible sus ambiciones de liderazgo durante la campaña, y aún menos a su partido. A pesar de haber sido diputado y de haberse presentado dos veces sin éxito a la candidatura de líder del Partido Laborista, buscó proyectar una imagen de disidente dentro del partido.

“Andy Burnham ha logrado evitar que la situación nacional y sus ambiciones nacionales dominen las elecciones parciales”, declaró Patrick English, jefe de elecciones y datos políticos y sociales de YouGov, una empresa de encuestas. En cambio, la perspectiva de Burnham, ajena al gobierno central y a la política partidista, le dio ventaja en un distrito electoral que el Partido Reformista “debería ganar sin duda” en unas elecciones generales, añadió English.

La desindustrialización, incluido el cierre de las minas de carbón de la zona en la década de 1980, ha generado disparidades económicas en toda la región, que ahora, sumadas a la crisis del coste de la vida en el Reino Unido y al creciente temor a la inmigración, han creado un clima político dividido e inestable en Makerfield, una zona que ha votado al Partido Laborista durante más de un siglo.

El apoyo al Partido Reformista había aumentado considerablemente en esta circunscripción, convirtiéndola en uno de sus principales objetivos. En 2016, el 65 % del electorado de Makerfield votó a favor de abandonar la Unión Europea (UE), una campaña liderada por el líder del Partido Reformista, Farage (a nivel nacional, la mayoría a favor de la salida fue del 51,8 %). El mes pasado, el partido de Farage, cuyas políticas incluyen un plan para detener y deportar a todos los inmigrantes ilegales y prohibirles la entrada al Reino Unido de por vida, arrasó en casi todos los escaños del consejo municipal en las elecciones locales. Ningún concejal laborista resultó elegido.

Esta noticia ha sido actualizada.

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