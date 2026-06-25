Artistas se solidarizan con Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país

Por CNN en Español

Los dos terremotos del miércoles en Venezuela —el primero de magnitud 7,2 seguido 40 segundos después por otro de magnitud 7,5— han dejado hasta ahora cientos de víctimas mortales y extensos daños en la infraestructura del país. Es el terremoto más potente que ha sacudido a Venezuela en más de un siglo.

Artistas de distintas nacionalidades han expresado su solidaridad con Venezuela y con las víctimas, compartiendo información sobre cómo enviar ayuda, especialmente de insumos médicos, y enviando mensajes de ánimo a los venezolanos.

El cantante colombiano J Balvin publicó en una historia en Instagram con el siguiente mensaje: “Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen”.

El cantautor español Alejandro Sanz publicó una historia en Instagram con un fondo negro y el mensaje: “Cuando la tierra tembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela”.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin publicó en una historia en Instagram el siguiente mensaje: “Mi querida gente de Caracas y todo el pueblo venezolano, hoy el mundo los mira con preocupación, pero también con inmenso cariño. Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro. Que la esperanza sea más fuete que el dolor, mi gente. Toda mi solidaridad y mi amor para ustedes”.

La estrella colombiana Carlos Vives también dedicó una historia en Instagram a Venezuela, con el mensaje: “En este momento acompañamos con el corazóm a nuestros hermanos venezolanos tras el fuerte terremoto que sacudió el país. Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia. Oramos por la seguridad de familias, por los heridos y por todos los equipos de emergencia que trabajan paa atender esta situación. Mucha fuerza”.

El cantante venezolano Danny Ocean, conocido por éxitos globales como “Me rehúso”, pidió a sus seguidores en Instagram que le enviaran información sobre sitios que requirieran asistencia inmediata.

También divulgó listas de personas ingresadas en hospitales de Caracas para ayudar a gente que anda en busca de familiares desaparecidos tras los terremotos.

El cantante español Miguel Bosé publicó en las historias de Instagram una bandera de Venezuela con el mensaje: “A mi querida Venezuela, a mis venezolanos amados, toda mi fuerza y apoyo desde mi corazón en estos trágicos momentos”.

La estrella del reguetón Nicky Jam, de origen puertorriqueño, compartió una imagen en sus historias de Instagram que muestra una bandera venezolana y unas manos en posición de rezo, con el mensaje “Oremos por Venezuela y nuestra gente”.

La cuenta oficial en Instagram de la cantante puertorriqueña Olga Tañón ha dedicado todas sus historias este jueves ha difundir información sobre gente desaparecida en los terremotos, con el propósito de ayudar a encontrarlos.

El canante colombiano Sebastián Yatra también puso sus historias en Instagram para difundir información sobre centros de acopio en Venezuela para recibir alimentos e insumos para las personas afectadas.

La actriz ganadora del premio Oscar Jamie Lee Curtis publicó en su Instagram una bandera de Venezuela en solidaridad.

La cantante venezolana-estadounidense Elena Rose, conocida por la canción “Caracas en el 2000”, publicó en sus historias en Instagram una oración con la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, acompañada del siguiente mensaje: “Bendito sea Dios, que noticia tan dolorosa. Mis redes están a la orden para difundir información. Por favor, guerrerxs, compartan únicamente información confirmada paa evitar la desinformación”.

La cantante y productora venezolana Alejandra Ghersi Rodríguez, más conocida como Arca, publicó una historia en Instagram con el mensaje: “Por favor, si saben de alguna forma de apoyar a quiénes han sido afectados por el terremoto en Caracas, avisen por aquí para donar y distribuir ayuda y difundiré como pueda los links. Mi corazón está roto, oir que ha sido tan fuerte el daño me da un dolor profundo”.

El cantautor venezolano Lasso ha difundido en su cuenta de Instagram el enlace de una cuenta que ayuda a conectar a gente que tiene a familiares y amigos desaparecidos tras el terremoto. Y publicó este mensaje: “Tengo el corazón destrozado. No puedo creer las imágenes que llegan del terremoto. Mis redes están a la orden para difundir cualquier información que sirva de ayuda para toda la gente que está en el país. Cueten conmigo en todo lo que necesiten, escríbanme por directo, aquí estoy para ustedes. Mucha fuerza, Venezuela”.

La cantante venezolana Joaquina publicó en sus historias de Instagram una imagen de los escombros de un edificio que se vino abajo por el terremoto, con la leyenda: “Mi gente de Venezuela, que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Qué susto tan grande, qué angustia. Te lo ruego Señor, con todo mi corazón, que protejas a nuestra gente yq ue arropes a las familias afectadas, les des fuerzas en estos momentos (…). Mis mensajes directos están abiertos para quien necesitar, compartir o difundir información importante”.

El cantante venezolano Mau Montaner, hijo de Ricardo Montaner, también escribió una historia en Instagram con el mensaje: “Cuida a mi gente, ¡Dios mío!”.

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