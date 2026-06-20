Trump afirma que varias personas fueron arrestadas por vandalizar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln

Por Kaanita Iyer, CNN

A comienzos de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el estanque reflectante del Monumento a Lincoln como “absolutamente sucio” y prometió limpiar este emblemático sitio para que luciera “magnífico, hermoso” y volviera a reflejar los monumentos federales que lo rodean.

La renovación, con un costo de US$ 14 millones, se convirtió en uno de los proyectos predilectos del presidente y simboliza sus esfuerzos por embellecer Washington mediante cambios arquitectónicos que también han incluido la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y la restauración de fuentes deterioradas de la capital del país antes de las celebraciones de America 250.

Pero, con el 4 de julio cada vez más cerca, el estanque situado frente a la estatua de Abraham Lincoln ha terminado reflejando las profundas divisiones en torno a esos esfuerzos de embellecimiento —y a la propia presidencia de Trump— después de que el proyecto de renovación sufriera contratiempos por un persistente problema de algas y el desprendimiento de un material azul del fondo repintado.

Este sábado, el presidente dijo en redes sociales que la Policía de Parques de Estados Unidos había arrestado a varias personas por “vandalizar” el estanque reflectante, y calificó los presuntos actos como “delitos muy graves” que podrían acarrear años de cárcel. CNN se comunicó con la Policía de Parques para preguntar por esos arrestos.

Más temprano este sábado, The Washington Post informó que la policía arrestó al tres veces olímpico estadounidense David Hearn por un cargo menor de destrucción de propiedad del Gobierno, después de que él dijera que tocó el material azul del estanque al llegar en bicicleta al lugar. El incidente fue reportado primero por la periodista independiente Emily Miller. CNN no ha confirmado de manera independiente el arresto de Hearn.

El viernes, Trump respaldó afirmaciones surgidas en círculos conservadores según las cuales los problemas del estanque serían consecuencia de actos de vandalismo, y los vinculó con la inscripción de “8647” en el césped de la Explanada Nacional días antes. Agregó que las autoridades están investigando el caso.

“Hemos tenido algunos problemas reales de vandalismo en el hermoso estanque reflectante”, escribió Trump en Truth Social sin presentar pruebas. “El 75 % de las algas ya desapareció y la situación quedará completamente solucionada muy pronto. El área que fue vandalizada, afortunadamente, representa solo una pequeña zona dañada y será reparada a principios de la próxima semana”.

Tanto turistas como residentes locales han acudido al lugar en los últimos días para grabar videos del agua verdosa y turbia y publicarlos en redes sociales, ya sea para condenar la presidencia de Trump o para defender con entusiasmo los esfuerzos por limpiar Washington. Algunas personas arrancaron tiras del material azul para llevárselas como recuerdo. Otras filmaron a empleados federales vertiendo botellas de peróxido de hidrógeno en el agua.

La mañana de este sábado, algunos visitantes llegaron al monumento durante sus carreras, paseos en bicicleta o como parte de su recorrido por la capital. Varios tomaron fotografías y videos del estanque, enfocándose en las algas, mientras otros expresaban en voz alta su frustración por el estado del lugar. Sobre las algas acumuladas en el fondo podían verse algunos trazos, incluido un rostro sonriente. Mientras tanto, empleados federales continuaban con las labores de limpieza, aspirando las algas con grandes mangueras.

“No se puede inventar algo así: después de criticar el despilfarro, el fraude y el abuso, el Gobierno de Trump gastó US$ 14 millones en la renovación de un estanque reflectante que ahora se está desprendiendo y está lleno de algas”, escribió en X el senador demócrata por Oregon Jeff Merkley. “Estoy exigiendo respuestas sobre este vergonzoso desperdicio de recursos”.

El Departamento del Interior ha restado importancia a los signos visibles de algas, que se han vuelto más abundantes a medida que el clima cálido y húmedo de Washington favorece su crecimiento.

En una publicación realizada el miércoles en X, la oficina de prensa del departamento destacó sus esfuerzos para eliminar las algas y describió el agua como “cristalina”.

CNN se comunicó con el Departamento del Interior para obtener comentarios y más detalles sobre las tareas de limpieza.

Por ahora, lo que debía ser una tarea relativamente sencilla para devolver a este estanque centenario su esplendor original se ha convertido en un espectáculo que atrae turistas al poco profundo espejo de agua por las razones equivocadas.

Trump puso en marcha la renovación a finales de marzo. En una publicación en Truth Social criticó al Gobierno de Joe Biden por no abordar el proyecto después de que una reconstrucción de US$ 34 millones realizada durante la presidencia de Barack Obama no diera los resultados esperados.

En las semanas siguientes, Trump amplió el alcance de la iniciativa y ordenó cambios estéticos, entre ellos pintar el fondo del estanque con un tono de azul similar al del campo azul de la bandera estadounidense. La modificación provocó de inmediato una demanda presentada por una organización sin fines de lucro, que sostiene que el proyecto viola leyes federales que exigen al Departamento del Interior realizar un proceso de consulta que incluya informar al público sobre los planes y recibir comentarios de otras agencias federales antes de iniciar las obras.

El presidente también quería que el proyecto estuviera terminado antes del 4 de julio, un calendario acelerado que, según reconoció el Gobierno, elevó considerablemente el costo total, que terminó siendo casi siete veces superior a la estimación inicial de US$ 1,8 millones.

Trump visitó el lugar para supervisar los avances y, semanas antes de que concluyeran las obras, comenzó a celebrar el proyecto publicando en Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía sonriendo junto a varios miembros de su gabinete mientras flotaban en el estanque.

Sin embargo, apenas un día después de que el depósito se llenara de agua, ya podía apreciarse una cantidad considerable de algas desde la orilla.

En ese momento, el Departamento del Interior dijo a CNN que las algas eran un residuo normal de las primeras etapas del restablecimiento del flujo de agua.

No obstante, en cuestión de días, grandes acumulaciones de algas cubrieron el estanque, lo que llevó al Gobierno a enviar trabajadores para retirarlas con aspiradoras, instalar un sistema de filtración conocido como “nanoburbujeador de ozono” y verter galones de peróxido de hidrógeno.

Para agravar la situación del Gobierno de Trump, a comienzos de esta semana comenzó a desprenderse material azul del fondo del estanque. No está claro si se trata de pintura o de un sellador, ni qué provocó el problema.

Los demócratas en internet reaccionaron rápidamente con burlas.

El senador por Virginia Mark Warner escribió en X: “Qué sorpresa: el acuerdo favorable y cuestionado para uno de los amigos de Trump terminó en desastre”. Warner parecía referirse a un reportaje de The New York Times según el cual el Gobierno de Trump otorgó un contrato sin licitación a una empresa de Ohio vinculada a un aliado del presidente.

El excompañero de fórmula demócrata para la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walz, también intervino.

“Encontraron un problema imaginario, dijeron que solo ellos podían resolverlo, no escucharon a los expertos, contrataron a amigos que obtuvieron millones y fracasaron estrepitosamente. Toda la presidencia de Trump resumida en una sola historia”, escribió Walz en X.

Más allá de los legisladores, la situación del estanque ha generado un intenso debate en internet, acompañado de afirmaciones falsas y teorías conspirativas.

Usuarios de redes sociales identificados con posiciones progresistas difundieron un video de una personalidad de Fox News que defendía la renovación, afirmando erróneamente que describía el agua visiblemente verde como azul. En realidad, se refería al fondo del estanque.

Por su parte, el comentarista conservador Grant Stinchfield aseguró que la proliferación de algas era producto de un “sabotaje” liberal.

“¿Es algo malicioso? Yo tiendo a pensar que sí”, dijo Stinchfield a sus seguidores desde las inmediaciones del estanque reflectante. “No tendrías tantas algas como las que vemos aquí tan rápido, a menos que alguien hiciera algo”.

Un video publicado el jueves por la noche por el influencer conservador Nick Sortor también atrajo atención. En él parecía verse el número “8647” trazado sobre las algas en el fondo del estanque. CNN no pudo verificar de forma independiente la presencia de esa inscripción este sábado.

En los alrededores del estanque también se ha reunido una mezcla de curiosos e influencers. Una mujer llegó con una pancarta verde con la palabra “algas” y coreaba: “Las algas son más inteligentes que MAGA”.

Mientras tanto, visitantes sin una posición evidente en el debate han acudido para comprobar por sí mismos cuán verde está el estanque.

Matthew Weimer, de California, quien se encontraba en Washington visitando a unos amigos, elogió la renovación.

“Creo que es excelente que alguien se haya preocupado lo suficiente como para hacer algo al respecto”, afirmó Weimer. Al ser consultado sobre las críticas al proyecto, respondió: “Las personas que critican, ¿qué están haciendo ellas para mejorar las cosas?”.

Qayla Sykes, que viajó desde Connecticut para asistir a una despedida de soltera, hizo una breve parada en la Explanada Nacional para observar el fenómeno.

“Se ve bastante desagradable. Ya he tomado unas 20 fotos, especialmente de la gente que lo está limpiando, porque no sé si volveré a ver algo así en toda mi vida”, dijo. “Espero que no”.

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Con información de Sunlen Serfaty, Kit Maher, Dugald McConnell, Abigail Roedersheimer, Michael Williams, Devan Cole, Tom Foreman, Ben Krolowitz, Betsy Klein, Aleena Fayaz y Kristen Holmes, de CNN.