La maniobra de Trump con el proyecto de ley de vivienda podría ser un grave error político

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump es un conocido pirómano legislativo. A menudo lanza giros de último momento que ponen en aprietos a los líderes del Congreso, especialmente a los de su propio partido.

Pero rara vez uno de esos movimientos de última hora ha parecido tan desacertado como el que hizo este miércoles por la mañana.

Canceló de forma repentina la firma prevista de un proyecto de ley sobre asequibilidad de la vivienda que había sido aprobado en ambas cámaras con amplias mayorías bipartidistas.

Y añadió un nuevo giro: dijo que no lo firmaría hasta que el Congreso aprobara la Ley “SAVE America”. Algunos republicanos han presentado esa legislación relacionada con las elecciones como existencial, pero no parece tener una vía viable para avanzar.

Y Trump no solo cambió de opinión, lo hizo incluso cuando ya habían comenzado los actos para celebrar la firma del proyecto. Republicanos destacados participaban en una conferencia de prensa elogiando las virtudes de la ley y destacando el apoyo de Trump justo cuando él daba marcha atrás.

Un día antes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había calificado el proyecto como “una de las piezas legislativas más importantes sobre asequibilidad de la vivienda en la historia de Estados Unidos”. Horas antes, el asesor político de Trump para las elecciones de mitad de mandato lo había llamado un “compromiso emblemático”.

En resumen: hasta este miércoles, Trump estaba reteniendo “una de las piezas legislativas más importantes sobre asequibilidad de la vivienda” como herramienta de presión para impulsar otra ley que realmente quiere.

Eso parece una muy mala idea a menos de cinco meses de las elecciones de noviembre.

De hecho, los mayores problemas políticos de Trump y del Partido Republicano siguen siendo la inflación, la asequibilidad y la economía, y esta jugada parece casi diseñada a la medida para reforzar esas debilidades.

Los indicadores de Trump en estos temas ya eran negativos antes de que comenzara la guerra con Irán en febrero, y han empeorado significativamente desde entonces.

Su índice de desaprobación en la economía era de aproximadamente dos tercios en las encuestas más recientes de Fox News (68 %), CBS News (66 %) y AP-NORC (66 %).

Su desaprobación en inflación, por su parte, ha sido aún mayor, en torno al 70 %, según encuestas de CBS (73 %), Strength in Numbers-Verasight (71 %) y Reuters-Ipsos (69 %).

Este tipo de cifras es poco común. Por lo general, siete de cada diez estadounidenses no coinciden en casi nada.

Y uno de los mayores problemas de Trump no es solo que la gente piense que la economía está mal, sino que cree que él la ha empeorado activamente. Antes de la guerra, se consideraba que descuidaba el problema; ahora se percibe que lo agrava.

Una encuesta de CBS realizada en los días previos al inicio de la guerra mostró que el 75 % de los estadounidenses consideraba que el Gobierno de Trump se había enfocado “no lo suficiente” en bajar los precios. Una encuesta de CNN un mes después mostró que el 65 % dijo que Trump “no ha ido lo suficientemente lejos” en intentar reducir los precios de los bienes cotidianos.

Para mayo, encuestas de CNN mostraban que el 65 % de los estadounidenses decía que las políticas de Trump habían “empeorado las condiciones económicas”, y el 77 % que habían “aumentado el costo de vida” en sus comunidades.

Y Trump no solo asumió la responsabilidad de una economía incierta a través de sus aranceles globales y la guerra con Irán; también ha mostrado un aparente desdén hacia los problemas de asequibilidad. Ha calificado el tema como un “engaño” y ha dejado bastante claro en mítines y otros espacios que preferiría centrarse en otros asuntos. Continúa haciendo comentarios desconectados que sugieren que no toma en serio el problema ni el impacto económico en los estadounidenses.

En suma, Trump este miércoles corrió el riesgo de reforzar una narrativa políticamente perjudicial: la imagen de un líder que no prioriza —o incluso no reconoce— el problema más importante para los estadounidenses.

Algunos republicanos y aliados de Trump podrían decirse a sí mismos que la Ley “SAVE America” vale esta maniobra; argumentarían que es así de importante aprobar una legislación que exija prueba de ciudadanía para registrarse para votar, entre otras disposiciones.

Pero no solo hay escasa evidencia de votos ilegales por parte de inmigrantes indocumentados y razones de peso para creer que este proyecto podría impedir votos legales; además, no es algo que la población estadounidense esté reclamando.

Los republicanos han señalado encuestas que muestran que los estadounidenses apoyan ampliamente la identificación de votantes y respaldan con fuerza la prueba de ciudadanía para registrarse. Y esos temas sí tienen buena aceptación. Una encuesta de CBS en marzo mostró que el 66 % de los estadounidenses apoyaba esta última medida.

Pero, fuera de eso, los estadounidenses no muestran un apoyo sólido a la Ley “SAVE America”.

La misma encuesta mostró que solo el 28 % de los estadounidenses dijo apoyar la legislación, anteriormente conocida como la “SAVE Act”, mientras que el 31 % se oponía.

Y solo el 43 % consideró que la legislación evitaría más votos ilegales que votos legales.

Más allá de eso, parece poco probable que Trump siquiera esté generando una ventaja en este momento.

Aprobar la Ley “SAVE America” probablemente requeriría que los republicanos del Senado eliminen el filibusterismo y su umbral de 60 votos —para este y otros temas—, algo que no suficientes de ellos quieren hacer y a lo que muchos se oponen activamente.

Y si eso ya era improbable antes, ahora lo es aún más después de que Trump haya tensado su relación con republicanos del Senado al impulsar la salida de dos senadores en primarias: John Cornyn, de Texas, y Bill Cassidy, de Louisiana.

Esta amenaza no cambia ese escenario y ni siquiera constituye una herramienta de presión especialmente efectiva. Incluso si el presidente no firma la legislación, esta se convierte en ley después de 10 días. Para detenerla realmente, tendría que vetarla.

Y si hiciera eso, se arriesgaría a que el veto sea anulado, lo que requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La legislación ya fue aprobada con el 92 % de la Cámara de Representantes y el 94 % del Senado votando a favor.

De hecho, esas mayorías son sorprendentes en la actualidad. El Congreso rara vez aprueba medidas sustantivas más allá de las imprescindibles, como mantener financiado el Gobierno. Y en los últimos tiempos ni siquiera eso ha sido sencillo.

Y ahora que ha logrado avanzar en algo significativo en un tema de gran preocupación pública, el mayor proyecto de ley sobre asequibilidad de la vivienda en una generación, Trump amenaza con echarlo por tierra si no obtiene lo que quiere.

El resultado más probable es que el presidente termine dando marcha atrás. Ya ha hecho amenazas similares sobre la Ley “SAVE America” antes, incluso al advertir en una ocasión que no firmaría más legislación hasta que se aprobara.

Pero, por ahora, su postura consolida una narrativa muy negativa para él y para sus compañeros republicanos de cara a las elecciones intermedias.

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