El entorno de Pedro Sánchez en España, en problemas con la justicia: condenan a prisión a su exmano derecha

Por Pau Mosquera y Mauricio Torres, CNN en Español

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y su círculo cercano sufrieron dos reveses ante la justicia en menos de tres días, en ambos casos, por presuntos actos de corrupción.

Este lunes, el Tribunal Supremo de España condenó a 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fue mano derecha de Sánchez, y apenas el sábado, un juez ordenó que la esposa del mandatario, Begoña Gómez, vaya a juicio, entregue su pasaporte, tenga prohibido salir del país y se presente periódicamente ante un tribunal.

Ambas resoluciones judiciales, derivadas de casos en los que Sánchez no está directamente señalado, se producen unas semanas después de que cumpliera ocho años en el cargo —que asumió el 2 de junio de 2018— y mientras tanto él como el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) enfrentan descalificaciones de la oposición, en particular del conservador Partido Popular (PP).

La sentencia contra el exministro Ábalos se deriva de contratos millonarios otorgados de forma irregular cuando él era ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, según informó el Tribunal Supremo este lunes en un comunicado.

Por unanimidad, la Segunda Sala del Tribunal Supremo determinó que Ábalos cometió los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias dentro del llamado “caso mascarillas”, como se conoce la adjudicación otorgada para que organismos adscritos al Ministerio de Transportes compraran 13 millones de piezas de este producto sanitario.

De acuerdo con la sentencia, dentro de esta contratación, que tuvo un monto de 30 millones de euros —unos US$ 34 millones—, hubo irregularidades que representaron “graves delitos de corrupción”.

El Tribunal Supremo dijo que en esta trama se comprobaron ilícitos en la adjudicación de las mascarillas, en una remuneración mensual que Ábalos recibía por 10.000 euros —unos US$ 11.400— y en los contratos de arrendamiento de departamentos y viviendas que Ábalos tenía con el empresario Víctor de Aldama.

Además de Ábalos, en este caso también fueron sentenciados su exasesor Koldo García, quien fue condenado a 19 años, ocho meses y un día de prisión por los mismos cargos que el exministro, y el propio empresario, quien recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por organización criminal y cohecho.

El Tribunal Supremo dijo que con Víctor de Aldama se acordó suspender la ejecución de la pena porque colaboró con la justicia y “a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año”.

“La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, señaló la institución. “El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”, agregó.

Desde que el caso se dio a conocer, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama negaron haber cometido algún acto ilegal. CNN busca contactar a sus abogados para pedir comentarios sobre la sentencia en su contra.

La decisión del “caso mascarillas” se suma a la que el juez Juan Carlos Peinado emitió el sábado en Madrid, en la que ordenó que la esposa de Sánchez vaya a juicio oral, entregue su pasaporte, tenga prohibido salir de España y deba presentarse ante el tribunal dos veces al mes.

El juez imputa a Begoña Gómez malversación, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de fondos, al presuntamente aprovechar su matrimonio para impulsar su carrera en una universidad de Madrid.

Tanto Gómez como Sánchez niegan que ella haya cometido alguna irregularidad. El presidente del Gobierno incluso asegura que el caso contra su esposa tiene motivaciones políticas y es una “farsa obscena”.

La investigación comenzó en 2024 después de que la organización Manos Limpias, vinculada con la extrema derecha de España, presentara una denuncia contra Gómez por presunto tráfico de influencias. En esa ocasión, Sánchez se apartó de sus funciones públicas durante casi una semana para reflexionar si debía continuar en el cargo. Finalmente, decidió permanecer en él.

Ahora, con las resoluciones judiciales contra su excolaborador en el Gobierno y su esposa, el mandatario de nueva cuenta enfrenta críticas por la posible falta de honradez en su entorno cercano.

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Con información de Tim Lister, de CNN.