Las 5 cosas que debes saber este 23 de junio

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El mapa ideológico de América Latina tras las elecciones de Colombia. ¿En qué se equivocó Starmer? Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial si la fase de grupos terminara ahora. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Messi ya es el máximo goleador de los mundiales, con 18 anotaciones. Rompió el récord en el 40° aniversario del mítico partido Argentina – Inglaterra en el que Maradona hizo el mejor gol del siglo XX y, antes, el que pasó a la historia como la “mano de Dios”. Ante Austria, falló un penalti y luego marcó un doblete. Cinco goles de Argentina en el Mundial, cinco de Messi. Argentina ya piensa en dieciseisavos de final.

El preconteo de la segunda vuelta electoral en Colombia, que otorga la victoria al ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por Donald Trump, marcaría uno de los realineamientos más importantes del último tiempo en el mapa de afinidad de América Latina con Estados Unidos.

Hace menos de dos años, Keir Starmer, quien presentó su dimisión al cargo de primer ministro del Reino Unido el lunes, llevó al Partido Laborista a su mayoría parlamentaria más amplia de este siglo, condenando a los conservadores a su peor derrota de la historia. Pero la sociedad británica se decepcionó de él muy pronto.

Desde hace 20 años, el aumento de la violencia y de las desapariciones en México, atribuido a una mayor actividad de grupos criminales, dio pie al surgimiento de las madres buscadoras: mujeres que salen a buscar a sus hijas o hijos cuando el Estado no da respuestas. Muchas de ellas han aprovechado la coyuntura del Mundial de Fútbol para protestar públicamente y exigir que las autoridades les presten tanta atención como al torneo deportivo.

China, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo, ha hecho todo lo posible para preservar los suministros después de que la guerra de EE.UU. con Irán cortara el acceso de más de 11 millones de barriles de petróleo al día. Al reducir las importaciones, recurrir a vastas reservas y utilizar más energía limpia, China ha podido amortiguar el impacto de los precios en el país. Esas acciones también se han sentido en el mercado global. Análisis.

¿Bajo qué presidencias de EE.UU. ejerció Alan Greenspan, fallecido este lunes, la presidencia de la Fed?

A. Las de Donald Trump y Joe Biden.

B. Las de Jimmy Carter y Ronald Reagan.

C. Las de Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

D. Las de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

Si bien todavía hay mucho camino por recorrer en esta primera etapa del torneo y la pelea promete ser gol a gol en la próxima semana, no pudimos resistirnos a la idea de pensar en cómo estarían quedando hoy los cruces.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Greenspan ocupó la presidencia de la Reserva Federal durante cinco mandatos bajo la administración de cuatro presidentes, comenzando por Ronald Reagan, quien lo designó en 1987. Su mandato bajo la presidencia de George W. Bush concluyó en 2006.

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