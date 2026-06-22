Muere Clive Davis, productor musical y titán de la industria discográfica, a los 94 años

Por Jason Kravarik, CNN

Clive Davis, el legendario productor musical detrás de figuras de la industria como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel y Santana, murió.

Davis, conocido popularmente como “el hombre de las orejas de oro”, tenía 94 años. Su familia confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales. Su representante también confirmó su muerte a CNN.

La familia de Davis lo recordó como “una figura monumental cuya influencia cambió la música para siempre”, así como “el hombre que guio a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad”.

Nacido en Brooklyn, Davis nunca tuvo la intención de dedicarse a la música, y mucho menos de influir en los gustos musicales de la cultura pop durante décadas. Tras la muerte de sus padres cuando era adolescente, se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard y se convirtió en abogado antes de empezar a trabajar para Columbia Records en 1960. Cinco años después, Davis se había convertido en el principal abogado del sello discográfico y pronto fue nombrado presidente de Columbia Records.

“De repente me vi inmerso en ello”, dijo a CNN en 2013. “Nunca supe que tenía un oído natural y un talento para la música que se convertirían en la pasión de mi vida”.

El primer gran fichaje de Davis fue Janis Joplin, a quien vio actuar por primera vez en el Festival Pop de Monterey en 1967. En sus memorias de 2013, “La banda sonora de mi vida”, Davis describió la presencia escénica de Joplin como “no convencionalmente bella”, pero dijo que “su cuerpo parecía vibrar con las modulaciones de su voz, que impactaban por igual tanto si gritaba a pleno pulmón como si susurraba con intimidad”.

Su instinto para el talento llevó a Davis a descubrir y fichar a futuras superestrellas como Bruce Springsteen, Carlos Santana, Chicago, Earth, Wind and Fire, Aerosmith y Barry Manilow. También trabajó con Billy Joel, quien no lograba consolidar su carrera discográfica hasta que Davis lo contrató en 1973. “Piano Man” fue el primer álbum de Joel con Columbia Records y le abrió las puertas al estrellato.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará con más información.

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Con información de Zoe Sottile, de CNN.