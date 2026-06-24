Detienen al principal asesor del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, en el marco de una investigación por corrupción

Por Gloria Pazmino, Kara Scannell y Eric Levenson, CNN

Un exasesor principal del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, su hermano y otras dos personas fueron acusados de conspiración para sobornar y lavar dinero como parte de un plan para explotar la crisis migratoria de la ciudad con fines de lucro, según una acusación federal publicada el miércoles.

El exasesor, Frank Carone, conocido en los círculos políticos de la ciudad como un influyente funcionario gubernamental y partidario de Adams, fue arrestado este miércoles por la mañana tras un allanamiento en su domicilio por agentes federales, según una fuente policial.

La acusación, presentada en el Distrito Este de Nueva York, establece que Frank Carone, a su hermano Anthony Carone y a los hoteleros Crystal Chen y Yan Po Zhu de irregularidades. Se espera que comparezcan ante el juez para la lectura de cargos a las 2 p.m., hora local.

El caso se deriva de la obligación legal de la ciudad de brindar refugio a la oleada de migrantes que llegaron a Nueva York en 2022. La acusación formal alega que Frank Carone aceptó sobornos de Zhu y Chen, a través de Anthony Carone, a cambio de que Carone gestionara un contrato multimillonario para alojar a los migrantes en su hotel. Zhu y Chen pagaron aproximadamente US$ 120.000 a Frank Carone, dinero que fue blanqueado a través del bufete de abogados de Anthony Carone, según la acusación.

El miércoles, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y federales allanaron las oficinas del asesor y de varios miembros, actuales y antiguos, del NYPD, como parte de investigaciones de corrupción independientes, según informaron a CNN dos fuentes policiales con conocimiento de las investigaciones.

Un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios. CNN intentó contactar al abogado de Carone, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Un portavoz de Adams emitió un comunicado defendiendo la trayectoria profesional de Carone.

“Frank Carone ha dedicado décadas de su vida al servicio público, a la profesión legal y a ayudar a innumerables personas, empresas y organizaciones benéficas en todo Nueva York”, declaró Todd Shapiro, portavoz de Adams, en un comunicado. “Este es un asunto legal en curso y mis oraciones están con su familia”.

Una investigación independiente del Distrito Sur de Manhattan se centró en miembros actuales y antiguos del departamento, incluyendo a un ex alto funcionario. No se supo de inmediato si los miembros actuales y antiguos del NYPD investigados en el allanamiento fueron arrestados.

Según la fuente, la investigación forma parte de una extensa pesquisa penal sobre sobornos y conductas presuntamente ocurridas hace años.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, confirmó una de las investigaciones en una publicación en redes sociales.

“Esta mañana, miembros de la Oficina de Asuntos Internos del NYPD y del FBI ejecutaron órdenes de registro como parte de una investigación penal llevada a cabo por el NYPD, el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York”, escribió Tisch.

“La investigación continúa y se refiere a la conducta de exmiembros y miembros actuales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Cuando asumí el cargo de Comisionado de Policía, prometí a los neoyorquinos que, bajo mi liderazgo, el NYPD actuaría con integridad y que se investigaría exhaustivamente cualquier denuncia de que sus miembros no hubieran cumplido con ese estándar”, escribió.

La acusación formal es la más reciente acusación de corrupción vinculada a Adams. El excapitán retirado del NYPD, convertido en político de Brooklyn, fue alcalde de Nueva York durante un mandato, entre 2022 y 2025, antes de perder la reelección ante el actual alcalde, Zohran Mamdani.

Centró su gestión como alcalde en la seguridad pública, pero se vio acosado por acusaciones de corrupción. En 2024, Adams fue acusado por fiscales federales de soborno, fraude electrónico, conspiración y solicitud de contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros a cambio de favores políticos. Se declaró inocente de los cargos. Antes de que el caso llegara a juicio, el gobierno de Trump solicitó el año pasado el retiro de los cargos, argumentando que la fiscalía había “restringido indebidamente” la capacidad del alcalde para combatir la inmigración ilegal.

Esta inusual medida provocó la renuncia de varios fiscales federales en lugar de acatar la orden, quienes acusaron a funcionarios de Trump de retirar los cargos como parte de un intercambio de favores para que Adams implementara sus políticas preferidas.

El juez que supervisaba el caso criticó los motivos del gobierno de Trump para retirar los cargos, pero finalmente los desestimó y ordenó que no se volvieran a presentar.

Adams se postuló para la reelección en 2025, pero finalmente se retiró de la contienda antes de las elecciones debido a los bajos resultados en las encuestas.

Este miércoles, el alcalde Mamdani se pronunció sobre los cargos.

“Nuestro gobierno debe servir al público con integridad. Cualquier acto de corrupción constituiría una grave violación de la responsabilidad del Departamento de Policía de Nueva York y una traición a la confianza pública”, declaró.

“Como la Comisionada Tisch mencionó hoy, esta es una investigación que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está llevando a cabo junto con el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La Comisionada Tisch ya ha demostrado un firme compromiso con la lucha contra la corrupción y con garantizar que los funcionarios públicos del NYPD cumplan con los más altos estándares. Confío en que nos guiará durante este proceso”, declaró Mamdani.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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