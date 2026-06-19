Zonas de la costa del Golfo están bajo el agua y se esperan más lluvias

Por Chris Dolce, Briana Waxman, Mary Gilbert y Kate Petersen, CNN

Se esperan más lluvias en partes de la costa del Golfo que aún permanecen inundadas, después de que precipitaciones torrenciales —que podrían haber batido récords— obligaran a realizar evacuaciones y rescates en decenas de viviendas, negocios y vehículos anegados.

Esta semana cayeron unos 60 centímetros de lluvia en Louisiana; tanto este estado como Mississippi registraron más de 30 centímetros de precipitación en un lapso de 12 horas o menos. Los aguaceros intensos como estos son solo un síntoma de una atmósfera que se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

Al menos tres personas han fallecido en la región desde que comenzó la actividad meteorológica adversa el domingo.

Este viernes por la mañana se emitió otra emergencia por inundaciones repentinas —el nivel más alto de alerta para este fenómeno— en el sur de Mississippi, una zona duramente afectada. Esto indica que no hace falta mucha lluvia para generar nuevos peligros, ya que la atmósfera sigue propensa a lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones, incluso tras haberse disipado la tormenta tropical Arthur.

Graves inundaciones causaron la muerte de dos personas en Texas a principios de esta semana, antes de que Arthur y su humedad alimentaran inundaciones catastróficas en Louisiana y Mississippi.

Desde el jueves se han producido evacuaciones, rescates acuáticos y múltiples emergencias por inundaciones repentinas en Louisiana y Mississippi.

La emergencia más reciente se declaró este viernes por la mañana en Seminary, condado de Covington (Mississippi), tras registrarse precipitaciones de hasta 28 centímetros. El agua atrapó varios vehículos, obligó a cerrar dos carreteras y dañó cuatro viviendas, según informó Brennon Chancellor, director de emergencias del condado. No se han reportado heridos.

Es probable que las zonas afectadas por estas emergencias hayan sufrido inundaciones de una magnitud que ocurre estadísticamente una vez cada 50 o 100 años; es decir, eventos que tienen una probabilidad del 2 % o del 1 %, respectivamente, de suceder en un año determinado.

A última hora del jueves se levantaron las órdenes de evacuación para unas 30 viviendas situadas aguas abajo de la presa Anchor Lake, en el sur de Mississippi, tras haberse temido que el agua provocara un fallo en la estructura y desatara una peligrosa riada.

Las autoridades permanecen en el lugar supervisando la presa, pero confían plenamente en su integridad estructural, según indicó la Oficina de Servicios de Emergencia del condado de Pearl River en una publicación de Facebook. Se llevaron a cabo rescates acuáticos en el vecino condado de Harrison, en la costa del Golfo, según informó el gobernador de Mississippi, Tate Reeves. Un trabajador de mantenimiento vial del condado también falleció mientras realizaba labores de limpieza tras la tormenta en el condado de Franklin, comunicó Reeves a través de las redes sociales.

En Louisiana, el gobernador Jeff Landry declaró el estado de emergencia el jueves por la noche para hacer frente a los daños causados ​​por la tormenta en todo el estado. Para la mañana de este viernes, unas 200 viviendas se habían inundado en la parroquia de Avoyelles, en la zona centro-oriental de Louisiana, según declaró a la CNN Joey Frank, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias de la parroquia. Asimismo, unos 60 residentes fueron evacuados de un hogar de ancianos de la zona, añadió.

El martes, equipos de bomberos rescataron a una familia —que incluía a un bebé— de una vivienda donde el agua llegaba a la altura de las rodillas; el jefe del Departamento de Bomberos de Picayune, Joshua Abercrombie, señaló que, en la calle situada frente a la casa, el nivel del agua alcanzaba la cintura.

Los remanentes de Arthur también generaron múltiples tornados en el sureste de Louisiana. Un tornado de categoría EF1 azotó Avondale —justo al sur de Nueva Orleans— en la madrugada del jueves, destruyendo cuatro viviendas y causando daños menores en cerca de una docena más, informó a la CNN Rachel Strassel, portavoz de la parroquia de Jefferson.

Una casa móvil fue desplazada de sus soportes de bloques de hormigón por la fuerza del viento y chocó contra una vivienda modular vecina, incidente que resultó en el traslado de dos personas al hospital, indicó Strassel. Una mujer que se encontraba en una tercera vivienda relató que la tormenta la sacó de la cama y destrozó las ventanas. También se registraron daños en edificios de oficinas y un tren que estaba detenido fue descarrilado por el viento en otra parte de la parroquia, según la portavoz.

También se formaron tornados en las parroquias de Terrebonne y St. Tammany, en el sur de Louisiana. Se produjeron daños en viviendas e inundaciones en las calles de la ciudad de Houma, cerca de la costa del Golfo, y se llevaron a cabo “múltiples evacuaciones de viviendas debido a la crecida del agua” en St. Tammany, al noreste de Nueva Orleans, informaron las autoridades.

Para este viernes existe un riesgo de nivel 3 sobre 4 de lluvias que podrían provocar inundaciones a lo largo de la costa del Golfo, afectando principalmente al sur de Mississippi y Alabama. Esto sucede tras el inusual riesgo de nivel 4 sobre 4 (riesgo alto) registrado el jueves en partes de esa misma zona.

No se prevé que las lluvias previstas hasta la noche del sábado sean tan extremas como las del jueves; por tanto, el riesgo actual se debe a la incapacidad del suelo —ya saturado de agua— para absorber más precipitaciones. Cualquier lluvia constante podría provocar inundaciones, y se espera una acumulación adicional de entre 3 y 8 centímetros en gran parte de la costa del Golfo hasta el sábado; algunas zonas podrían registrar 10 centímetros o más.

Esto podría suponer más lluvias para Louisiana, estado que ha acumulado más de 60 centímetros desde el domingo —gran parte de ella caída tan solo el jueves—, lo que podría llegar a batir récords.

Los 55 centímetros registrados en Plaucheville podrían superar el récord histórico de precipitaciones en un periodo de 24 horas de Louisiana, vigente desde hace décadas, aunque es necesario realizar verificaciones para confirmarlo.

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Con información de Karina Tsui, Taylor Romine y Andrew Freedman, de CNN.