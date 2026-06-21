Cómo los malos hábitos de España quedaron expuestos en el resultado contra Cabo Verde; y por qué es una señal de advertencia

Análisis por Patrick Sung Cuadrado, CNN

A medida que el tiempo se agotaba al final del partido entre España y Cabo Verde, los nervios alcanzaron comprensiblemente su punto máximo. Los gigantes del deporte intentaron forzar la situación y presionaron ansiosamente por lo que sentían que les correspondía por derecho, mientras que los valientes desvalidos defendían con valentía como si sus vidas dependieran de ello.

Cuando el árbitro Adham Makhadmeh pitó confirmando el sorprendente empate 0-0, el estadio Mercedes-Benz estalló de júbilo ante el éxito de Cabo Verde: los pequeños lo lograron. David había herido a Goliat. Todo el mundo pareció celebrar el momento, todos excepto La Roja y sus aficionados.

Lo que seguramente será uno de los grandes momentos de este Mundial fue el resultado de un poco de suerte y mucha defensa heroica, claro, pero gran parte de la culpa —o el mérito, dependiendo de dónde se mire— recae sobre el contingente español.

España tiene talento de sobra en la plantilla para vencer a Cabo Verde, y a pesar de la ausencia de dos de sus mejores jugadores, el equipo debería haber salido victorioso. Pero una serie de problemas acabó costándole a La Roja los tres puntos y, lo que es más preocupante, apunta a algunos hábitos potencialmente peligrosos que podrían costarle a este equipo la oportunidad de levantar su segunda Copa del Mundo.

Para dejarlo claro: el empate en sí definitivamente no es el fin del mundo. De hecho, como resultado, tampoco es especialmente preocupante. Si España gana sus próximos dos partidos, lo más probable es que sea la ganadora del grupo.

Además, hay precedentes de que uno o dos tropiezos tempranos no significan mucho en los grandes torneos recientes. Argentina ganó el último Mundial tras perder su debut ante la modesta Arabia Saudita, Portugal ganó la Eurocopa 2016 tras colarse en las eliminatorias después de tres empates en la fase de grupos y España ganó el Mundial 2010 tras perder su primer partido contra Suiza.

El problema, si eres aficionado de La Roja, es prácticamente todo menos el resultado.

El equipo que ganó la Euro 2024 fue dinámico, fluido y orientado al ataque, con un mediocampo muy fuerte y mucho enfoque en el increíble juego por las bandas: particularmente de las jóvenes estrellas Lamine Yamal y Nico Williams. La ausencia en la alineación titular contra Cabo Verde de Yamal, quien está siendo reincorporado poco a poco a la rotación tras una lesión en el muslo que puso fin a su temporada de club a finales de abril, y de Williams –quien también sufrió una lesión en el muslo al final de la campaña– se sintió profundamente, ya que estos dos jóvenes jugadores aportan el dinamismo y la amplitud sobre la que se construye este equipo.

En su lugar, el seleccionador español Luis de la Fuente alineó de manera algo desconcertante al dúo del Barcelona Ferrán Torres y Gavi como sus reemplazos.

Torres suele ser delantero centro y solo jugó 158 minutos en cuatro partidos (de un total de 47) como extremo derecho en todas las competiciones esta temporada. Gavi regresó recientemente de una rotura de menisco que lo tuvo fuera por más de seis meses. Además, suele ser utilizado principalmente como mediocampista central en el Barça –aunque el técnico blaugrana Hansi Flick lo usó como extremo izquierdo durante 109 minutos en dos partidos esta campaña– y no es particularmente conocido por su aceleración o velocidad explosiva, especialmente después de la cirugía de rodilla.

Ambos jugaron mal, con Gavi sin lograr aportar velocidad por la banda para desarmar la estructura defensiva de Cabo Verde y Torres fallando varias oportunidades para que España adelantara, incluyendo una ocasión clarísima que probablemente habría abierto el marcador de no haber rebotado en el travesaño. La falta de puntería de Torres frente al arco incluso generó innumerables memes en las redes sociales de habla hispana, tanto de aficionados frustrados como de neutrales divertidos.

La otra parte de la gloriosa plantilla de España en 2024 que brilló intensamente en aquella victoria del torneo fue un centro del campo increíble, pero a pesar de contar con Rodri y Fabián Ruiz de aquella final de la Euro y la incorporación de un Pedri sano, también jugó muy por debajo de las expectativas en Atlanta.

Tanto el jugador del Manchester City —que pareció especialmente lento y no como el ganador del Balón de Oro 2024 ni siquiera como terminó la pasada temporada de clubes— como Ruiz no estuvieron a la altura y no ofrecieron pases lo suficientemente incisivos o penetrantes como para marcar la diferencia en la mayor parte del partido, pareciendo pasar el balón y mantener la posesión solo por mantenerla. Prueba de ello es que el delantero titular Mikel Oyarzabal se convirtió en el primer jugador registrado desde el torneo de 1966 en no tocar el balón ni una sola vez en los primeros 30 minutos contra los Tiburones Azules, según Opta Stats.

El único punto brillante del centro del campo fue la sólida presencia de Pedri, quien jugó fuera de posición y aun así tuvo un desempeño bastante decente en general, pero incluso él fue criticado por muchos en las redes sociales por caer en una trampa familiar.

El equipo en su conjunto se vio un paso más lento y pareció olvidar cómo jugó en la victoria de la Eurocopa, optando en cambio por una vibra de tiki-taka casi retro de los fracasos mundialistas pasados (2014, 2018 y 2022). No hubo ningún tipo de pase o movimiento incisivo para intentar romper el bloque bajo de Cabo Verde —España completó 734 pases, que en su mayoría parecieron laterales o hacia atrás— y en su lugar hubo mucho pensamiento ilusorio de que sus rivales africanos cometerían un error.

Desafortunadamente para ellos, no lo hicieron, y probablemente tampoco funcionará contra rivales mejores.

El periodista español Miguel Quintana dijo en su programa de radio en el medio Marca: “El resultado te puede engañar. Lo que nunca engaña es el estilo de juego, y ayer, España dejó de parecerse al equipo de 2024 y empezó a parecerse a la España de los peores momentos de 2022 y 2018. Eso es lo que debe preocuparnos y eso es lo que debe preocupar a Luis de la Fuente”.

La alineación de De la Fuente para comenzar el partido del lunes parecía casi demasiado confiada, en cierto modo, con una sensación de “Somos España y ustedes son Cabo Verde”, colocando a los mencionados “extremos” en lugar de opciones más adecuadas como Víctor Muñoz (si estaba completamente recuperado), Yéremy Pino o Álex Baena. A medida que avanzaba el partido y quedaba claro que las cosas no estaban funcionando en absoluto, esa impresión solo parecía confirmarse.

El técnico de La Roja no reaccionó lo suficientemente rápido a la situación, optando en cambio por más de lo mismo tras el descanso —con razón o sin ella, confiando en sus jugadores habituales que en gran parte lo llevaron hasta este punto— y no realizó ningún cambio hasta el minuto 71. Para entonces, ya era demasiado tarde, incluso con la entrada de Yamal y su claro e inmediato impacto en el juego.

De la Fuente ha recibido muchas críticas de los medios y de los aficionados españoles en línea por el desempeño del lunes, y hay mucha nostalgia por el exasistente técnico Pablo Amo, quien dejó el cuerpo técnico en febrero de 2025 pero que, según muchos, fue el verdadero artífice de la plantilla de la Eurocopa 2024. Sin embargo, Amo no va a regresar y De la Fuente debe adoptar una mayor urgencia y hacer ajustes.

De hecho, todo el equipo debe concentrarse más. A Francia le bastó una mitad de fútbol mediocre contra Senegal para cambiar de marcha y empezar a jugar a su nivel potencial; España tiene que hacer lo mismo.

La Roja necesita mover el balón y a sus jugadores más rápido, adaptarse mejor a lo que hace el rival (Arabia Saudita no va a jugar libre y abierta después de ver lo que funcionó) y ser más implacable. España no ha marcado un gol en el Mundial desde el de Álvaro Morata en la derrota 2-1 en la fase de grupos ante Japón en 2022, esto a pesar de haber completado 2.500 pases y realizado 49 tiros, según la BBC.

El delantero Oyarzabal reconoció tras el partido que el equipo tendrá que ajustar cosas para el resto del torneo: “Tenemos que mantener la calma, confiar en nosotros mismos y mirar qué debemos corregir porque seguro que hay muchas cosas que corregir de este partido y seguir adelante”.

Gavi dijo a AS el jueves: “Cabo Verde no es ninguna broma. No estuvimos tan bien como deseábamos, la velocidad con la que movimos el balón fue lenta y fuimos demasiado pesados con nuestros pases… Podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que hicimos”.

El defensor Marc Cucurella compartió ese sentir el jueves en una entrevista con El Mundo: “La fastidiamos un poco, no siempre hacíamos lo correcto, estuvimos un poco imprecisos y, contra estos equipos, cuando no empiezas bien, todo se complica.

“Hemos ganado ese nivel de presión (de parte de los aficionados) porque llevamos haciendo las cosas muy bien estos últimos años, pero sabemos el nivel que tenemos, sabemos que no estuvimos a nuestro mejor nivel.

“Lo bueno es que este susto sucedió en el primer partido del grupo; si pasa en los cruces, estás fuera. Y tenemos tiempo para arreglarlo. Es mejor que lo que pasó con Cabo Verde haya sucedido ahora y, poco a poco, vayamos mejorando”.

Ganar los próximos dos partidos y terminar como líder del Grupo H es crucial, dado que quedar en segundo lugar probablemente significaría un impensable cruce en octavos de final contra Lionel Messi y Argentina. Es cierto, hay que vencer a los mejores para ser el mejor, pero este equipo querrá coger impulso antes de enfrentarse a otros favoritos del torneo.

Por supuesto, hay quienes dicen que el resultado no fue tan malo y que no debe sobreanalizarse. De la Fuente no parecía demasiado preocupado por el resultado, afirmando: “Somos un equipo con una fiabilidad extraordinaria. No hemos perdido en 32 partidos. En el próximo partido estaremos mejor, seguro… Estamos tranquilos. Este es un torneo largo, y en nuestra cabeza todavía tenemos siete partidos por delante”.

El portero campeón del mundo Iker Casillas dijo en X: “Me pareció que (España) jugó bien. Fue uno de esos partidos que pasa uno cada diez… Entiendo que la gente tenga dudas, pero no es el caso. Tranquilos”.

Quizás tengan razón. Después de todo, la superioridad estadística fue bastante clara. España tuvo 27 tiros, siete de ellos a puerta, y una cifra de goles esperados (xG) de más de 2,1. Y el portero de Cabo Verde, Vozinha, tuvo el partido de su vida.

Si las circunstancias hubieran favorecido a España con una definición más precisa o si un defensor de Cabo Verde hubiera cometido un error, entonces el resultado habría sido diferente y gran parte de la conversación que está ocurriendo actualmente (incluida aquí) probablemente no estaría ocurriendo.

Además, parecía que Yamal, en el poco tiempo que estuvo en el campo, estuvo cerca de su mejor nivel. El partido cambió cuando entró al terreno de juego en el minuto 71 y La Roja finalmente comenzó a verse un poco más amenazante en general. Si la superestrella del Barça está camino a su mejor estado físico y comienza los partidos, entonces mucho de este ruido podría quedar en nada.

Cucurella, por su parte, vio el resultado de manera positiva.

“Creo que lo mejor que nos podía pasar era llevarnos este susto al principio. Porque si hubiéramos ganado el partido, lo habríamos olvidado y habríamos dicho: ‘Bueno, ganamos, todo está bien’”, dijo a El Mundo.

“Pero con el susto, nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar a nuestro máximo nivel en cada partido, que no será nada fácil, que tendremos que superar momentos difíciles y que lo más importante es estar unidos y presentarnos en cada partido”.

Aun así, a pesar del optimismo del equipo, el partido despertó muchos malos recuerdos en la mente de los aficionados españoles en todas partes, antes de lo que muchos pensaban que podría ser una excelente oportunidad para conseguir la segunda Copa del Mundo para la nación. Si La Roja consigue otra estrella o vuelve a estrellarse contra la realidad, está por verse.

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