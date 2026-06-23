“¿Qué alto el fuego?”: en el norte de Israel, los habitantes dudan que un acuerdo pueda poner fin a la guerra con Hezbollah

Por Tal Shalev, CNN

En la ciudad más al norte de Israel, Daniel Dorman sabe que su pizzería estará mayormente vacía todo el día, como ha estado durante semanas. Unos pocos clientes comen en dos mesas en la esquina. El resto del restaurante, al igual que la ciudad en la que se encuentra, está desierto.

Ubicada en una franja de tierra que se adentra en Líbano, Metula suele estar llena de turistas en esta época del año. Fundada hace más de 130 años, la ciudad fue llamada alguna vez “Europa” por los hoteles y restaurantes que bordeaban su calle principal, la calle HaRishonim, nombrada en honor a los pioneros que fundaron la comunidad.

El anuncio de un nuevo alto el fuego en Líbano, mediado por Estados Unidos el viernes —el último de una serie de proclamaciones similares desde noviembre de 2024— fue recibido con escepticismo y sarcasmo en la ciudad.

“¿Qué alto el fuego?”, dijo Dorman. “Hasta ayer no hubo un solo día sin fuego. Todo el día, interceptaciones sobre nuestras cabezas, explosiones, drones, artillería. Ya perdí la cuenta de cuántas veces nos han dicho que hay un alto el fuego. Nunca es real”.

Con una población de unas 2.000 personas antes de la guerra, Metula ha convivido con el fuego transfronterizo durante décadas. Hasta hace unos años, los habitantes se habían acostumbrado a vivir tan cerca del conflicto. Eso cambió en octubre de 2023, cuando Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Hamas. Ha sido una de las comunidades más afectadas, con más del 60 % de las viviendas dañadas. Entre un tercio y la mitad de los residentes aún no han regresado.

La difícil situación del pueblo pone de relieve los límites de cualquier alto el fuego entre Hezbollah e Israel, así como las dificultades persistentes que enfrentan los residentes cuyas vidas han sido trastornadas por años de conflicto.

El martes, los embajadores de Israel y Líbano tienen previsto reunirse nuevamente en Washington para la quinta reunión destinada a poner fin a la guerra. Hezbollah no está incluido en esas conversaciones y las ha denunciado como “una farsa”. Una fuente israelí dijo a CNN que podrían ofrecer una retirada limitada y simbólica, como un gesto hacia el Gobierno libanés.

Un período de relativa calma siguió al primer alto el fuego negociado por la administración Biden hace casi dos años, que se mantuvo en gran medida durante 15 meses. Se derrumbó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por los ataques estadounidenses-israelíes que mataron al líder supremo de Irán y abrieron la guerra con Irán.

Israel respondió con una incursión terrestre en Líbano y tomó lo que llama una zona de amortiguamiento de seguridad, empujando a sus fuerzas aproximadamente 10 kilómetros dentro del sur de Líbano, junto con intensos ataques aéreos. Según el Ministerio de Salud de Líbano, más de 4.000 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas como resultado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que 36 soldados israelíes y cuatro civiles murieron, mientras Hezbollah lanzó miles de cohetes y drones contra el norte de Israel y las tropas israelíes en el sur de Líbano.

Moti Aharon, de 58 años, ha vivido décadas de escaladas. Su casa centenaria fue alcanzada dos veces, y las casas de huéspedes y la piscina que construyó ahora son inutilizables. “No sentimos ningún alto el fuego”, dijo, mostrando poca fe en la diplomacia. “Los estadounidenses no entienden con quién están tratando. Piensan que pueden hablar con Irán con guantes de seda. No funcionará”.

En noviembre de 2024, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Hezbollah había sido “empujado años atrás” debido a la campaña de Israel contra el grupo. Sin embargo, la última ronda de combates ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo, arrastrando al Líbano a una guerra regional y llevando a las FDI de regreso a un terreno familiar en el sur del Líbano. Las FDI mantuvieron una franja de seguridad similar desde 1985 hasta 2000, antes de retirarse tras años de bajas constantes, un costo que vuelve a acumularse. Durante el fin de semana, cinco soldados murieron por fuego de Hezbollah en un lapso de 24 horas.

“Durante 50 años ha sido el mismo juego. Ellos disparan, nosotros disparamos”, dijo Aharon. “Netanyahu puede decir que hemos ganado, que Hezbollah está disuadido; es una tontería. Esto requiere un cambio de raíz”.

Desde el 15 de abril, la administración Trump ha negociado una serie de altos el fuego entre Israel y el Líbano. Pero incluso mientras Washington celebraba avances diplomáticos, los combates entre Israel y Hezbollah continuaban.

Mientras tanto, Irán hizo del fin de la guerra en Líbano una condición central en sus propias conversaciones con Washington, lo que provocó una ruptura pública entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Netanyahu, quien se ha resistido a poner fin a las guerras tanto en Irán como en Líbano.

La presión de Estados Unidos ha reducido significativamente la actividad militar de Israel en Líbano, pero Netanyahu insiste en que las tropas israelíes permanecerán en la zona de amortiguamiento “el tiempo que sea necesario”. Sus aliados de extrema derecha abogan abiertamente por una presencia más permanente y operaciones continuas.

Irán, por su parte, exige una retirada total de Israel como condición para avanzar con el memorando de entendimiento de 14 puntos con Estados Unidos. El domingo, funcionarios iraníes y estadounidenses acordaron establecer una “comisión de desescalada” para Líbano junto con el Gobierno libanés y mediadores de Qatar y Pakistán. No se espera que Israel esté representado.

Para los residentes de Metula, la sensación es que su realidad está siendo cada vez más moldeada en otros lugares, por quienes toman decisiones y no viven con las consecuencias.

“El primer ministro y toda una nación son pisoteados por decisiones que no nos hablan en absoluto”, dijo el alcalde David Azulai, un crítico abierto del manejo del Gobierno sobre el norte, en las redes sociales. En otra publicación, criticó a Netanyahu diciendo que “no es realmente un líder”, sino un subordinado del presidente Donald Trump.

Para los residentes de Metula, la zona de amortiguamiento de Israel en Líbano es una necesidad destinada a alejar a Hezbollah de la frontera y prevenir infiltraciones. En los últimos tres meses, las FDI dicen haber descubierto y destruido una extensa infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano, incluyendo redes de túneles, arsenales de armas y explosivos destinados a ataques contra comunidades israelíes.

Desde la barra de su restaurante, Dorfman señaló a través del valle hacia una colina donde una vez ondeó una bandera de Hezbollah. “¿Entonces, qué, se supone que debemos vivir con eso?”, preguntó. “Volverán a la frontera, esperando hacer lo que Hamas hizo en el sur”. Metula ya se siente medio abandonada, dijo. “Si vuelvo a ver banderas de Hezbollah en la cerca, yo tampoco me quedaré”.

Niv Shisler, de 24 años, un rapero en ciernes que trabaja en el restaurante de Dorfman, se mudó al pueblo el noviembre pasado atraído por la vivienda barata cuando los alquileres colapsaron durante la guerra. Su vecino es una batería antimisiles. “(Con) cada explosión, mi corazón salta”, dijo. Lo que le preocupa no es más lucha, sino un acuerdo que retire a las tropas. “La gente tiene miedo de un alto el fuego donde nos retiremos de nuestra propia frontera”, dijo. “Y entonces un día también tendremos nuestro propio 7 de octubre aquí”.

En Metula, pocos son optimistas sobre las perspectivas de un alto el fuego.

“La peor parte es que no depende de nosotros”, dice Dorfman. “Todo se trata de intereses, y Metula no es uno de ellos”.

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