Tribunal de apelaciones autoriza al Gobierno de Trump a ampliar el alcance de las deportaciones aceleradas de migrantes

Por Tierney Sneed y Priscilla Alvarez, CNN

Un tribunal federal de apelaciones otorgó al presidente Donald Trump una victoria significativa en su campaña de deportación masiva mediante un fallo emitido este martes, que reactiva la medida de su Gobierno para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia permite a la administración Trump ampliar el alcance de las personas sujetas al procedimiento de deportación rápida conocido como “expedited removal” (expulsión acelerada), que faculta a las autoridades migratorias para expulsar a un individuo del país sin una audiencia ante un juez de inmigración.

El fallo permite al Gobierno avanzar con su plan de deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos y no pueden demostrar que han vivido en el país de manera continua durante dos años o más.

Anteriormente, un tribunal de primera instancia había bloqueado la maniobra de la administración para ampliar la política más allá de los migrantes detenidos en un radio de 160 kilómetros de una frontera terrestre y dentro de los 14 días posteriores a su llegada.

Los jueces Justin Walker y Neomi Rao —ambos nombrados por Trump— se pronunciaron a favor del Gobierno. El juez Robert Wilkins —nombrado por el presidente Barack Obama— emitió un voto disidente.

La opinión mayoritaria, redactada por Walker, rechazó los argumentos de los demandantes de que la política ampliada violaba el derecho constitucional al debido proceso.

El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, celebró el fallo en X, afirmando que el Circuito del Distrito de Columbia dio la razón a la administración.

“Durante años, el DHS limitó arbitrariamente la expulsión acelerada a 14 días, a pesar de que esta se aplica a extranjeros que ingresaron ilegalmente al país en los últimos dos años. Hoy, el Circuito del Distrito de Columbia respaldó nuestra decisión de aplicar la ley tal como está escrita”, dijo Percival, añadiendo que “no es demasiado tarde” para optar por la autodeportación y recibir el estipendio de US$ 2.600 que el Gobierno ha ofrecido.

“El impulso de la administración Trump a las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores. Este fallo socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el Gobierno intenta deportarlas”, afirmó Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado jefe del caso. “Estamos evaluando los próximos pasos”.

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