¿Te has preguntado por qué hay tantos botines color rosa en la Copa del Mundo? No eres el único

Por Jack Bantock, CNN

Poco antes de que el trofeo de la Copa del Mundo llegue a manos del equipo triunfador en el MetLife Stadium el 19 de julio, se le entregará un reluciente Botín de Oro al máximo goleador del torneo.

Sin embargo, a juzgar por lo visto hasta ahora, en realidad debería ser rosa.

Estados Unidos, Canadá y México han sido, sin pretenderlo, los anfitriones de la “Copa del Mundo Fucsia” este verano, ya que diversas tonalidades de rosa intenso han adornado decenas de botines durante la fase inicial del torneo.

La tendencia se marcó desde el principio: en el partido inaugural entre México y Sudáfrica todos los jugadores titulares de ambos equipos —salvo tres— saltaron al sagrado césped esmeralda del Estadio Azteca luciendo algún tipo de calzado rosa.

Desde entonces, la tendencia no ha hecho más que continuar, impulsada tanto por las mayores estrellas del torneo —como Kylian Mbappé o Erling Haaland— como por las selecciones más modestas. De hecho, gran parte de las plantillas de Cabo Verde y Curazao también han optado por esta misma paleta de colores.

Para quienes siguen de cerca el mundo del equipamiento futbolístico, las señales eran evidentes incluso antes de que rodara el balón.

Adidas, Nike, Puma, New Balance y Skechers —esta última lanzó su primera línea de botines de fútbol en 2023 y cuenta con el delantero inglés Harry Kane como imagen principal— presentaron nuevas colecciones de botines antes del torneo.

Los nombres de cada tono variaban según la marca, desde el “Solar Turbo” de Adidas hasta el “Poison Pink” de Puma, pero las similitudes eran llamativas. Sin embargo, las razones por las que tantos fabricantes del sector han apostado simultáneamente por el rosa no están tan claras, explicó Rob Sheldon, responsable de producto de fútbol en New Balance.

Para empezar, los colores llamativos aportan visibilidad: no solo para los propios jugadores que buscan encontrarse entre sí en medio del caos de un partido de la Copa del Mundo, sino también para las marcas que pretenden atraer hacia sus logotipos las miradas de millones de aficionados.

No obstante, las estrellas del fútbol moderno son también sus propias marcas personales. Cinco de los embajadores de New Balance que participan en el torneo —Eberechi Eze (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Endrick (Brasil), Timothy Weah (EE.UU.) y Yan Diomande (Costa de Marfil)— suman un total de 32 millones de seguidores en Instagram, por lo que poder expresar confianza y personalidad es aspecto fundamental del diseño de los botines de fútbol.

“Lo que vemos en este Mundial es la convergencia de dos tendencias”, declaró Sheldon a CNN Sports.

“Los atletas exigen el calzado de alto rendimiento más avanzado disponible y, cada vez más, buscan productos que reflejen su individualidad”.

La metodología de New Balance es similar a la de su rival Nike, que también señaló que hay una creciente demanda de colores más llamativos tanto por parte de los atletas como de los consumidores.

“Nuestro enfoque consistió en centrarnos en los colores más vivos, aquellos que realmente potencian esa sensación de confianza; el rosa es uno de ellos”, explicó a The Athletic Odinga Nimako, director de gestión de productos de calzado de fútbol en Nike.

“Lo que siempre nos dicen los consumidores y los atletas es que, al llevar un color tan intenso y brillante como el rosa, sientes que… realmente debes ser muy bueno para lucirlos. Al mismo tiempo, el rosa ha logrado un nivel de aceptación que evita que se perciba como algo exclusivo para un nicho; conecta con un público muy amplio”.

No obstante, Sheldon sostiene que el estilo nunca se impondrá sobre la funcionalidad a la hora de diseñar botines de fútbol.

“Ningún jugador salta al campo en un Mundial por el color”, añadió. “Saltan al terreno de juego porque el botín les ayuda a rendir al máximo nivel. El color es simplemente la parte más visible de una historia de producto mucho más profunda”.

Si profundizamos un poco más, surge otra posible explicación para la abundancia de rosa en el torneo.

Ya en mayo de 2024, la consultora de tendencias de consumo WGSN identificó cinco colores clave que, según sus previsiones, cobrarían protagonismo en 2026. Justo después del “Transformative Teal” (un tono verde azulado transformador), figuraba un tono “estimulante y embriagador” a medio camino entre el rosa y el morado: el “Electric Fuchsia” (fucsia eléctrico).

Tras anticipar un cambio en las preferencias de los consumidores hacia el “optimismo, la visibilidad y la autoexpresión”, WGSN ha visto cómo su predicción se confirmaba en el mayor escenario deportivo. El rosa intenso representa ahora el 48,2 % de todos los botines de fútbol rosas y ha ganado un 1,1 % de cuota en la combinación total de colores de este tipo de calzado, según la empresa.

“En una economía deportiva impulsada por los atletas, el color se ha convertido en una moneda de cambio comercial”, afirmó Madeline Chant, especialista en datos de WGSN, en un comunicado de prensa.

“El color hace algo más que decorar un producto: transforma los botines, los equipamientos y los accesorios en símbolos culturales”.

¿Es exagerado afirmar que los fabricantes de artículos de fútbol beben de la misma fuente de ideas? No necesariamente, según declaró el célebre diseñador de calzado Christian Tresser, quien ha ocupado puestos de diseño de alto nivel en el ámbito del fútbol —especialmente para Copas del Mundo— en marcas como Nike, Adidas y Reebok.

“Esto es lo que sucede cuando el marketing y el análisis de tendencias recurren a las mismas fuentes”, declaró a la edición británica de GQ a principios de esta semana.

Sean cuales sean los motivos, el resultado es algo irónico. Cuando tantos jugadores calzan botines rosas, se podría decir decir que los más llamativos del torneo son aquellos que lucen cualquier otro color.

Es cierto que Lionel Messi siempre iba a acaparar más miradas que cualquier otro jugador, pero el ícono argentino se colocó inicialmente en cabeza por el Botín de Oro —aunque posteriormente fue superado— tras marcar tres goles contra Argelia con sus botines Adidas personalizados, bautizados como “El último tango” y decorados con los tonos azul claro y blanco de su país.

El capitán de la selección estadounidense (USMNT), Christian Pulisic, lució una combinación de colores similar en sus botines Puma personalizados —con un diseño de estrellas— durante el partido contra Paraguay.

Sin embargo, para la gran mayoría de las estrellas de esta Copa del Mundo, el terreno de juego es territorio del rosa.

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