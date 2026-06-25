Cómo Trump causó la mayor conmoción petrolera de la historia y se salió con la suya por ahora

Análisis por David Goldman, CNN

Si esto sigue así, el petróleo llegará a US$ 200. (No)… La gasolina también alcanzará un récord. (Incorrecto)… Y después de que el estrecho de Ormuz finalmente reabra, el petróleo volverá a los precios previos a la guerra el próximo año, como muy pronto (La encuesta dice: ❌).

Los analistas de la industria petrolera (y, ejem, al menos un periodista de CNN) están teniendo que tragarse sus palabras últimamente.

A pesar del mayor shock de suministro de petróleo en la historia, los precios del petróleo en los últimos meses nunca se acercaron a su récord establecido en 2008. Los precios de la gasolina y el diésel no superaron sus máximos de 2022. Y, como predijo el presidente Donald Trump, los precios del petróleo, de hecho, han caído “como una roca” después de que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Irán.

¿Cómo pudieron estar tan equivocados todos los expertos?

El shock de suministro de petróleo fue sin precedentes, así que la historia no sirvió de ayuda. Pero el buen y viejo capitalismo resultó ser muy útil.

El mercado del petróleo es increíblemente complejo y significativamente más flexible de lo que incluso los expertos más conocedores anticipaban.

“Los mercados tienden a resolver los problemas de manera más eficiente de lo esperado”, dijo Peter Taylor, jefe de estrategia de materias primas en Macquarie Group.

Sin embargo, no descorches el champán todavía: esta historia del petróleo aún no ha terminado.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán cortó alrededor de 13 millones de barriles de petróleo por día, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial. En total, la economía global perderá 1.600 millones de barriles de suministro de petróleo entre febrero y agosto, según JPMorgan.

Todo ese petróleo atrapado detrás de una andanada de misiles y rutas marítimas bloqueadas con minas llevó a varios analistas de petróleo respetados a predecir que los precios del petróleo se dispararían hasta US$ 150, o incluso US$ 200 para el verano. Pero el Brent nunca se estableció por encima de US$ 115 y el petróleo estadounidense ni siquiera llegó a US$ 113 por barril.

El suministro récord fue un factor significativo: el mundo entró en la guerra de Irán con 407 millones de barriles de petróleo utilizable en almacenamiento, según JPMorgan. Eso proporcionó un colchón significativo para los precios.

También lo hizo una liberación récord de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, un impulso de suministro que aún continúa. Y la decisión de Trump de levantar las sanciones al petróleo ruso e iraní también añadió cientos de millones de barriles al mercado.

“El mercado se ajustó repetidamente de maneras que impidieron que los precios subieran de manera significativa”, dijo Natasha Kaneva, jefa de estrategia global de materias primas de JPMorgan, una de las pocas analistas que predijo correctamente que los precios promediarían solo alrededor de US$ 100 durante la primavera.

Pero Kaneva dijo que le sorprendió la cantidad de suministro que surgió del supuesto cerrado estrecho de Ormuz en el último mes aproximadamente: decenas de barcos apagaron sus transpondedores y salieron furtivamente del golfo Pérsico, llevándose alrededor de 2 millones de barriles de petróleo por día.

En conjunto, esos aumentos de suministro hicieron que el impacto fuera considerablemente más manejable para que el mercado lo absorbiera.

En el otro lado de la balanza de oferta y demanda, el apetito de los consumidores por el petróleo cayó sustancialmente más en los últimos meses de lo que casi nadie predijo. Entre febrero y agosto, las consecuencias de la guerra de Irán habrán destruido la demanda de 800 millones de barriles de petróleo, estima JPMorgan.

En su mayoría, tenemos que agradecer a China. Con sus enormes reservas previas a la guerra y su cambio masivo a plantas de energía a carbón durante la guerra, la demanda en China cayó en 2,6 millones de barriles por día, según Kpler. El país también ha hecho un gran esfuerzo para cambiar a vehículos eléctricos, lo que redujo el consumo de petróleo chino en 1 millón de barriles por día, estima la Agencia Internacional de Energía.

Aunque las compañías petroleras aún necesitaban utilizar una parte significativa de sus inventarios durante el shock de oferta, la destrucción de la demanda evitó que las reservas de crudo se agotaran.

Puede que no parezca importante si el equilibrio del mercado petrolero se logró reduciendo inventarios o demanda. Pero para los precios, la distinción marca una enorme diferencia, señaló Kaneva.

Cuando las reservas caen, los precios suelen dispararse a medida que las refinerías compiten por un suministro escaso. Pero cuando la demanda cae, los precios tienden a desplomarse junto con ella.

Otro factor significativo es el sorprendente aumento de la producción durante la guerra, particularmente de Brasil y Venezuela. Estados Unidos no incrementó tanto su producción, pero se convirtió en un proveedor de último recurso para ayudar a cubrir el vacío dejado por Meido Oriente. Eso ayudó a resolver la incipiente crisis de combustible para aviones en Europa y la escasez de diésel en Australia.

Una de las principales razones por las que los precios han caído tanto en los últimos días y semanas es la expectativa de que el aumento de la producción no se revertirá una vez que se reabra el estrecho de Ormuz, liberando alrededor de 93 millones de barriles de crudo varado, según Kpler.

Si acaso, el mundo podría recibir mucha más oferta de la que necesita.

Se espera que los países miembros de la OPEP que redujeron la producción porque no había dónde almacenar su petróleo comiencen a inundar el mercado.

“La recuperación económica de Arabia Saudita tras la guerra con Irán será impulsada por un aumento en la producción de petróleo”, dijo Jason Tuvey, economista de mercados emergentes en Capital Economics. También predice que la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP significa que aumentarán considerablemente su propia producción de petróleo en las próximas semanas y meses.

A pesar de las expectativas de que el aumento de la producción podría tomar varios meses, Macquarie’s Taylor cree que en realidad podría suceder mucho más rápido que eso.

“El sesgo de complejidad ha establecido la narrativa de que la normalización del mercado petrolero podría tomar mucho tiempo”, dijo Taylor. “No estamos de acuerdo”.

Ya sea rápido o gradual, la AIE espera que el aumento de la producción genere un excedente mundial de petróleo de alrededor de 5 millones de barriles por día el próximo año.

La oferta puede ser mayor de lo esperado. La demanda puede ser menor. Y una enorme cantidad de petróleo podría estar a punto de inundar el mercado. Pero el problema no está resuelto, al menos no todavía.

Los niveles de inventario en Cushing, Oklahoma, el cruce de oleoductos de Estados Unidos, cayeron por debajo de los 19 millones de barriles la semana pasada, el nivel más bajo desde agosto de 2014. Eso está por debajo de los niveles de estrés operativo, donde se vuelve difícil generar suficiente presión para entregar el petróleo a través de los oleoductos a las refinerías que lo necesitan.

Con los precios de vuelta a los niveles previos a la guerra, el mercado ciertamente anticipa que los niveles de inventario de EE.UU. no presentarán un problema serio. Pero un acuerdo con Irán que permita que esos barriles regresen a los inventarios, y el hecho de realmente rellenar los inventarios, son dos cosas diferentes.

“Recuperar los barriles es un desafío diferente a llegar a un acuerdo”, señaló Alan Gelder, jefe de macro petróleo en Wood Mackenzie.

Gelder anticipa que el 90 % de la producción previa a la guerra podría regresar en seis meses, pero volver a la normalidad podría tomar “considerablemente más tiempo”.

Mientras tanto, China y otros países que recurrieron profundamente a sus inventarios probablemente querrán reabastecerlos, señaló Oxley. Eso podría restaurar mucha demanda más adelante este año y hasta 2027.

Por eso Oxley espera que la mayor parte de las buenas noticias ya se hayan incorporado al mercado del petróleo, y que los precios no tengan mucho más margen para caer desde aquí.

Pero este mercado sigue desafiando las expectativas.

¿Cómo maneja un operador de petróleo todas estas sorpresas?

“Sea ágil”, dijo Taylor.

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