Oleada de tornados arrasa el Medio Oeste, donde deja al menos 3 muertos, y continúa su amenaza hacia el este del país

Por Hanna Park, Briana Waxman y Chris Dolce, CNN

Una oleada de tornados causó la muerte de al menos dos personas y dejó un rastro de destrucción en Illinois e Indiana el domingo, tras la muerte de otra persona en Kansas a causa de un tornado ocurrido más temprano ese mismo día.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) registró cerca de tres docenas de reportes de tornados en Illinois e Indiana, a medida que tormentas de tipo supercelda azotaban la región.

Illinois ha sido el estado más afectado por tornados en lo que va de año. Hasta el domingo se habían contabilizado 196 reportes —incluidos algunos destructivos ocurridos hace apenas unos días—, una cifra que triplica con creces el promedio anual del estado, según el SPC.

Los tornados del domingo formaron parte de un episodio más extenso de tormentas severas y vientos dañinos que afectó al Medio Oeste y a las Llanuras, dejando sin electricidad a decenas de miles de personas.

La amenaza persiste este lunes. Aunque la probabilidad de tornados es baja, el riesgo general de tormentas se desplazará hacia el este, afectando a una población mucho mayor en las regiones del Atlántico Medio y el Sureste.

Al menos dos personas perdieron la vida el domingo en una zona rural del condado de Jefferson, Illinois —situado a unos 145 kilómetros (90 millas) al sureste de Saint Louis—, según informó el sheriff del condado, Jeff Bullard.

Ambas víctimas fallecieron en casas móviles distintas que quedaron destruidas; las viviendas estaban separadas por una distancia de entre tres y cinco kilómetros (dos a tres millas), detalló Bullard. Una tercera casa fue arrasada por completo y otras cinco personas fueron trasladadas al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida, añadió el sheriff.

Las tormentas dañaron al menos 20 viviendas en el condado, indicó Keith Hertenstein, coordinador adjunto de gestión de emergencias. La caída de árboles y tendido eléctrico dejó a algunos residentes sin suministro de electricidad.

Horas antes, el domingo, también se halló el cuerpo de una persona en el condado de Sedgwick, Kansas, después de que un tornado de categoría EF2 arrancara una casa prefabricada de sus cimientos; el hecho fue comunicado por las autoridades del condado y posteriormente confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, varios tornados azotaron el sur de Indiana, donde algunas viviendas quedaron “totalmente destruidas”, según declaró el domingo el sheriff del condado de Gibson, Bruce Vanoven. La tormenta causó daños en diversas comunidades de la zona antes de desplazarse hacia el este.

Hasta la noche del domingo no se habían reportado heridos en esa área. Vanoven instó a los residentes a permanecer en sus hogares mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, advirtiendo que los cables eléctricos caídos y los escombros serían más difíciles de ver al caer la noche.

La tormenta azotó una comunidad de jubilados en el condado vecino de Warrick, según declaró a CNN el sheriff Mike Wilder. Dos techos colapsaron en el complejo de apartamentos Park Place, en la localidad de Newburgh, dejando atrapada a una mujer que tuvo que ser rescatada por los equipos de emergencia, indicó Wilder. La mujer y otras dos personas sufrieron heridas leves, pero rechazaron recibir atención médica en el lugar.

También en Newburgh, una mujer que visitaba a sus padres en otro complejo de apartamentos vio escombros “volando por todas partes” y observó desde su vehículo cómo un tornado arrasaba un estacionamiento y una piscina.

“Fue como ¡bum!… a unos 180 metros de mi vehículo, mientras estaba sentada allí con la marcha atrás puesta, lista para salir”, dijo Ka’Lisha Puckett a CNN. Relató que los bomberos llamaron a la puerta de sus padres en los apartamentos Bell Pointe para preparar la evacuación debido a los daños sufridos por el techo del edificio.

Más al oeste, una intensa línea de tormentas eléctricas asociada al mismo sistema azotó el oeste y el centro de Oklahoma pasada la medianoche del lunes, con ráfagas de viento que superaron las 100 millas por hora (160 km/h).

“¡SON TORMENTAS DESTRUCTIVAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE OKLAHOMA CITY!”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional al emitir una alerta de tormenta eléctrica severa de máximo nivel para la zona.

En El Reno, Oklahoma, se captaron en video múltiples destellos eléctricos alrededor de la 1:30 a.m., momento en que la zona estaba bajo alertas de tormenta eléctrica severa y tornado, según informó KOCO, cadena afiliada a CNN.

El mismo sistema meteorológico provocará otra ronda de tormentas potencialmente dañinas en el este y el sur del país este lunes, aunque el riesgo de tornados es bajo.

Atlanta, Charlotte, Filadelfia y la ciudad de Washington se encuentran entre las principales ciudades situadas en una zona de riesgo nivel 2 de 5 de sufrir tormentas eléctricas severas. La principal amenaza son las ráfagas de viento destructivas, capaces de derribar árboles y provocar cortes de electricidad en algunos puntos.

Las fuertes lluvias también podrían desencadenar inundaciones repentinas y dificultar los desplazamientos desde la región del Atlántico Medio hasta las Llanuras del Sur. Los aguaceros se mantendrán al norte de las zonas que sufrieron graves inundaciones a lo largo de la costa del Golfo la semana pasada.

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Con información de Amanda Musa y Karina Tsui, de CNN.