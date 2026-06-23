La guerra no tan silenciosa que se libra en los estadios del Mundial: DJs contra abucheos durante las pausas para hidratación

Análisis por Kyle Feldscher, CNN

En los partidos del Mundial que se disputan por todo el país se libra una guerra no tan silenciosa.

¿El campo de batalla? Los descansos para hidratarse. ¿El arma predilecta? El karaoke.

Las dos pausas a mitad de partido para hidratación (y publicidad) han provocado abucheos cada vez más fuertes por parte de un público frustrado por la decisión de la FIFA de convertir los partidos en encuentros de facto divididos en cuatro cuartos. Y, al parecer, la mejor manera de acallar los abucheos es conseguir que los espectadores empiecen a cantar.

En la segunda mitad del partido del jueves entre Sudáfrica y la República Checa, la pausa para hidratación fue recibida con una sonora pitada.

Bastaron unos segundos para que “Take Me Home, Country Roads” de John Denver sonara a todo volumen por los altavoces del estadio, transformando los abucheos en un coro multitudinario de 67.000 personas.

Una escena similar se vivió durante el partido del domingo entre España y Arabia Saudita.

Durante el partido Inglaterra-Croacia en Dallas, se utilizó “Mr. Brightside” de The Killers para contrarrestar los abucheos.

En Seattle, donde Estados Unidos derrotó a Australia por 2-0, una banda de música logró que las gradas vibraran en lugar de abuchear durante el breve intermedio.

De vuelta en Dallas, cuando Argentina y Austria se enfrentaron en un partido del Grupo J, sonó el gran éxito de 1993, “Macarena” de Los del Río.

Es una jugada que encaja perfectamente con la atmósfera tradicional del fútbol, ​​pero también una muestra de astucia táctica por parte de los DJ de los estadios estadounidenses que mueven los hilos.

El fútbol —o soccer en gran parte del mundo— tiene una larga y maravillosa tradición de canto, ya sea para alabar a sus jugadores favoritos, burlarse de los oponentes (a veces, de forma brutal) o simplemente animar a su equipo.

El ambiente durante un partido en gran parte del mundo es musical y vibrante.

Es un marcado contraste con la forma estadounidense de ver un evento deportivo en vivo, que se basa en gran medida en las órdenes que se dan al público desde las numerosas pantallas en los estadios de todo el país.

Las indicaciones de “¡Hagan ruido!”, la exigencia de “¡TODOS APLAUDAN!” o el redoble rítmico de tambores para generar cánticos de “¡Defensa!” son lo habitual.

Pero un ambiente festivo como el del Mundial se presta sin duda a cantar a pleno pulmón.

Desde el ambiente previo al partido en los bares, los festivales de aficionados, los trenes, los autobuses y las marchas hasta los himnos y los cánticos posteriores al partido que se han vuelto virales (“Wonderwall” para los ingleses, “Country Roads” de nuevo para los estadounidenses), el sonido del canto se escucha de costa a costa este verano.

Y es precisamente ese ambiente el que están aprovechando los DJ de los estadios.

Las pausas para hidratación en este Mundial han generado opiniones encontradas: a los polacos les disgustan un poco y a los ingleses les disgustan profundamente.

Durante su partido inaugural contra Croacia la semana pasada, los aficionados ingleses parecieron cruzar un punto de no retorno al abuchear las pausas para hidratación, y ahora el descontento general se está extendiendo por las ciudades anfitrionas a medida que los aficionados expresan su disgusto.

Las pausas para hidratación en partidos disputados en climas cálidos existen desde hace tiempo, pero en este Mundial se han vuelto obligatorias, incluso en instalaciones con temperatura controlada como las de Dallas, Houston, Atlanta y otras ciudades.

Esto ha generado quejas por la supuesta americanización de los partidos, que consiste básicamente en dividir las dos mitades de 45 minutos en cuatro cuartos de 22 minutos y medio.

Eso resulta inaceptable para muchos de los aficionados visitantes y, para ser claros, también para la inmensa mayoría de los aficionados estadounidenses presentes.

Una vez que los ingleses rompieron la barrera, los abucheos cayeron sobre el campo mientras los equipos de transmisión daban paso a los comerciales.

Cuando empiezan los abucheos, se ha convertido en una especie de juego de salón observar con qué rapidez el DJ del estadio pone una canción pegadiza y conocida para cambiar el ambiente. Rara vez tarda más de un par de segundos.

La estrategia suele funcionar. Karaoke puede ser un término japonés, pero ¿el deseo de cantar a todo pulmón una canción famosa junto a miles de desconocidos? Eso es universal.

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