Desde diabetes hasta seguros médicos: estos cómics ayudan a inmigrantes a entender el sistema de salud de EE.UU.

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Llegas a Estados Unidos, con miedos pero también con la maleta llena de sueños por cumplir. Consigues tu primer empleo, un trabajo de la construcción que durará algunos meses. Poco después, caes enfermo con síntomas de gripe, dejas de percibir ingresos y no sabes dónde atenderte, corriendo el riesgo de gastar todos tus ahorros en el doctor. ¿Qué haces en este escenario?

El complejo sistema de salud estadounidense obliga a miles de inmigrantes a atravesar esta y muchas otras situaciones. No saber qué hacer o a dónde ir para atenderse es más común de lo que parece. Y es por esta razón que la organización sin fines de lucro Migrant Clinicians Network (MCN) creó una manera sencilla y creativa para ayudar: cómics para entender ese sistema.

MCN es una organización mundial que fue creada en EE.UU. en la década de 1980 y que actualmente tiene más de 10.000 miembros. Uno de ellos es Alma Galván, directora de Capacitación y Participación Comunitaria en todo lo que se refiere a trabajadores, ambiente y clima.

Galván explica que el trabajo de la organización consiste en “desarrollar materiales educativos y la capacidad de los proveedores de servicios de salud para que atiendan a las poblaciones migrantes”.

El material educativo más reciente de MCN es un cómic. Lleva por nombre “El que busca encuentra: aprendiendo sobre los servicios de salud” y fue publicado en 2025.

“(El cómic) está dirigido a personas que llegan nuevas a este país y está en los términos más sencillos que se puedan utilizar”, dice Galván en entrevista con CNN.

A través de dibujos y situaciones hipotéticas que les ocurren a diversos tipos de migrantes (desde trabajadores recién llegados y mujeres embarazadas, hasta niños con vacunas faltantes, adultos mayores con necesidades especiales), el cómic ayuda a comprender de manera más fácil las formas de atención médica en EE.UU. y los seguros médicos que pueden ser de mayor utilidad para estas poblaciones.

Entre otras situaciones, el cómic plantea la diferencia entre atenderse una afección no grave (como una gripe o una tos) en un centro de salud o centro comunitario y atenderse en una sala médica de urgencias. Mientras que la primera opción tiene un costo bajo, la segunda podría elevar el precio de la atención a cientos de dólares.

“Cumplía con los objetivos educativos de aclarar qué es la atención primaria, qué es la atención preventiva y qué es urgencias”, añade Galván.

El cómic, que tardó 6 meses en desarrollarse, tuvo una aceptación del 90 %, un tiraje de 11.000 copias gracias al apoyo de patrocinadores y se distribuyó en decenas de centros de salud a lo largo de 15 estados de EE.UU. (entre ellos Nuevo México, Texas, California y Arizona, los cuatro en la frontera con México y, por ende, de alta relevancia para la población migrante), según datos de MCN proporcionados a CNN. Las copias fueron “distribuidas a nivel nacional a refugios para migrantes e inmigrantes, organizaciones comunitarias y centros de salud financiados con fondos federales”, agrega la organización.

“El libro está enfocado a que la salud es un derecho universal (…) Lo que esperamos a largo plazo es que se disminuyan las visitas a emergencias, que la persona vaya a servicios preventivos y no tenga tantos costos”, detalla la directiva de MCN.

A pesar de la cobertura en 15 estados, Galván sabe que es poco respecto al sector del que ella misma forma parte como inmigrante de México. A mediados de 2025, había una población de 51,9 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, lo que equivale a casi 16 % de la población de todo el país. La nacionalidad que más se repite en la población inmigrante de EE.UU. es la mexicana, con más de 11 millones, lo que se traduce como una de las consecuencias de la migración histórica entre México y Estados Unidos. Cuba, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Honduras y Venezuela suman millones de personas más a la población inmigrante latina.

Galván destaca que el cómic es parte de la corriente de educación popular, la cual, dice, se basa en que la gente utilice la información en situaciones reales.

Esto último es de suma importancia para el país. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EE.UU., uno de los principales objetivos en materia de alfabetización de salud hacia 2030 es “hacer hincapié en la capacidad de las personas para utilizar la información sobre salud, en lugar de simplemente comprenderla”, así como “en la capacidad de tomar decisiones bien informadas en lugar de decisiones apropiadas”.

“(Es necesario) reconocer que las organizaciones tienen la responsabilidad de abordar la alfabetización en salud”, indican los NIH. “La alfabetización en salud es un fenómeno complejo que involucra a individuos, familias, comunidades y sistemas. El concepto de alfabetización en salud abarca los materiales, los entornos y los desafíos específicamente relacionados con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud”.

MCN creó el cómic, pero también ayuda con capacitaciones para las organizaciones que quieran utilizar el libro como un material educativo, comenta Galván. Con ello, MCN busca no solo guiar a los inmigrantes en temas de salud, sino expandir el uso de la información a través del conocimiento y el uso real de los materiales.

Asimismo, para apoyar con la expansión de este material educativo, MCN tiene siempre disponible, de manera gratuita, el cómic en su versión web.

“Una de las cosas que estamos haciendo es que, con todos los libros cómicos, le pedimos al ilustrador que haga la versión para el sitio de internet (…) A veces cuando no tenemos el dinero (para imprimir copias), lo que hacemos es que lo dejamos solamente electrónico y que cada quien que lo imprima si lo necesita”, declara Galván.

“Es una gran necesidad en los Estados Unidos como en otros países (…), porque la alfabetización en salud no es un atributo que tengamos las personas, es difícil de entender los sistemas de salud”, agrega.

Si bien el más reciente material educativo se remonta a 2025 con “El que busca encuentra”, MCN lleva haciendo cómics desde hace décadas.

Galván, una migrante mexicana que lleva 9 años trabajando de lleno con MCN y más como colaboradora externa, ha sido testigo de ello. Ha participado en la creación de varios de ellos y menciona que los temas de cada cómic nacen de necesidades detectadas en la comunidad migrante (a través de grupos focales, por ejemplo) y luego buscan financiamiento para realizarlo.

“(Tenemos cómics) de diabetes, tenemos muchos materiales sobre salud mental, tenemos materiales sobre el covid-19, sobre vacunación”, indica Galván.

También hay cómics sobre el control de la grasa, el colesterol y la hipertensión; sobre la salud respiratoria y la contaminación ambiental; sobre cómo protegerse de los pesticidas en ambientes de trabajo; sobre consejos de seguridad en trabajos agrícolas, entre otros, todos de libre consulta en la página web de la organización. MCN centra algunos de sus esfuerzos de alfabetización sanitaria en la clase trabajadora inmigrante debido a que una parte significativa de la fuerza laboral de EE.UU. proviene de otros países: se calcula que alrededor de dos de cada 10 trabajadores en Estados Unidos son inmigrantes.

El impacto de estos cómics ha sido tan relevante en la comunidad laboral que hace unos meses MCN ganó el premio al Mejor Póster por “Cómics Educativos para la Educación en Salud Individual y Comunitaria” en el simposio de primavera del Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas (NCFH, por sus siglas en inglés).

MCN elaboró su primer cómic educativo en 2002, afirma Galván a CNN. Desde entonces, la organización ha creado 16 libros cómicos diferentes, sin incluir algunas versiones o adaptaciones a estados de EE.UU. o al Caribe.

“Los libros cómicos y todos los materiales que desarrollamos en MCN, desde los seminarios virtuales hasta los cómics y volantes, son específicamente dedicados a la población que no tiene una alfabetización en salud o una alfabetización en general importante”, señala.

Aunque el objetivo es ayudar principalmente a los migrantes, los cómics buscan que los proveedores de servicios de salud en EE.UU. se hagan “conscientes” de que ellos también “tienen que desarrollar materiales más accesibles”.

Joseline Islas Castro es inmigrante mexicana y trabaja como promotora comunitaria de la salud. Lleva 10 años trabajando con organizaciones en Estados Unidos en favor de las poblaciones migrantes.

En ese tiempo, Islas Castro ha trabajado de cerca con Galván en varias ocasiones y, en tiempos recientes, ya participó en la creación de dos cómics de MCN.

Para ella, el gran valor de los cómics está en que las situaciones planteadas son experiencias que sí viven normalmente los inmigrantes en EE.UU.

“Fue superbonito verlo (el cómic de ‘El que busca encuentra’, en el cual colaboró), porque yo no había tenido la oportunidad de ver un cómic así. Cuando yo lo estaba viendo, me vi reflejada en él ya que así llegué (a Estados Unidos), con cero conocimientos de cómo es el sistema de salud aquí”, dice Islas Castro en entrevista con CNN.

El trabajo de colaboración de Joseline se centró en realizar modificaciones para que el cómic fuera aún más realista y que los personajes ahí plasmados tuvieran gran parecido con inmigrantes de la vida real.

“Yo lo viví y las personas lo van a entender mejor de esta forma. Dándole ese toque de que ya me pasó a mí, es como las personas pueden identificarse”, recuerda Islas Castro sobre su trabajo en el cómic “El que busca encuentra”.

Al relatar la historia desde cinco puntos de vista diferentes, es altamente probable que te identifiques como migrante en alguna de esas historias, dice Joseline, promotora comunitaria de la salud en Salinas, California.

Islas Castro no solamente participó en la creación del cómic, sino también en capacitaciones para aprender a utilizarlo como herramienta educativa.

En reuniones comunitarias con inmigrantes, “se les habla un poquito acerca de cómo va narrando la historia y se les hace una pequeña presentación (…) Muchos ya saben la información, pero otros no. De todos modos, es bueno que reciban la información (…) Siempre vamos a encontrar a alguien que va a necesitar ese tipo de información y, si nosotros se la podemos brindar, qué mejor”, dice la promotora de salud.

Y es en esas reuniones donde Joseline ve cómo los inmigrantes casi siempre se identifican con un personaje “y es cuando empieza la conexión entre todos”.

Entonces, la capacitación se convierte prácticamente en una sesión de experiencias de vida.

“Empiezan a narrar sus historias de qué les pasó, cómo fue que solucionaron esos retos que tuvieron en ese entonces y empiezan a sacar más historias relacionadas con el librito cómico (en materia de salud) y con sus vidas”, añade Islas Castro.

La clave en el éxito de los cómics, asegura Joseline, es en parte el uso de un lenguaje claro y sin complicaciones en una historia adaptada en dibujos animados.

“Si tú les das un material donde los migrantes puedan leer fácil y que sea accesible de entender, entonces mucho mejor para ellos la ayuda”, declara.

Se trata, dice Islas Castro, de ir más allá del típico folleto o tríptico con información poco clara y con tecnicismos médicos que generalmente complican más el entendimiento del tema. “Si te dan un librito cómico con imágenes y alguna historia que te identifiques, te va a dar por leerlo”, indica.

“Lo mejor desde mi punto de vista es darle ese toque de que he tenido la experiencia desde afuera y desde el campo y de diferentes perspectivas. Creo que ese es mi granito de arena que aporto a esos cómics”, finaliza Islas Castro.

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