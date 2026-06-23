Meta anuncia que lanzará su propia línea de lentes de inteligencia artificial con precio más barato que otras marcas

Lisa Eadicicco

Meta anunció este martes una nueva línea de lentes de inteligancia artificial (IA) diseñados por la propia empresa, lo que supone un mayor impulso hacia la tecnología de dispositivos wearables (usables), que se ha convertido en un nuevo frente en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

¿Y cuál el cambio más grande que notarán los consumidores? Una etiqueta con precio más barato.

Las nuevas gafas Meta comenzarán en US$ 299, lo que las hace menos costosas que los últimos modelos de Ray-Ban que comienzan en US$ 379. Y eso podría ayudar a que lleguen a más personas, lo cual es crucial para Meta mientras enfrenta presión para demostrar que sus masivas inversiones en IA generarán productos exitosos.

“Realmente quieres poder estar en muchos lugares en el mercado, por lo que llegar a las personas no se trata solamente del diseño y estilo, también se trata del punto de precio”, dijo Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, durante un evento de prensa el lunes.

Los lentes diseñados por Meta representan un cambio con respecto a las gafas de marca compartida que el gigante de las redes sociales había lanzado anteriormente con Ray-Ban y Oakley, de EssilorLuxottica. (Meta sigue colaborando con EssilorLuxottica en ciertos aspectos de las nuevas gafas, como las lentes, y continúa vendiendo los modelos de Ray-Ban y Oakley).

Bosworth agregó que los consumidores están dispuestos a pagar un precio premium por los estilos de Ray-Ban debido a su popularidad, y que los nuevos marcos internos están diseñados para ofrecer a los consumidores más opciones.

Los lentes vienen en tres estilos: una montura pequeña llamada Adventurer, una más grande y ligeramente redondeada llamada Fury y un modelo ovalado diseñado por Kylie Jenner llamado Meta Glasses by Kylie.

Las nuevas gafas pueden reproducir música, traducir idiomas y responder preguntas sobre el entorno de una persona capturando imágenes con las cámaras de los lentes, al igual que las gafas Ray-Ban y Oakley de Meta. La compañía afirma que su nuevo modelo Muse Spark AI mejora la capacidad de las gafas para extraer detalles de fotos y recordar preferencias personales.

Meta Glasses se lanzará con Muse Spark, mientras que las gafas anteriores de la compañía recibirán el nuevo modelo a través de una actualización de software.

Cuando CNN probó las gafas durante un evento de prensa previo al lanzamiento, pudieron estimar el número de calorías en un tazón de fresas, traducir un letrero de árabe a inglés y brindar recomendaciones de museos cercanos. Las gafas también pudieron distinguir que la caja de cerezas falsas utilizadas como adorno durante una demostración no eran reales.

Aun así, estos escenarios son comparables a lo que las gafas existentes de Meta pueden manejar y probablemente no convencerán a personas que son escépticas o no están interesadas en los lentes inteligentes. El modelo diseñado por Jenner es el más distintivo; tienen un sonido de campana personalizado que suena cuando un usuario se pone las gafas, y la voz estándar de IA de Meta puede ser reemplazada por una versión generada por IA de Jenner basada en su voz real.

Las empresas tecnológicas todavía están luchando por demostrar a los consumidores que las gafas inteligentes y otros nuevos tipos de dispositivos portátiles, como los pines que graban y transcriben conversaciones, son más útiles que los teléfonos inteligentes, según Runar Bjorhovde, un analista que cubre dispositivos móviles para la firma de investigación de mercado Omdia. Eso puede hacer difícil que algunos consumidores justifiquen el precio.

“La pregunta es si estos dispositivos portátiles pueden hacer algo completamente único o algo completamente diferente, utilizando la cámara (y) creando contexto en el mundo”, dijo a CNN a principios de este mes. “Y la pregunta es, ¿qué haces realmente con eso?”

Pero se espera que los precios de los lentes inteligentes bajen en los próximos cuatro años, lo que potencialmente las hará más populares, según la firma de investigación de mercado The International Data Corporation. Se espera que el precio promedio de venta de las gafas inteligentes pase de US $376 en 2026 a US $229 para 2030.

Pero el precio no es la única preocupación cuando se trata de las gafas inteligentes; la compañía ha lidiado con preocupaciones de privacidad continuas. CNN reportó a principios de este año que algunos hombres han filmado videos de sí mismos coqueteando con mujeres usando gafas inteligentes y han subido los clips a redes sociales sin el consentimiento de las mujeres.

Todos los lentes de Meta tienen una luz LED que indica cuándo las gafas están grabando. El sitio web de Meta también dice que la cámara no funcionará a menos que la luz LED esté clara.

“Es un juego del gato y el ratón con personas que son actores malintencionados”, dijo Bosworth en el evento de prensa del lunes. “Intentamos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos generacionalmente para seguir mejorando, asegurándonos de que la luz sea el indicador en el que los espectadores pueden confiar para entender lo que está sucediendo en las gafas”.

Las gafas inteligentes, especialmente las de Meta, están ganando terreno: según IDC, los envíos de gafas inteligentes aumentaron un 167 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período en 2025. Y Meta domina el espacio con el 69,2 % del mercado, según reveló la firma.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo en una llamada de ganancias de abril que el número de personas que utilizan sus lentes a diario se ha triplicado año tras año.

Pero Meta pronto enfrentará más competencia. Google y Samsung están colaborando en un nuevo par de lentes de IA que se lanzarán este año con funcionalidades similares. OpenAI también está desarrollando un producto de hardware.

ChatGPT y Gemini de Google ya son significativamente más populares que el asistente de IA de Meta, según Pew Research, que informa que el 44 % de los adultos estadounidenses usan ChatGPT, mientras que el 24 % usa Gemini y el 14 % usa la IA de Meta.

“Google entra en la carrera de las gafas inteligentes con una ventaja que ningún competidor puede fabricar de la noche a la mañana: un ecosistema ya incrustado en miles de millones de vidas”, escribieron los analistas de IDC en un informe del 15 de junio. “Gemini ya está presente en el correo electrónico, fotos, historial de búsqueda y calendarios de las personas”.

Los esfuerzos de hardware anteriores de Meta, como teléfonos inteligentes de marca conjunta, dispositivos para el hogar inteligente y auriculares de realidad virtual, no han logrado ganar tracción entre los consumidores. Ahora espera hacer que las gafas inteligentes sean tan omnipresentes como los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes y otros dispositivos tecnológicos. Hacerlo podría darle un impulso considerable al asistente de IA de Meta en la carrera contra ChatGPT y Gemini, ya que los usuarios interactúan principalmente con las gafas hablando con el asistente digital.

Y es posible que los lentes sean solo el comienzo.

“El equipo de diseño está absolutamente cautivado por esta pregunta”, dijo Bosworth sobre la posibilidad de diseñar productos de IA para personas que no usan gafas. “¿Cuáles son las otras formas en las que podemos ofrecer esta capacidad a personas que no quieren tener gafas?”

The-CNN-Wire

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