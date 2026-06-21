Probable próximo número dos del Senado advierte a Trump que si los demócratas obtienen la mayoría: “Va a ser una lucha”

Por Alison Main, CNN

El senador Brian Schatz, quien muchos creen que asumirá el papel número dos en el caucus demócrata el próximo año, tiene una advertencia para el presidente Donald Trump: podría estar lidiando con un Washington muy diferente si los demócratas logran las ganancias electorales que esperan este otoño.

“La calidad de los candidatos tendría que subir de inmediato, porque no van a lograr que personas como Bill Pulte o RFK Jr. o Pete Hegseth pasen por el Senado de Estados Unidos si los demócratas dirigen eso”, le dijo al Manu Raju, de CNN, enumerando a algunos de los candidatos más controvertidos del presidente para su administración, quienes no han recibido ningún voto de confianza por parte de los demócratas.

Después de dos años de republicanos luchando por impulsar la agenda de Trump a través del Congreso con sus estrechas mayorías, los demócratas esperan que los menguantes números de aprobación del presidente les ayuden a asegurar el control de ambas cámaras y dar paso a una nueva ola de líderes en el Capitolio.

Aunque Schatz, por superstición, toca madera cuando se menciona su posible ascenso, es ampliamente visto como la opción probable para suceder al senador Dick Durbin, que se jubila, como líder de bancada demócrata del Senado el próximo año.

En una entrevista amplia para “Inside Politics Sunday”, el demócrata de Hawai expuso un enfoque agresivo, pero pragmático, para enfrentarse a Trump si asegura el puesto número dos en una mayoría demócrata en enero.

“Creo que encuentras puntos en común donde sea posible y te mantienes firme cuando sea necesario”, dijo. “Cuando se trata de nuestros valores fundamentales, valores estadounidenses fundamentales, va a ser una lucha”.

Esa pelea podría llegar por temas como confirmar a un posible cuarto designado de Trump para la Corte Suprema o enfrentar las amenazas de algunos demócratas de someter al presidente a un juicio político por tercera vez.

Si bien algunos designados en el primer mandato de Trump recibieron un apoyo demócrata escaso, en gran medida del exsenador de Virginia Occidental Joe Manchin, Schatz dejó claro que el listón podría ser aún más alto si el presidente tiene la oportunidad de hacer otro nombramiento para el alto tribunal.

“Sin duda ejecutaríamos nuestro papel de asesoramiento y consentimiento, lo tomaríamos muy en serio”, prometió. “No creo que pudieran imponer a nadie a la fuerza”.

Schatz, que ya es miembro del liderazgo demócrata del Senado, dijo que cree que el presidente ha hecho “un millón de cosas susceptibles de juicio político”, pero considera el asunto del juicio político como una “importante cuestión táctica”.

Una Cámara controlada por los demócratas, presumiblemente liderada por el ahora líder de la minoría Hakeem Jeffries, tendría que tomar decisiones, señaló Schatz. Entre ellas, si primero someter a juicio político a secretarios del gabinete y cuándo actuar contra Trump a medida que el próximo ciclo de campaña presidencial comienza de lleno.

“Si trasladaran un juicio político al Senado, creo que es muy probable que sea predecible cómo votaría todo el mundo. Pero por esa misma razón, creo que deberían medir dos veces y cortar una vez”, dijo.

Se necesitará más que solo un espíritu combativo para lograr victorias demócratas en todo el país, cree Schatz, promoviendo lo que él llama “una visión afirmativa para Estados Unidos”.

Ve la atención sanitaria y los aranceles, así como frenar el “aventurerismo en política exterior”, como áreas en las que un Senado liderado por los demócratas podría hacer frente a la administración Trump y ganarse a los votantes.

“La razón por la que el público no está detrás de esta guerra es que nunca se molestaron en presentar el argumento a favor de ella”, dijo Schatz, explicando que los demócratas abordarían la guerra con Irán con una votación del Congreso sobre si autorizar el uso de la fuerza militar por parte de Trump.

Mientras el entonces presidente Joe Biden presumía de un regreso a la normalidad cuando los demócratas llegaron al poder en todo Washington en 2021, Schatz no cree que eso sea lo que los estadounidenses desean ahora, incluso mientras crecen más recelosos de Trump.

“En primer lugar, eso probablemente ni siquiera sea posible, hablando mecánicamente, pero en segundo lugar, eso no es en realidad lo que la gente quiere”, dijo.

Los demócratas deben lidiar con amplias calificaciones de desfavorabilidad que han aquejado al partido en los últimos años, lo que Schatz atribuye a la percepción de los demócratas como “desconectados de lo que la gente estaba atravesando económicamente”.

“Los precios eran demasiado altos, y teníamos a un presidente de 80 años, y creo que una de las razones por las que la gente está empezando a dar un giro político es que los precios están aún más altos, y de nuevo tenemos a un presidente de 80 años”, dijo.

“Tenemos mucho trabajo por hacer en términos de recuperar la confianza que alguna vez tuvimos, especialmente con los votantes de la clase trabajadora, pero creo que vamos camino de hacerlo al demostrar un poco más de disciplina y un poco mejor enfoque que de costumbre en el costo de vida”, continuó.

Aun así, cree que las agendas amplias en año electoral están “sobrevaloradas”, y sostiene que el partido debatirá las posiciones más sólidas en temas como la atención médica y la reducción de costos durante un probablemente estridente ciclo de primarias presidenciales de 2028.

“Mucha gente tendrá muchas propuestas, pero en esta etapa no me interesa particularmente resolver todas esas cuestiones antes de noviembre”, dijo.

Schatz deja abierta la puerta a convertirse algún día en el sucesor del ahora líder de la minoría Chuck Schumer, pero insistió en que sería “odioso” hablar públicamente de esa aspiración.

Pero está lejos del creciente coro de demócratas, incluidos muchos que compiten en contiendas clave al Senado, que quieren que Schumer sea apartado por el descontento con su capacidad para guiar a su bancada durante el segundo mandato de Trump.

“Mire, los candidatos van a hacer lo que necesiten hacer para ganar, pero es muy común, ya fuera Nancy Pelosi o Mitch McConnell o John Thune, criticar a quienes están en el poder”, explicó, afirmando que tiene 100 % confianza en el liderazgo de Schumer.

Muchos de esos candidatos que quieren ver salir al Schumer de 75 años están entre una ola más joven de demócratas progresistas que impulsa un cambio generacional dentro del partido.

Schatz, de 53 años, dijo que parte de ese cambio ya está ocurriendo —más de la mitad de la clase más reciente de demócratas novatos en el Senado están en sus 40 y 50—, pero la energía renovada que los demócratas anhelan tiene más que ver con la ideología que con la edad.

“Lo que creo que la gente está buscando es vigor y una especie de nueva manera de hacer las cosas. No creo que siempre estén mirando la cuestión cronológicamente”, dijo.

Pero inspirar al partido con novedad no significa simplemente un giro amplio hacia la izquierda, dijo Schatz.

“La belleza de una coalición política ganadora es que, en cierto nivel, no siempre tiene sentido. Va a haber, ya sabe, sus Fettermans y sus Platners y sus Bernies y sus Joe Manchins”, dijo.

Schatz señaló la “coalición contradictoria” de Trump, que abarca desde conservadores tradicionales de línea dura hasta derechistas antiintervencionistas, que lo ayudó a derrotar a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, en 2024.

“Así es como se arma una coalición ganadora: permitir que la carpa sea lo suficientemente amplia como para que en realidad haya algunos desacuerdos muy serios”, dijo.

Como heredero aparente del cargo de líder de bancada, Schatz pronto podría estar a cargo de intentar alinear a figuras como el senador John Fetterman, un demócrata de Pensilvania de estilo brusco que en ocasiones se ha alineado con los republicanos en temas como los cierres del Gobierno e Israel, y Graham Platner, el candidato demócrata al Senado por Maine que sostiene posturas progresistas y está atravesando una serie de escándalos personales.

“Hablar, hablar, hablar” lo ayudaría a salvar esas brechas, dijo Schatz. “Hay un viejo dicho en Hawai de que todo en Hawai es político excepto la política, que es personal, y sigo pensando que la política a este nivel se trata de relaciones”.

“Es un poco de trabajo social, es un poco de entender cómo la gente se motiva y se anima y por qué está aquí, y creo que si puedo mantenerme ahí y ser útil para los miembros, entonces puedo desempeñar un papel constructivo.”

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