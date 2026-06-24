Neymar en el Mundial 2026: ¿cuándo fue la última vez que jugó con Brasil?

Por César López, CNN en Español

Fue titular casi todo el año, pero de la prensa. Neymar estuvo más nombrado entre los medios, como es costumbre, que en las listas y convocatorias de Carlo Ancelotti para volver a vestir la camiseta de la selección brasileña. Regresar a la selección y participar en lo que será su último Mundial es un ápice de esperanza que necesita el crack brasileño para mantenerse en la élite del fútbol, o al menos para ser considerado parte de la misma, la que ilustró durante sus mejores años.

Neymar pasó el corte de los 55 preconvocados y, lleno de esperanza, esperó sumarse a los 26 para regresar a la selección después de más de 900 días de ausencia.

Muchos se preguntan si llevar a Neymar al Mundial con 34 años es una carga para Brasil o una punta de lanza motivacional para el seleccionado. La generación que hoy juega su primera Copa del Mundo creció, sin duda, viendo los regates, récords y alegrías que entregó el ahora jugador del Santos.

Neymar debutó con 18 años en la seleção y de inmediato hizo méritos para colgarse los galones portando la número 10, la misma que inmortalizó Pelé. Y por esa senda comenzó a pulverizar récords, superando la marca de 77 goles de O’ Rei, llegando a los 79 goles el 8 de septiembre de 2023, en una goleada por eliminatorias a Bolivia 5-1.

Neymar ha sido el único crack en la historia del fútbol moderno en tener varias oportunidades de consagrarse en su propio país vistiendo los colores de la selección y con los mayores títulos de selecciones de por medio. De cinco, pudo sumar dos. Quizás el más valorado sea el oro olímpico de 2016.

Brasil pudo gritar campeón olímpico por primera vez en su historia, jugando en casa y con un Neymar liderando el equipo que, en Londres cuatro años atrás y también con el crack en sus filas, se había quedado corto en la tarea y solo consiguió la plata. El oro fue reservado para conquistarlo en el estadio Maracaná.

Cinco años después y en medio de la pandemia, Brasil no tuvo la misma fortuna en su máximo templo del fútbol y cayó en la final de la Copa América ante Argentina. Neymar enfrentó en la final a Messi, su amigo cercano del Barcelona, y fue elegido mejor jugador del torneo.

Brasil, pese a lo doloroso que fue perder esa final ante su acérrimo rival y en casa, ya había celebrado otra Copa América dos años antes, pero sin su 10, que sufrió una lesión del tobillo derecho poco antes de iniciar el torneo.

A la fecha, el único título para Neymar con la absoluta de Brasil es la Copa Confederaciones 2013, de nuevo con el Maracaná como protagonista, tras vencer a España en la final.

Los tres Mundiales que ha disputado Neymar han sido un vaivén de emociones y de lesiones. Por la calidad de este jugador deberíamos estar hablando de números más altos, pero Neymar en este período de 12 años sumó 8 goles en 13 partidos, con cuatro asistencias.

Al Mundial de 2010 no llegó por su inexperiencia. El técnico, Dunga, no quiso apostar por su ímpetu y factor sorpresa, aunque tal vez entre Kaká, Robinho, Elan, Luis Fabiano y Nilmar, Neymar, a los ojos de Dunga, no tenía cómo competir.

Para 2014 ya Neymar era una figura consagrada en el Barcelona y todo Brasil anhelaba ver a su máxima figura celebrar por todo lo alto en el Maracaná. Pero otros dos escenarios fueron los protagonistas de la desdicha de Neymar y Brasil durante ese Mundial.

Neymar se despidió de la copa tras recibir un rodillazo del colombiano Camilo Zúñiga, que según un reporte médico, estuvo cerca de paralizar al brasileño. Después, en el Mineirao de Belo Horizonte, el fatídico 7-1 que le propinó Alemania a la selección local los dejó afuera en semifinales. Neymar y el Mundial no iban de la mano.

Para el Mundial de Rusia 2018, Brasil llegaba de nuevo con cierto favoritismo, pero un Neymar lleno de dudas por otra lesión que lo aquejaba en su pie derecho. Apenas llegó con lo justo.

Una fractura en el quinto metatarsiano que necesitó cirugía lo mantuvo tres meses por fuera de las canchas, y con esa falta de ritmo a cuestas jugó el Mundial. ¿Cómo le fue? ni tan mal, ni tan bien. Estuvo en los cinco partidos hasta la eliminación contra Bélgica en cuartos, uno de los mejores encuentros de ese Mundial.

El 10 anotó dos goles y dio dos asistencias, pero al mismo tiempo fue blanco de críticas y protagonista de memes por sus simulaciones en el campo de juego.

Qatar 2022 tuvo a un Neymar ya maduro, con un nivel de juego estable, pero de nuevo el fantasma de las lesiones apareció en medio de la competición y una fuerte entrada en el partido del debut frente a Serbia lo obligó a salir del campo. Regresó para octavos y anotó en cuartos de final frente a Croacia épicamente, igualando la marca de Pelé de 77 goles en la selección.

Pero la historia de redención no tuvo final feliz y Croacia de la nada obligó a ir a la tanda de penales y eliminó a Brasil. El llanto de un Neymar desconsolado le dio la vuelta al mundo y el propio jugador reconoció el fuerte impacto que le hizo dudar sobre su continuidad en la selección.

De ahí en adelante la carrera de Neymar tomo un rumbo a la deriva y cada puerto tenía como punto de amarre una lesión.

En marzo de 2023 tuvo que ser operado del tobillo derecho y estuvo poco más de cuatro meses de baja.

En octubre de 2023 sufrió la lesión más grave de su carrera: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda. Estuvo casi un año de baja.

Entre 2024 y 2025, las lesiones musculares hicieron que la participación de Ney en las canchas fueran intermitentes.

En el comienzo de 2026 se sometió a una limpieza de rodilla que lo alejó dos meses de los campos.

Una lucha constante por brillar con la selección ha sido la carrera de Neymar en medio de aplausos, récords, algunas críticas y lesiones.

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