FAA investiga un incidente en el que dos aeronaves estuvieron a punto de colisionar en pistas que se cruzan en Boston

Por Danya Gainor y Pete Muntean, CNN

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga un incidente entre dos vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston ocurrido la mañana de este sábado.

Los datos de seguimiento de vuelos muestran que los pilotos del vuelo 2351 de Delta Air Lines interrumpieron su maniobra de aterrizaje alrededor de las 11:30 a.m., hora local, mientras el vuelo 3161 de American Airlines aceleraba para despegar en una pista que cruza la trayectoria de la otra.

Los pilotos de Delta realizaron una maniobra evasiva y luego el Airbus A319 aterrizó sin problemas, tras lo cual los pasajeros desembarcaron con normalidad, dijo un portavoz de la aerolínea en un comunicado.

Las dos aeronaves llegaron a estar a varios cientos de metros de distancia, según un análisis de CNN de los datos de seguimiento de Flightradar24.

Un controlador aéreo le preguntó al vuelo de American Airlines que despegaba hacia dónde se dirigía. El piloto respondió que la torre había autorizado el despegue, de acuerdo con el audio del control de tráfico aéreo grabado por ATC.com. American Airlines remitió las preguntas de CNN a la FAA.

Aunque los expertos insisten en que volar sigue siendo una de las maneras más seguras de viajar, el incidente de este sábado es el más reciente de una serie de episodios vinculados con la aviación en Estados Unidos, entre ellos cuatro dramáticos accidentes aéreos, el problema cada vez mayor de la turbulencia y otras investigaciones por incidentes similares durante maniobras de aterrizaje abortadas.

Una maniobra de aterrizaje abortado, también conocida como go-around, es un procedimiento de aviación que consiste en interrumpir el aterrizaje, ascender de inmediato y seguir nuevas instrucciones. Esta maniobra de seguridad se utiliza para evitar incursiones en pista —cuando aeronaves, vehículos o personas se encuentran incorrectamente ubicados en una pista— y también para responder a otros riesgos, como cambios repentinos del viento o aproximaciones inestables.

Aunque estas maniobras pueden resultar bruscas para los pasajeros, siguen siendo comunes y ocurren todos los días en Estados Unidos, dijo previamente a CNN Michael McCormick, exgerente de tráfico aéreo de la FAA y profesor asociado de gestión del tráfico aéreo en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

“No se les avisa con anticipación a los pasajeros que esto va a ocurrir, pero lo reconocen cuando, de repente, vienen en descenso para aterrizar y el avión vuelve a elevarse”, dijo McCormick, quien reiteró que estas maniobras son rutinarias.

“Esto es algo que los pilotos practican con regularidad en simuladores de vuelo”, agregó.

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