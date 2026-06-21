De la Espriella ganó el preconteo en Colombia, pero sigue el suspenso: estos son los pasos hacia el escrutinio final

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

En la segunda vuelta más reñida de la historia de Colombia, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella festejó su ajustada victoria sobre Iván Cepeda en el preconteo divulgado este domingo por la Registraduría Nacional y recibió el saludo de varios líderes de la región, aunque el suspenso continúa en el país por las decenas de miles de mesas que serán impugnadas por el oficialismo, según anunció el aspirante izquierdista.

De la Espriella, de 47 años, consiguió casi 13 millones de votos y aventaja a Cepeda por unos 250.000 sufragios, menos de un punto porcentual. Tanto Cepeda como el presidente, Gustavo Petro, reconocieron la diferencia, pero enfatizaron que esperarán al escrutinio final, que es realizado por comisiones escrutadoras y sí tiene carácter vinculante.

Si bien el preconteo es de carácter informativo, en la primera vuelta tuvo una coincidencia de 99,98 % con el resultado definitivo. La estrecha diferencia entre De la Espriella y Cepeda es la más ajustada para una segunda vuelta en la historia de Colombia, en una jornada con una participación récord del 63,5 %.

Con la confianza de que la diferencia sea suficiente para superar algún margen de error, De la Espriella declaró como vencedor.

“Pudimos derrotar al régimen, eso es épico y solo es posible con el favor de Dios”, indicó. El abogado y empresario calificó de “histórica” la votación y aseguró que “va a cambiar para siempre la historia de Colombia”.

Varios líderes de la región también dieron por hecho el triunfo de De la Espriella y no demoraron en felicitarlo, como el presidente argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

El presidente Donald Trump destacó en un mensaje escueto que De la Espriella “ganó, GRANDE”, mientras que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en X que habló con De la Espriella, a quien llamó “presidente electo”, lo felicitó por el resultado y aseguró que “los mejores días de Colombia están por venir”.

El candidato del Pacto Histórico dijo ante sus seguidores que él y su movimiento respetan las reglas democráticas y que reconocen el resultado de la Registraduría “como un dato oficial”, pero consideró que es necesario esperar al escrutinio final para tener una postura definitiva.

“Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una, deberán ser objeto del escrutinio”, apuntó.

Sin embargo, el senador también habló de un escenario en el que no sucedería a Petro el próximo 7 de agosto. “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”, subrayó. Además, dijo que está dispuesto al diálogo y la concertación.

Por su parte, Petro hizo un llamado a “todas las abogadas y abogados demócratas” para asistir a los escrutinios y señaló que líderes de la oposición “apresuran hoy a darse por ganadores porque temen” el resultado definitivo.

El presidente también invocó a no confrontar ni iniciar la violencia, e hizo una reflexión sobre su legado y el apoyo que recibió Cepeda. “Mi votación (en 2022) fue superada por Cepeda en esta ocasión, por tanto el proyecto de justicia social ha atraído a más de un millón de nuevas personas. Es producto de los hechos presentados y de nuestros errores”, indicó.

Colombia, con una larga tradición de elecciones transparentes, ha tenido pocas denuncias de fraude en las últimas décadas.

Las comisiones escrutadoras están integradas por jueces y notarios que revisan la documentación electoral y pueden resolver las eventuales controversias, como las impugnaciones anunciadas por Cepeda, que deben estar sustentadas por pruebas presentadas oportuniamente.

Tras la primera vuelta del 31 de mayo, el escrutinio final fue publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuatro días después de la votación, luego de completar el proceso de consolidación de actas, verificación y declaración oficial. El procedimiento ya comenzó este domingo a nivel municipal y continuará a nivel regional antes de culminar en el CNE.

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