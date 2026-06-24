Las fuerzas armadas de Cuba quieren mostrar preparación. Imágenes revisadas por CNN revelan sus límites

Por Avery Schmitz, CNN

En la primavera de 1990, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, se enfrentaba a la probabilidad de un conflicto con Estados Unidos, por primera vez sin la promesa de ayuda rusa. Acorralado, Castro supuestamente declaró que Cuba preferiría convertirse en otra “Numancia” antes que ser conquistada.

Se refería al antiguo asedio romano de la ciudad española de Numancia en el año 133 a.C. Pero la mayoría de los habitantes de la ciudad se negaron a rendirse ante sus atacantes, eligiendo en su lugar quitarse la vida dentro de las murallas de la ciudad.

“La Numancia” se convirtió en un motivo recurrente en los discursos desafiantes durante los últimos años de la presidencia de Castro, dijo el experto en política cubana Frank Mora a CNN, ya que las otrora poderosas fuerzas armadas de la isla, respaldadas por Rusia, se fueron deteriorando mientras los subsidios desaparecían tras el colapso de la Unión Soviética.

Hoy, Cuba enfrenta nuevas amenazas por parte de Estados Unidos y su liderazgo sigue un guion similar al del difunto Castro, dejando claro que están preparados para luchar hasta el final aunque carezcan de las capacidades, dijo Mora.

Mientras la administración Trump intensifica su campaña de presión contra Cuba, cientos de videos e imágenes publicados en línea por las fuerzas armadas y el Gobierno de la isla en los últimos meses ilustran el estado reducido de su fuerza de combate, según un análisis de CNN.

Los videos muestran deliberadamente hardware envejecido porque están diseñados para proyectar desafío —no fuerza— dijo Mora. Tienen la intención de “mostrar la resistencia” del pueblo cubano, explicó, independientemente de cómo las fuerzas cubanas puedan compararse con las fuerzas armadas estadounidenses, más grandes y tecnológicamente avanzadas.

En imágenes de abril, un sistema antiaéreo soviético ZU-23 de la vieja escuela es remolcado por bueyes. Según informes locales, el sistema se estaba utilizando como parte de un ejercicio local de entrenamiento militar.

Otras grabaciones muestran desde camiones militares antiguos hasta sistemas antiaéreos rusos más avanzados, e incluso fuerzas especiales de élite deslizándose en tirolesa cerca de la playa.

Funcionarios cubanos dicen que no tienen intención de amenazar a Estados Unidos —ya sea en la Base Naval de Guantánamo o en otro lugar— pero que se defenderán si son atacados. En abril, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo a Newsweek que si ocurre una agresión militar, y “si caemos en combate, morir por la patria es vivir”.

En su apogeo a principios de la década de 1990, las fuerzas armadas de Cuba habían aumentado a más de 235.000 efectivos en servicio activo y aún más reservistas, ostentando lo que los analistas elogiaban como unas “fuerzas armadas del primer mundo en un país del tercer mundo”. La fuerza fue reforzada por armamento soviético avanzado que podía enfrentarse de igual a igual con el armamento estadounidense.

La fuerza se ha reducido a menos de la mitad en los últimos años, dicen los expertos, llegando como máximo a 50.000 efectivos en servicio activo tras la pérdida del apoyo soviético. Esta fuerza reducida continúa entrenando con equipo soviético de décadas de antigüedad, gran parte del cual fue entregado como ayuda extranjera antes del colapso de la URSS en 1991.

La isla todavía mantiene algunos equipos serios, aunque antiguos, que se han convertido en elementos habituales en los videos publicados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, como en un clip de Facebook de enero. En él, los soldados maniobran un sistema de lanzacohetes múltiple BM-21 Grad de la era soviética modificado, que podría ayudar a realizar ataques ágiles o defenderse del enemigo.

Cuando la plataforma lanzadora móvil se detiene, los soldados vestidos con uniformes verdes corren alrededor del camión. Los tubos lanzadores en sí no parecen estar cargados, pero los hombres ajustan cuidadosamente el ángulo del lanzador, señalándose entre sí con banderas de colores.

Mientras el camión se aleja, la marca “Ural” aparece estampada en la parte frontal del camión, una actualización rusa más reciente de un sistema de armas diseñado en los primeros días de la Guerra Fría.

En otro video, una de estas plataformas dispara su carga de cohetes autopropulsados en cámara lenta, acompañada de una dramática partitura orquestal.

Los clips estaban puntuados por imágenes de archivo nostálgicas que mostraban a las fuerzas cubanas entrenando décadas atrás, como muchas otras que CNN revisó.

“En los últimos 35 años, no hay duda de que estas fuerzas armadas de primer mundo ahora se ha convertido, en el mejor de los casos, en una sombra de lo que fueron antes”, explicó Mora.

Ante la agitación económica y sin acceso a subsidios soviéticos, equipos actualizados y repuestos, las fuerzas armadas de Cuba se deterioraron desde principios de los años 90 hasta los 2000. Fue en esa época cuando los planificadores militares cubanos adoptaron una “estrategia de erizo”, destinada a “hacerse más difíciles de conquistar”, explicó el coronel retirado de la Infantería de Marina de EE.UU. Mark Cancian.

Como parte de este cambio, los oficiales cubanos optan por entrenar a los soldados en tácticas de guerrilla en lugar de guerra convencional, una desviación estratégica corroborada por Cancian que también es evidente en las imágenes.

Clips más recientes compartidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba muestran a soldados entrenando en tácticas de guerrilla. Suben y bajan de motocicletas, portando lanzagranadas propulsadas por cohete, ametralladoras PK con mango de madera y fusiles tipo AK.

Algunos de ellos llevan pintura facial, uniformes de camuflaje, agachándose dentro y fuera de trincheras excavadas en el suelo. Más videos muestran transportes blindados de personal saliendo de refugios hechos en la selva y soldados anfibios entrenando para tomar una playa.

Estas tácticas podrían hacer que los militares cubanos sea mucho más difícil de someter, incluso para un adversario mucho más fuerte, dijo Cancian.

Otros videos que muestran a las envejecidas fuerzas armadas cubanas entrenando resultan más difíciles de explicar; por ejemplo, fuerzas especiales descendiendo en tándem por una torre revestida de chapa metálica en Playa Baracoa, una base militar a las afueras de La Habana. Los soldados disparan sus fusiles casi indiscriminadamente; en otras escenas, cruzan una tirolesa a apenas unos cientos de metros de taxis y motocicletas que pasan.

En otra escena, un combatiente solitario practica artes marciales, entrenando como parte de la unidad de élite Avispas Negras, el equivalente cubano de los Navy SEALs o Delta Force de Estados Unidos. Se entrena solo en un patio de asfalto, cuyas marcas recuerdan a una cancha de cuatro cuadros.

“Preparados para defender la patria”, dice el pie de foto.

La Fuerza Aérea de Cuba también se ha deteriorado desde su poderío en la era de la Guerra Fría, y sus activos restantes rara vez aparecen en comunicados públicos, salvo por el ocasional helicóptero Mi-17 de diseño soviético, visto principalmente en misiones de entrenamiento de bajo riesgo o apoyando operaciones de ayuda humanitaria.

Hace décadas, la Fuerza Aérea operaba varios cazas MiG, casi todos los cuales probablemente ya no funcionan, según los expertos. Y, como señaló Mora, es difícil volar un caza ruso de cuarta generación sin gasolina.

El mes pasado, Axios informó que Cuba había adquirido más de 300 drones militares. Los detalles sobre el tipo o las capacidades de estas aeronaves siguen sin estar claros, pero podrían constituir algunas de las únicas capacidades aéreas de la isla.

Las autoridades cubanas negaron rotundamente el informe.

Sin embargo, si existieran drones, solo proporcionarían un “impulso único de poder de ataque”, y dejarían al régimen cubano con pocas opciones para responder después, dijo Cancian.

No han aparecido imágenes de estos supuestos drones, y solo un puñado de videos que aparentemente muestran a fuerzas cubanas entrenando con pequeños drones de consumo han circulado en los últimos meses.

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Con información de Patrick Oppmann, de CNN.