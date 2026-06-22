Trump amenaza con sanciones penales para quienes, según él, “vandalizaron” el estanque de la Explanada de Washington

Por Michael Williams y Katelyn Polantz, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump pidió el lunes que aquellos a quienes acusó de vandalizar el estanque reflectante de la Explanada de Washington, recientemente renovado y que ahora se deteriora rápidamente, enfrenten cargos penales graves que podrían resultar en largas penas de prisión.

En una publicación en Truth Social, el presidente lamentó el estado del estanque, que dijo había sido “vandalizado”.

“Por favor recuerden que hay una condena de prisión de 10 años por la destrucción, o incluso el intento de destrucción, de cosas como estas – ¡Lo cual se aplicará plenamente!”, escribió Trump.

Si bien los fiscales en Washington aún no han presentado cargos formalmente, el Departamento de Justicia debe decidir en los próximos días con qué agresividad perseguirá a las personas que fueron arrestadas y multadas durante el fin de semana, mientras la nueva capa del fondo del estanque se estaba desprendiendo.

La reciente renovación de Trump, por un total de US$ 14 millones, marcó lo más reciente en las labores del presidente por “embellecer” Washington, pero el proyecto ha estado plagado de proliferaciones de algas y de material azul que se desprende del fondo. Dijo el domingo que el monumento tendría que ser drenado para reparaciones debido al supuesto vandalismo, a menos de dos semanas de la gran celebración del 250.º cumpleaños de Estados Unidos y con turistas ya llegando en masa a la capital del país.

Mientras tanto, miembros de la Guardia Nacional, la Policía de Parques y otras fuerzas del orden estuvieron presentes alrededor del estanque el lunes. Las fuerzas del orden también llevaron remolques con cámaras de seguridad para vigilar el área.

Las infracciones citadas por la Policía de Parques de EE.UU., al menos inicialmente, son delitos menores en el Tribunal Superior local de Washington, por vandalismo, conducta desordenada o daño a propiedad pública.

Pero la publicación de Trump sugirió que los casos podrían ser imputados como delitos más graves si Jeanine Pirro, fiscal federal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, decide que así debe ser.

La oficina del fiscal federal dice que aún revisa un puñado de citaciones emitidas durante el fin de semana, pero todavía no ha presentado cargos ante el tribunal.

Pirro, hablando en Fox News durante el fin de semana, dijo que quienes vandalizaron o intentaron vandalizar el estanque “enfrentarán el sistema de justicia penal en Washington”.

“Se han entregado varias citaciones a individuos, y estos son casos que serán procesados con todo el rigor de la ley”, afirmó. “Si se introducen productos más graves en el estanque para crear más algas o un problema mayor, entonces consideraremos cargos más graves”.

Un delito de destrucción de propiedad del Gobierno podría ser imputado como un delito grave en un tribunal federal si el daño es costoso. Ese tipo de cargo penal federal conlleva una multa máxima de hasta US$ 250.000 o 10 años de prisión, aunque las condenas máximas son muy raras en la práctica.

Trump describió el lunes una “hendidura de 107 metros” en el estanque —un aumento en longitud respecto de sus caracterizaciones anteriores— y afirmó que fue “cortada muy violentamente” con un cuchillo, para luego decir que las fotos se divulgarían “en el momento adecuado”.

El presidente, que sugirió que las imágenes se verían “en el tribunal”, remitió a los reporteros al Departamento del Interior. CNN se ha comunicado con el departamento para solicitar las fotos a las que se refirió Trump.

Hasta ahora, una persona, David Hearn, un excanoísta olímpico, dijo a CNN que la policía lo arrestó después de que tocó una solapa de material azul que se había desprendido parcialmente del fondo del estanque, que reabrió a principios de este mes tras la renovación multimillonaria de Trump.

Hearn dijo que un trabajador del Servicio de Parques Nacionales le advirtió que no metiera la mano en el agua antes de que la Policía de Parques le pusiera esposas. Negó haber vandalizado el estanque y dijo que simplemente tenía curiosidad. Su primera comparecencia ante el tribunal está programada para el 9 de julio.

Un portavoz del Departamento del Interior dijo a CNN que cinco personas habían sido arrestadas por vandalismo, mientras que a otras cinco se les emitieron citaciones federales. Se han presentado catorce informes policiales por vandalismo, dijo el portavoz.

“La Policía de Parques de EE.UU. seguirá cumpliendo su deber número uno de mantener la ley y el orden en la capital de nuestra nación”, añadió el portavoz.

La Policía de Parques no respondió el lunes a más consultas, incluidas las relacionadas con las identidades de las personas acusadas de vandalizar la piscina.

La saga se ha convertido en una especie de prueba política de Rorschach: para los partidarios de Trump, el vandalismo que alega el presidente es el ejemplo más reciente de que los opositores a Trump no se detienen ante nada para sabotear sus intentos por embellecer la capital del país.

Para los críticos del presidente, el toma y dame demuestra otra forma más en la que Trump parece estar preocupado por sus múltiples proyectos de renovación pese a la guerra con Irán y los consiguientes altos precios de la gasolina y los alimentos.

Abogados de una organización sin fines de lucro que demanda por la forma en que la que el Gobierno llevó a cabo la renovación de la piscina dijeron al juez que supervisa el caso que la reciente proliferación de algas y el desprendimiento del fondo refuerzan la necesidad de exigir que la administración siga ciertos pasos de procedimiento.

“Mientras los demandados determinan cómo salir del desastre que ellos mismos crearon y restaurar el espejo de agua, los demandados pueden y deben hacer lo que exige la ley: interactuar con expertos y con el público, y tomar una decisión informada sobre qué es lo mejor con base en las consultas exigidas por la ley, en lugar de volver a precipitarse con ideas a medio cocinar”, escribieron los abogados en documentos judiciales presentados el lunes.

Trump también se ha quejado de una enorme representación de los números “8647” grabada en una franja de césped cerca del estanque a principios de este mes. La administración de Trump ha interpretado la frase como una amenaza contra la vida del presidente, mientras que los opositores a Trump dicen que solo pretende señalar oposición al presidente número 47.

La postura de Trump sobre la destrucción de propiedad federal también contrasta con su indulto a más de 1.000 participantes en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. —incluidos quienes vandalizaron el edificio— en uno de los primeros actos oficiales de su segundo mandato.

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CNN’s Devan Cole, Aleena Fayaz, Betsy Klein y Dugald McConnell contribuyeron a este reportaje.