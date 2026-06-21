España despierta y golea, mientras Lamine Yamal consigue superar una marca de Messi

Por César López, CNN en Español

España necesitaba recuperar rápidamente la confianza perdida en el arranque de esta Copa del Mundo, a la que llegó como una de las grandes favoritas al título, pero tras los primeros noventa minutos en su debut ante Cabo Verde, generó más dudas que certezas.

Lamine Yamal no estuvo desde el arranque en ese encuentro, que fue dominado por los europeos ante un equipo africano que plantó cara y se llevó un punto dorado en el primer Mundial de su historia.

El técnico español, Luis de la Fuente, anunció y decidió hacer cambios en su once titular para enfrentar a Arabia Saudita, la misma que sacó el empate en el debut ante Uruguay y la que hace cuatro años silenció al planeta fútbol al ganarle al seleccionado argentino.

La figura que llegó al Mundial entre algodones junto a Olmo, Porro y Baena, fueron los cuatro cambios que incluyó el técnico español para enfrentar al equipo saudí.

Pese a ello, la idea de juego fue la misma que la del primer partido, una España tomando el control del balón desde el comienzo; presión alta, abriendo las bandas y rompiendo líneas defensivas, ahora con el diferenciador de Yamal, que se notó desde el primer minuto de juego.

Arabia Saudita no tenía a Vozinha, el héroe caboverdiano del 15 de junio, y aunque Mohammed Al-Owais pudo aguantar un par de embates, tan pronto como al minuto 23 los españoles ya habían sentenciado el partido.

Primero, Lamine Yamal por la banda derecha aprovechó un centro a ras de suelo de Mikel Oyarzabal, al segundo palo, para abrir el marcador y anotar su primer gol en un Mundial.

Yamal es ahora el segundo jugador español más joven en anotar en una Copa del Mundo, con 18 años y 343 días, superado por Gavi quien lo hizo en la goleada ante Costa Rica de 2022, con 18 años y 110 días.

Pero dejemos a un lado el brillo de Yamal, porque fue Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, sin duda alguna el protagonista del partido. El delantero amplió la cuenta con un doblete en menos de tres minutos (20’y 23’). Pase gol, dos anotaciones y a dormir como el más desctacado del partido.

Un primer tiempo resuelto y parecía que España no necesitaría los segundos 45 minutos, tampoco a Yamal, ni a Oyarzabal que fueron directo a la banca al descanso. De la Fuente lo tenía claro, para qué arriesgar a sus dos puntas de lanza con un partido resuelto.

La primera acción de peligro en la segunda parte llegó con el cuarto gol. Cucurella prendió un zurdazo de primera tras un tiro de esquina. El portero saudí rechazó el balón, pero el rebote encontró a su compañero Hassan Altambakti y terminó en el fondo de la red, en propia meta.

4-0 final para el seleccionado español ante 68.239 espectadores, según el reporte de la FIFA, que asistieron al estadio de Atlanta. La próxima parada será el 26 de junio en Guadalajara ante Uruguay, para definir el liderato del Grupo H. España tiene un pie en la siguiente fase.

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