Ganar las elecciones en Colombia no es el desafío: lo realmente difícil será gobernar y estas son las razones

Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La ajustada ventaja que consiguió Abelardo de la Espriella en el preconteo en Colombia, la segunda vuelta más reñida de la historia del país, puede ser algo menor comparado con el enorme desafío que significaría conseguir la gobernabilidad para el líder ultraderechista, con una exigua representación en el Congreso. Por su parte, Iván Cepeda, que mantiene esperanzas de revertir el resultado en el escrutinio final, tampoco enfrentaría una situación sencilla en caso de que el resultado del preconteo sea revertido por el escrutinio oficial.

Para De la Espriella, el espaldarazo de recibir casi 13 millones de votantes, cifra récord en Colombia, está matizada por que consiguió solo cerca de 250.000 votos más que Cepeda, según datos de la Registraduría. Además, es una diferencia más estrecha que la que anticipaban las últimas encuestas, lo que ya se trasladó a la retórica del líder ultraderechista, que la noche del domingo llamó a un consenso.

“Creo que el resultado lo hizo que gire un poco el discurso. Pensaba que iba a ganar por más margen. Le tocó leer el ambiente”, dijo a CNN el analista político Pedro Viveros. “Fue muy cuidadoso con los temas sociales, con no meterse con los logros de este gobierno. Si hubiera ganado por una diferencia de un millón de votos, el discurso sería otro”, afirmó.

Tras las elecciones legislativas realizadas en marzo, quedó claro que quien suceda a Gustavo Petro el 7 de agosto no contará con mayoría legislativa propia. De la Espriella adelantó que tenía preparados decretos ejecutivos, mientras que Cepeda se apoya en la capacidad de movilización social del Pacto Histórico.

De la Espriella, que compitió como independiente, cuenta con apenas tres senadores del partido Salvación Nacional y se espera que tenga el respaldo de los 17 del Centro Democrático, pero no está claro cuántos legisladores del Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical y La U le darán su apoyo. La primera minoría continuará siendo la bancada de 25 senadores del Pacto Histórico.

Para Viveros, el líder del movimiento Defensores de la Patria, que durante la campaña vapuleó a los partidos tradicionales -incluso después de la primera vuelta-, encara ahora las negociaciones desde una posición más débil, pero que le puede facilitar el diálogo. “La necesidad de sacar adelante una agenda para lo que quiere hacer va a llevar a que muchos partidos y sectores se acerquen, incluso desde la solidaridad. El discurso me da a entender que los está llamando, les está diciendo que no hay enemigos”, indicó.

En esa conformación, el uribismo está llamado a ser el aliado más sólido, ya que hay coincidencias ideológicas. “Hay que ver cómo el Centro Democrático va a poner los límites. En temas como el de la Paz Total, no habría muchas dificultades”, dijo a CNN el politólogo Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional de Colombia.

El investigador también recordó que Petro dio cabida en su gabinete a figuras de otros partidos para buscar la gobernabilidad, algo que podría intentar el ganador de esta elección, aunque la coalición en 2022 se desbarató en cuestión de meses.

Si el escrutinio final confirma la derrota del Pacto Histórico, de todas formas el partido izquierdista queda envalentonada como la principal fuerza opositora, con Cepeda a la cabeza. De la Espriella ya le pidió a Petro y a Cepeda que se abstengan de “desatar un incendio social” en Colombia.

“La oposición queda muy viva. Cepeda como líder y Petro como ciudadano libre ser oposición en las calles. Tienen calle, con 25 senadores y 36 representantes, y tienen Congreso, con 25 senadores y 36 representantes”, dijo Viveros.

Además, destacó que la votación confirma que el primer gobierno de corte progresista en el país no fue una excepcionalidad. “Cepeda dice con sus votos que se está consolidando la izquierda en Colombia, que no era pasajera como mucha gente pensó. Está diciendo ‘llegamos para quedarnos, vamos a defender esa obra de gobierno’”.

Por su parte, Vargas indicó que Cepeda, como estrategia de cara a 2030, no plantea una oposición tan obstruccionista, sino alternar posturas constructivistas con la presión callejera. Allí volcaría toda la experiencia acumulada en más de 15 años en el Congreso, donde se convirtió en uno de los mayores referentes del antiuribismo.

“Si Cepeda ve que puede consolidarse como el jefe de la izquierda y de la oposición, podría estar convencido de que puede ser el próximo presidente, y jugar a ser un jefe de oposición serio, crítico, pero colaborador. Puede combinar bien la faceta con convocatorias a movilización”, comentó.

En ese juego también tendría que participar De la Espriella para no fogonear el clima callejero. “No creo que a De la Espriella le interese echarse encima toda una protesta social cuándo podría neutralizarlo con algunos acuerdos con Cepeda”, sostuvo Vargas.

Aunque el candidato del Pacto Histórico dio algunas declaraciones el domingo que hablan de una posible derrota, el partido mantiene la esperanza de que el escrutinio cambie significativamente el preconteo, algo que hasta ahora no ocurrió en una elección presidencial.

Si se da el caso, Cepeda enfrentaría en principio a una oposición ardida con el revés del resultado, un escenario de alta conflictividad.

Pero, por otra parte, la continuidad de un gobierno, incluso con mayor fuerza en el Congreso que la actual, ofrece señales de gobernabilidad.

“Llevan cuatro años en el poder, no sería un cambio, es el continuismo para consolidarse”, dijo Viveros.

En ese caso, De la Espriella tendría que probarse el traje de líder opositor, donde tampoco tiene experiencia. “No tiene muñeca política o la fuerza de Petro o Cepeda, sería una oposición más débil”, añadió Viveros, que también destacó que el uribismo quedó muy disminuido por su magra votación en la primera vuelta, cuando Paloma Valencia no alcanzó el 7 %.

De la Espriella fue felicitado rápidamente el domingo, incluso como “presidente electo”, por varios líderes de la región, la mayoría de ellos afines ideológicamente. Aunque las comparaciones más inmediatas son con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por las problemáticas de seguridad de Colombia y sus promesas de mano dura, la figura de un outsider sin una bancada fuerte es más similar a la del argentino Javier Milei.

El abogado y empresario de 47 años, sin recorrido político y con la promesa de enfrentar a “la casta”, podría seguir los pasos del líder de La Libertad Avanza, que se alió con el macrismo y otras agrupaciones al comenzar su gestión a fines de 2023, con los que logró aprobar leyes trascendentales y recibir facultades, pero también cometió errores no forzados propios de la inexperiencia.

El autodenominado “Tigre” confirmó en campaña sus habilidades como candidato, pero si el escrutinio lo confirma como presidente, deberá mostrar capacidad en una faceta muy diferente para gobernar.

“De la Espriella dice que llega con ‘los nunca’ para ganar a los de siempre, pero tiene que aprender de ellos, son los que conocen el manejo del estado”, expuso Viveros. “No digo que lleve a ‘los de siempre’, pero debe aprender cómo se maneja el poder. Si no, va a enredarse buscando una nueva forma de liderar, con los errores de alguien que nunca ha estado en el Gobierno”, agregó.

El analista indicó que es difícil sostener la promesa de combatir siempre a la casta y recordó que Petro “tardó tiempo en aprender y se volvió un gobierno incompetente”.

El politólogo Vargas indicó que la figura clave en un gobierno de De la Espriella sería su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, que cobró un perfil más alto en las últimas semanas de campaña. “Tiene experiencia como ministro de Comercio y de Hacienda, fue rector de cuatro universidades, él sí sabe gestionar. Todo indica que ha ganado ascendencia sobre De la Espriella”, afirmó. También destacó la figura de Mauricio Gómez Amín, exsenador que fue el jefe de campaña de Defensores de la Patria y es voceado como posible ministro del Interior, para ajustar desde el gabinete las tuercas en los pasillos del Congreso.

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