Apagones, racionamiento de combustible y prohibición de campamentos de verano: Ucrania ataca Crimea para presionar a Rusia

Por Zahra Ullah, Katharina Krebs y Daria Tarasova-Markina, CNN

Los cortes de electricidad han seguido afectando a Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, territorio controlado por Rusia, tras los repetidos e intensificados ataques ucranianos en la península.

El gobernador de la ciudad, Mikhail Razvozhayev, designado por el Kremlin, declaró el jueves que se habían implementado restricciones en toda la ciudad e instó a los residentes a reducir la carga sobre la red eléctrica.

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, afirmó que Kyiv atacó la subestación eléctrica principal de Sebastopol siete veces en la madrugada del miércoles.

Rusia anexó Crimea en 2014, una medida ampliamente condenada por la comunidad internacional, después de que las protestas del Maidán derrocaran al entonces presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych.

La ciudad portuaria de Sebastopol fue históricamente sede del cuartel general de la Flota del Mar Negro de Rusia.

El presidente Volodymyr Zelensky declaró ambiciosamente que quería recuperar el control de Crimea cuando fue elegido en 2019, un mensaje que se ha vuelto más fuerte desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus esfuerzos militares en la zona, reflejando la estrategia general de Kyiv para aumentar la presión sobre el Kremlin.

Esta campaña ha trastocado la vida cotidiana de los habitantes de la península, provocando frecuentes ataques con drones, la prohibición de la venta de gas a los residentes y la suspensión de los campamentos de verano para niños.

Un residente de Sebastopol declaró a CNN que las alertas antiaéreas en la ciudad se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas, con varias diarias.

Describió la presencia de drones sobrevolando la ciudad y sus alrededores, y cómo ahora las interceptaciones suelen realizarse sobre la ciudad en lugar de sobre el Mar Negro, como ocurría antes. La ciudad se ha vuelto “más peligrosa”, afirmó.

El gobierno regional de Crimea, instalado por Rusia, anunció el domingo que el combustible solo estaría disponible para los organismos gubernamentales, y no para los ciudadanos comunes ni para las empresas.

La residente de Sebastopol, que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, declaró a CNN que no había combustible en las gasolineras, pero que el transporte público seguía funcionando. Añadió que compró gasolina cuando aún la había, a un precio mucho más elevado que antes.

Crimea ha sido un destino vacacional popular para rusos y ucranianos desde antes de la época soviética.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad turística de Yalta fue sede del histórico encuentro entre el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente Franklin Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin.

Durante la guerra, Crimea también vivió un oscuro capítulo del dominio soviético: la deportación forzosa de la población tártara de Crimea por orden de Stalin.

La península fue un destino estrella durante la era comunista. Tras la independencia de Ucrania en 1991, los legendarios centros turísticos de Crimea perdieron popularidad, pero sus costas vírgenes y sus animadas fiestas playeras atrajeron a turistas internacionales.

Desde la anexión en 2014, el presidente Vladimir Putin ha impulsado inversiones multimillonarias en Crimea, convirtiéndola en un destino turístico cada vez más desarrollado.

Sin embargo, esta iniciativa se encuentra ahora bajo presión, ya que Crimea sufre cortes de electricidad y escasez de combustible.

El jefe de Crimea, Sergey Aksyonov, designado por Rusia, también anunció esta semana que todos los campamentos infantiles quedarían suspendidos hasta el 1 de septiembre.

Varios videos grabados en Simferopol, la segunda ciudad de Crimea, y publicados en internet muestran calles y espacios públicos desiertos. En uno de ellos, grabado alrededor de las 9 de la noche del martes, una mujer describe la ciudad como si estuviera “en una especie de apocalipsis”.

“Solo hay un coche. No hay nada más ahí fuera, solo vacío”, lamenta.

En otro video publicado en redes sociales el miércoles, un residente cuenta que encontró estantes vacíos en un supermercado local después de que las cafeterías y comedores cerraran sus puertas. “Queríamos comprar algo para comer, pero no hay nada. Los estantes están vacíos”, afirma.

El propietario de una pensión en la localidad turística de Noviy Svet declaró a CNN que siguen llegando huéspedes y que el ambiente es de “cautela, no de pánico”.

“En lo que a nosotros respecta, no veo ningún impacto significativo en el funcionamiento de la casa de huéspedes por el momento. Los huéspedes siguen llegando. El mar, las playas, los cafés y la infraestructura turística funcionan con normalidad. Más bien, existe incertidumbre y una mayor atención a las noticias”, afirmó.

Los residentes de la península suelen ser reacios a hablar públicamente debido al control que Rusia ejerce sobre el terreno.

Sin embargo, un comunicado de Aksyonov en Telegram anunciando la prohibición generalizada de la venta de gas provocó que cientos de personas respondieran, expresando su frustración.

Un usuario, el taxista Aleksandr, preguntó al jefe de la república cómo iba a mantener a su familia y pagar sus préstamos. “He consultado con los bancos sobre qué hacer con los préstamos. Sencillamente, no habrá dinero para pagarlos, y pronto no tendremos nada que comer ni cómo comprar alimentos. Los bancos se niegan a conceder moratorias de pago, alegando que no se ha declarado el estado de emergencia”, escribió el miércoles.

Otra usuaria de Telegram, Diana, comentó que su negocio de suministro de aves de corral refrigeradas necesita gasóleo. “Nuestros productos son perecederos. Nuestra clientela incluye todas las cadenas minoristas y mercados de la península”, escribió.

Una tercera usuaria, Olesya, comentó el martes que era imposible llegar al trabajo en transporte público, ya que los trolebuses estaban saturados. “Simplemente no hay espacio para más pasajeros. Todo el mundo necesita ir a trabajar”, apuntó.

Ucrania ha intentado aumentar la presión sobre el Kremlin para que participe en conversaciones de paz mediante ataques que se adentran cada vez más en territorio ruso, dirigidos principalmente contra refinerías de petróleo, pero también llevando a cabo golpes con drones a gran escala en la capital rusa y en San Petersburgo.

Algunos rusos han manifestado un creciente descontento a medida que la guerra se acerca sigilosamente a su territorio.

Ahora, en Crimea, Kyiv está atacando sistemáticamente los principales enlaces de transporte y rutas de suministro que conectan la península con las fuerzas rusas del sur, con el objetivo de interrumpir la logística y aislar la infraestructura militar de la zona.

Zelensky declaró el miércoles que la operación en Crimea está “cuidadosamente calculada” para “crear las condiciones que obliguen a Rusia a optar por la paz”.

“La situación es difícil”, declaró a CNN Tatiana Stanovaya, fundadora de la firma de análisis político R.Politik. Sin embargo, no cree que el aumento de las presiones internas sobre Putin vaya a influir en sus decisiones y objetivos en Ucrania.

“Estos ataques solo contribuirán a avivar el sentimiento antiucraniano en Rusia, generando más un sentimiento a favor del Estado que a favor de Putin. Es poco probable que conduzcan a un cambio político”, afirmó Stanovaya.

En su opinión, la campaña de Kyiv significa que cuando los rusos pregunten por qué el país sigue luchando, “ahora Putin podrá dar la respuesta”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Ana Archen y Anna Chernova.