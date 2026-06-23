Trump volvió a su zona de confort política, pero es posible que los votantes no lo sigan

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump volvió al lugar donde todo comenzó.

Tras meses librando un conflicto inconcluso con Irán y llevando a cabo su gira de renovación y venganza en Washington, Trump regresó el martes a la campaña electoral para recuperar la imagen de luchador político que transformó el Partido Republicano.

Eligió Pensilvania, un estado muy querido para él que le ayudó dos veces a ganar la Casa Blanca y donde escapó de un intento de asesinato, para intentar desviar la atención de los elevados costes de la guerra hacia una campaña para las elecciones de mitad de mandato.

“Somos el país más atractivo del mundo”, declaró el presidente.

Sin embargo, la teatralidad de Trump reveló las desventajas de su método político.

La retórica que entusiasma a sus seguidores a menudo aleja a muchos otros votantes y no logra mantener su capital político mientras intenta gobernar.

Además, su incapacidad para considerar su presidencia y su gestión económica como algo menos que excelentes contrasta con el descontento nacional y deja a los candidatos republicanos en una posición vulnerable.

Ante una multitud partidista y bulliciosa, Trump se mostró notablemente más participativo que en sus recientes y aletargadas apariciones en el Despacho Oval o en la divagante rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en Francia la semana pasada.

Desplegó todo su repertorio, proclamando que había salvado empleos con aranceles y que había impulsado un renacimiento de la industria manufacturera.

Falsamente afirmó que los demócratas habían hecho trampa en las elecciones, insinuó engañosamente que las mujeres transgénero estaban dominando los deportes femeninos y acusó al “somnoliento” expresidente Joe Biden de presidir una invasión inmigratoria.

Trump conectó con el público mediante un humor autocrítico y sarcástico, mientras los vítores de “USA, USA” resonaban en una planta de camiones Mack, evocando los crescendos de MAGA en sus victoriosas elecciones de 2016 y 2024.

A menudo, en los mítines de Trump, sus seguidores parecen estar pasándoselo en grande, lo que subraya cómo su vínculo con los votantes de clase trabajadora a los que atrajo de la base demócrata es tanto cultural —y se basa en las sensaciones— como económico.

“Parece una pelea”, exclamó asombrado el luchador de la UFC Bo Nickal tras ser llamado al escenario y observar el ambiente febril, poco más de una semana después de su combate en una jaula en el césped de la Casa Blanca en el 80 cumpleaños de Trump.

A veces, los presidentes, agotados por la monotonía del cargo, redescubren su identidad política cuando salen de gira.

Las multitudes de Trump le recargan las pilas políticas e insinúan algo más sustancial en su proyecto político que sus recientes obsesiones, como su intento de construir un legado físico en granito y oro con el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca y con pintura azul patriótica en el estanque reflectante obstruido por algas del National Mall.

Sin embargo, la mezcla de grandilocuencia, exageración y falsedad de Trump solo es del agrado de sus votantes más leales.

Y necesita que un grupo mucho más amplio de republicanos, independientes y demócratas que se han alejado de su causa acudan a votar en noviembre.

Así que, si bien el martes recreó su zona de confort política, su discurso pareció el argumento correcto para la elección equivocada.

Mientras arremetía contra la incapacidad del Congreso para aprobar leyes electorales restrictivas, Trump ofreció poco a los estadounidenses que luchaban por pagar sus facturas de alimentos o los altos costos de la vivienda.

Quienes estaban preocupados por el acceso a la atención médica podrían haberse sentido desconcertados por su diatriba contra las energías alternativas o por su extraña conclusión de sus aventuras militares en Irán y Venezuela: que “la ideología de los musulmanes es ligeramente diferente a la de los católicos”.

Es poco probable que el 70 % de los estadounidenses que, según una reciente encuesta de CNN/SSRS, creen que ha hecho un mal trabajo en materia económica, tengan mucha paciencia con su afirmación del martes de que “heredó” todo lo que va mal de los demócratas.

La promesa de Trump de que el fin de la guerra solucionará los problemas del alto costo de vida de los estadounidenses resulta poco convincente, ya que esa misma crisis económica dificultaba la vida de millones de personas antes de que iniciaran las acciones militares.

“Los precios están bajando a niveles nunca antes vistos. Y ahora, con el desplome del petróleo, van a presenciar algo realmente asombroso”, prometió Trump.

Las deficiencias en la gestión de Trump son especialmente importantes en lugares como los suburbios de Allentown, donde visitó la ciudad el martes.

Si los republicanos pierden escaños en la Cámara de Representantes en distritos electorales tan indecisos en todo el país, sus dos últimos años en la Casa Blanca serán un calvario de investigaciones demócratas y obstáculos para lo que quede de su agenda política.

“Tenemos que ganar las elecciones de mitad de mandato”, declaró el presidente, en una de sus pocas referencias directas a los comicios. Esto resulta significativo después de un comienzo de verano en el que ha estado prácticamente ausente de la campaña electoral.

Trump ha frustrado repetidamente a los republicanos y a su propio personal de la Casa Blanca al burlarse del concepto de “asequibilidad” que domina la política estadounidense y que representa la mejor esperanza del Partido Demócrata para regresar al poder en el Capitolio, si logra superar sus propios desafíos a la hora de formular temas políticos contundentes.

El martes, en el escenario, los mejores argumentos no provinieron del presidente, sino de sus partidarios, elegidos para defender sus políticas.

El sargento Sam Elias, del Departamento de Policía de Bethlehem y padre de seis hijos, testificó que una de las políticas emblemáticas de Trump —la reducción de impuestos sobre las horas extras— les había facilitado mucho la vida.

“Para mi familia, estos ahorros se han traducido en que lo que antes era una excursión de un día al parque… ahora es una estancia de una noche en la costa de Nueva Jersey”, manifestó Elias.

Las redes sociales y los anuncios de campaña pueden multiplicar esos momentos, pero en un mitin de Trump y en la avalancha de invectivas de Truth Social que lanza a diario, tienden a quedar eclipsados.

El presidente nunca ha sido un político convencional. En 2016, sus mítines anunciaron un talento político sin precedentes y poco ortodoxo que rompió con los esquemas tradicionales de la política presidencial.

Al ascender al poder, observaba atentamente a la multitud, utilizándola como un vasto grupo de discusión para analizar las reacciones de sus seguidores de MAGA ante sus nuevos discursos.

Aquellos que daban en el clavo se repetían una y otra vez. Sin embargo, el martes, su discurso fue más retrospectivo que innovador.

Aun así, demostró que sigue siendo un artista, un inconformista y un azote de la corrección política.

Sigue siendo blanco de críticas por parte de los liberales y sabe cómo provocar burlas al afirmar que los periodistas y las cámaras que lo siguen son fuentes de noticias falsas.

Pero desde el momento en que se acercó al micrófono y declaró “Gané este estado por una victoria aplastante”, Trump pareció estar dominado por sus propias preocupaciones.

Y en su estribillo final, “haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser saludable… Haremos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte. Haremos que Estados Unidos vuelva a estar orgulloso”, estaba evocando una realidad que, según muestran las encuestas recientes, la mayoría de los ciudadanos no cree que vaya a lograr.

Trump necesita más que a su base en noviembre para evitarles problemas a los republicanos.

No bastará con ponerle voz a los grandes éxitos de 2016 y 2024.

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