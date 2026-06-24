Las 5 cosas que debes saber este 24 de junio

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Colombia logra vencer a RD del Congo y lidera su grupo. Zohran Mamdani se impuso en el establishment demócrata de Nueva York. Tribunal autoriza a Trump ampliar las deportaciones aceleradas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un piloto de un avión de combate estadounidense, rescatado por fuerzas especiales tras ser derribado sobre Irán en abril, describió una escena impactante antes de eyectarse de su aeronave: varios drones iraníes en el aire, moviéndose al unísono, en una formación que se asemejaba a una medusa, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Pese a que tuvo tres goles anulados, Colombia venció 1-0 a la República Democrática del Congo. Con esta victoria, la selección cafetera se clasifica a 16avos de final y vuelve a la cima del Grupo K del Mundial. Colombia ahora se enfrentará a Portugal y le bastará el empate para quedar primera. Por su parte, los africanos enfrentarán en la última fecha a Uzbekistán, que ha sido la selección más floja del grupo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reforzó su influencia política tras la victoria de los tres candidatos al Congreso que respaldó en las primarias demócratas. Dos legisladores en ejercicio fueron derrotados, en un resultado que fortalece al ala socialista demócrata. Los comicios anticipan nuevas disputas ideológicas dentro del partido de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de los próximos años.

Un juez federal en California bloqueó el martes a nivel nacional la política del Gobierno de Trump de realizar arrestos en tribunales de inmigración, una medida que pone fin a una práctica que llamó la atención en todo el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una serie de nuevas sanciones contra entidades vinculadas al Gobierno de Cuba y contra otro miembro de la familia de Raúl Castro, en una nueva muestra de las presiones que el Gobierno del presidente Donald Trump ejerce sobre la isla desde hace meses.

¿A qué equipo sería traspasado la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo?

A. Milwaukee Bucks.

B. New York Knicks.

C. Miami Heat.

D. Los Angeles Lakers.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Europa se prepara para temperaturas sin precedentes a medida que se intensifica la ola de calor

El calor implacable y mortal se cierne sobre Europa, y se prevé que esta semana se pulvericen algunos récords de temperatura.

El Gobierno de Trump acusa a 455 personas, incluidos médicos, de fraude sanitario por US$ 6.500 millones

En la más reciente iniciativa del Gobierno de Trump por combatir el fraude, el Departamento de Justicia presentó el martes cargos contra 455 personas por su presunta participación en esquemas de fraude sanitario y abuso de opioides.

El Congreso de EE.UU. aprueba la mayor ley de asequibilidad de la vivienda en una generación

Una histórica ley de asequibilidad de la vivienda se dirige al escritorio del presidente Donald Trump después de obtener un apoyo abrumador en el Congreso esta semana, lo que prepara el terreno para el paquete federal de vivienda más amplio en una generación.

99,997 %

Es la coincidencia que hay entre el escrutinio de primer nivel y el preconteo en las elecciones de Colombia, según informó la Registraduría este martes en un comunicado. Abelardo de la Espriella ya se declara “presidente electo” mientras el oficialismo, que presentó decenas de miles de reclamos, pide esperar al resultado definitivo.

“No hay ninguna posibilidad de que yo apoye al Partido Republicano”

—Lo dijo Tucker Carlson, comentarista conservador, de cara a las elecciones legislativas de mitad de periodo de noviembre.

Aficionados escoceses aprovechan su viaje al Mundial y convierten al béisbol en otra gran celebración en EE.UU.

Tras su vibrante presencia en Boston la semana pasada, los aficionados escoceses llevaron la misma energía a un partido de béisbol en Miami, antes del próximo encuentro de su selección contra Brasil.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El Heat de Miami habría fichado a Giannis Antetokounmpo, procedente de los Milwaukee Bucks, a cambio de un enorme paquete de jugadores y selecciones del draft, reporta AP.

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