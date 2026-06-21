Lo que le costó la guerra con Irán al Pentágono, a la economía… y a Trump

Por Zachary Wolf, David Goldman y Kaanita Iyer, CNN

Con un acuerdo firmado y más conversaciones a punto de comenzar, la guerra de EE.UU. con Irán está en pausa, al menos por ahora, y el presidente Donald Trump les está diciendo a los estadounidenses que han ganado.

“¡DE NADA!” escribió Trump el jueves en una publicación en su plataforma de redes sociales, donde también enumeró los beneficios de su memorando de entendimiento para seguir negociando con Irán durante los próximos 60 días.

“EL PETRÓLEO ESTÁ FLUYENDO, IRÁN NUNCA PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR (¡EL MUNDO ESTARÁ SEGURO!), LOS MERCADOS BURSÁTILES ESTÁN RUGIENDO, LOS EMPLEOS ESTÁN EN RÉCORDS, Y LOS PRECIOS ESTÁN BAJANDO (¡ASEQUIBILIDAD!). NUESTRO PAÍS ES FUERTE, SEGURO Y RESPETADO COMO NUNCA ANTES”, dijo Trump.

Pero un análisis objetivo de lo que ha cambiado después de más de 100 días de conflicto, en el que 13 militares estadounidenses perdieron la vida junto con más de 7.500 civiles en la región, sugiere una historia más matizada que la que Trump expuso en mayúsculas.

Aquí hay algunas de las grandes cifras y tendencias que dibujan un panorama más completo de cómo la guerra afectó a EE.UU.:

El conflicto le costó al Departamento de Defensa unos US$ 40.000 millones, según cifras preliminares de un próximo análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

La cifra incluye el costo de las municiones, el equipo destruido y los daños a las bases, pero no incorpora los costos operativos que ya estaban contemplados en el presupuesto del año fiscal 2026 del Departamento, de más de US$ 1 billón, dijo a CNN Mark Cancian, asesor principal del CSIS.

El Pentágono ha presentado una solicitud de US$ 80.000 millones en financiación suplementaria, dijeron a CNN dos fuentes del Gobierno de EE.UU. Menos de US$ 20.000 millones de ese total solicitado están relacionados con necesidades inmediatas derivadas de la guerra con Irán, según una fuente, que añadió que la cifra no incluye costos como reparaciones de instalaciones y el mantenimiento de bases estadounidenses en la región.

Las municiones fueron el mayor gasto, dijo Cancian, y añadió que hubo un “alto uso” de armas de largo alcance, altamente sofisticadas y caras.

Por ejemplo, un misil Tomahawk cuesta alrededor de US$ 2,5 millones y EE.UU. utilizó cerca de 1.000 de ellos, según Cancian.

Expertos y funcionarios dijeron a CNN que las fuerzas militares de EE.UU. utilizaron porciones significativas del inventario de misiles clave. Trump invocó la Ley de Producción de Defensa, a principios de junio, para obligar a las empresas de defensa a fabricar más armas.

El costo diario de la guerra disminuyó a medida que avanzaba, con ataques menos frecuentes y un menor uso de armas costosas, según el CSIS, que estimó que las primeras 100 horas de la guerra costaron US$ 3.700 millones. En el día 12, el costo acumulado era de alrededor de US$ 16.500 millones, encontró el centro de estudios.

Aunque el Departamento de Defensa soportó la mayor parte de los gastos, el conflicto les costó a otras agencias, como Seguridad Nacional y Asuntos de los Veteranos, US$ 1.000 millones, según las cifras preliminares del CSIS. Aproximadamente US$ 165 millones de eso estuvieron relacionados con “precios del combustible más altos”, dijo Cancian.

La guerra elevó el precio de la gasolina, una píldora amarga para Trump, quien ha hecho de la dependencia de la perforación de combustibles fósiles una parte clave de su agenda. Pero aunque EE.UU. ha sido el principal productor de petróleo y gas durante años, el mercado es complejo y mundial. Los precios de la gasolina subieron de un promedio de menos de US$ 3 por galón en todo el país a bastante más de US$ 4, durante gran parte de la guerra.

Ahora que se prevé que el tráfico de petróleo vuelva a fluir a través del estrecho de Ormuz, es de esperar que los precios bajen. Pero probablemente tomará tiempo. El promedio en EE.UU. fue de US$ 3,97 por galón, el viernes. El jueves, bajó de US$ 4 por primera vez desde el 30 de marzo.

Según un rastreador de costos energéticos de la Universidad de Brown, los hogares estadounidenses han gastado más de US$ 253 adicionales de lo que habrían pagado si no hubiera guerra.

Los estadounidenses de a pie han estado sintiendo el golpe de los precios de la gasolina, pero los agricultores y los transportistas han estado sintiendo el golpe del diésel. El precio promedio era de unos US$ 3,80 antes de que comenzara la guerra. Está por encima de US$ 5, al 15 de junio, lo que supone una bajada respecto a principios de la guerra.

El rastreador de costos energéticos de la Universidad de Brown encontró que, debido al aumento del precio, los estadounidenses gastaron casi US$ 27.100 millones extras en diésel.

La guerra también elevó el precio de los fertilizantes, lo que podría tener un efecto a largo plazo en la agricultura.

La reserva de emergencia de petróleo del país, almacenada en cavernas de sal en la costa del Golfo, se ha agotado tanto por la administración Biden como resultado de la guerra de Rusia en Ucrania como por la administración Trump como resultado de la guerra de Trump contra Irán. Como informó Matt Egan, de CNN, la reserva está ahora en su nivel más bajo desde 1983, cuando se estaba llenando por primera vez durante la administración Reagan.

El petróleo no ha estado saliendo de Medio Oriente durante casi cuatro meses. En total, el mundo perdió 1.150 millones de barriles de suministro de petróleo durante la guerra, según Kpler.

Así que el mundo ha estado obteniendo crudo de prácticamente cualquier otro lugar del que pueda conseguirlo.

Venezuela y Brasil aumentaron la producción. Estados Unidos envió cargamentos de combustible para aviones a Europa y diésel a Australia. La administración Trump levantó las sanciones a cientos de millones de barriles de petróleo ruso e iraní. Y 32 países coordinaron la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia.

Aun así, no fue suficiente. Así que las compañías petroleras empezaron a recurrir a sus propias reservas para satisfacer la demanda de sus clientes.

Un centro petrolero crítico en Cushing, Oklahoma, que canaliza combustible por todo Estados Unidos, acaba de alcanzar su nivel de estrés operativo: el equivalente a cuando el café baja por debajo del grifo y necesitas inclinar la urna para sacar los últimos restos de posos a tu taza. Gran parte de lo que se acumula en el fondo de un tanque de petróleo es una porquería inutilizable, lo que dificulta mantener la presión en las tuberías para sacar el petróleo hacia los clientes.

La Administración de Información Energética de EE.UU. informó la semana pasada que a Cushing le quedaban solo 20 millones de barriles de petróleo en sus tanques. Eso es un problema que Trump reconoció el miércoles en el G7 en Versalles.

“¿Quieren ver el caos?”, dijo Trump. “Nos quedamos sin reservas en unas cuatro semanas”.

A Trump le ha costado encontrar un argumento político convincente para explicar por qué sus políticas han ayudado a impulsar los precios al alza. En ocasiones ha dicho que la idea de la “asequibilidad” es un engaño. Más recientemente, dijo: “Me encanta la inflación”, argumentando que podría ser mucho peor y que cuando terminara la guerra “va a bajar como una roca”.

Pero hay una diferencia entre que la inflación baje, lo que significa que los precios no suben tan rápido, y que los precios realmente bajen.

La inflación anual superó el 4 % por primera vez en tres años, impulsada por esos precios de la energía, según datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso está lejos de los máximos de los años del covid, pero es el doble de lo que la Reserva Federal generalmente quiere ver antes de bajar las tasas de interés. La inflación persistentemente alta ayuda a explicar por qué la Fed se negó a recortar las tasas la semana pasada, como quiere Trump, a pesar de estar ahora dirigida por su presidente elegido a dedo, Kevin Warsh.

Pero los precios ahora están subiendo más rápido de lo que creció el sueldo del estadounidense promedio durante el último año. En otras palabras: la inflación se comió tu aumento salarial en abril y mayo, la primera vez que eso ocurría desde 2023.

Hay algunas señales de optimismo entre los estadounidenses. Tras tres meses consecutivos de caídas, el sentimiento del consumidor subió en junio, según una encuesta de larga trayectoria realizada por la Universidad de Michigan. Pero sigue estando muy por debajo de los promedios históricos.

La falta general de confianza no es solo el resultado de la guerra, como escribió Bryan Mena, de CNN:

“El sentimiento está atravesando un bache de varios años por varias razones, pero se debe principalmente a que los shocks de precios de los últimos años se han ido acumulando y han empeorado la asequibilidad, aunque hay señales de que los consumidores podrían estar acostumbrándose… Desde 2020, los estadounidenses han soportado varios acontecimientos históricos consecutivos que han afectado a la economía. Eso significa que realmente no ha habido un período largo y sostenido de aumento del sentimiento para recuperarse de los shocks económicos de los últimos años”.

Los índices del mercado cayeron en el período inmediatamente posterior al inicio de la guerra, pero Trump puede seguir presumiendo (y lo ha hecho repetidamente) de que los mercados han seguido batiendo récords a pesar de la guerra. Los estadounidenses podrían ser generalmente pesimistas sobre la economía en parte como resultado de la inflación y del aumento de los precios de la gasolina causado por la guerra, pero los inversores siguen comprometidos. Añadan algunas OPI de gran envergadura de SpaceX y del sector de la IA y, a pesar de la guerra, personas que se sienten bien con el saldo de su 401k si tienen la suerte de tener uno.

Los bonos se han estado vendiendo debido a las crecientes preocupaciones por la inflación a causa del aumento de los precios de la gasolina durante la guerra. Eso llevó el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años a su nivel más alto en más de un año en mayo, antes de que retrocediera un poco.

El rendimiento a 10 años influye en las tasas de los préstamos al consumidor, incluidas las tarjetas de crédito, los préstamos para automóviles y las hipotecas de vivienda.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años cayó al 6,47 %, la semana pasada, frente al 6,52 %, de la semana anterior, que estaba cerca del máximo del año, según Freddie Mac. Los mayores rendimientos de los bonos han empujado al alza las tasas hipotecarias, manteniendo congelado el mercado de la vivienda e impidiendo que las personas que no pueden permitirse el sueño americano lo alcancen.

Las tasas pueden seguir subiendo: el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en su primera reunión como presidente, la semana pasada, dijo que el banco central haría un impulso más fuerte para mantener bajo control las subidas de precios. El mercado ahora espera que la Fed suba las tasas más adelante este año, lo que potencialmente elevaría también las tasas hipotecarias.

El presidente tiene un núcleo comprometido de partidarios, pero la mayor parte del país desaprueba cómo está manejando su trabajo. Como resultado, su calificación ya estaba cayendo por debajo del 40 %, antes de que comenzara la guerra. Solo el 38 % de los estadounidenses aprobaba el desempeño de Trump, en febrero. Esa cifra está en el 37 %, al 15 de junio, según el Poll of Polls de CNN.

El manejo de Trump de la guerra y de la economía también está en números rojos, según una encuesta reciente de Fox News, en la que el 31 % de los votantes registrados aprobaba su manejo de la economía y el 35 % aprobaba su manejo de Irán.

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Con información de Haley Britzky, de CNN.