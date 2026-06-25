El desastre pondrá a prueba el compromiso de EE.UU. con la reconstrucción de Venezuela

Análisis de Lex Harvey, CNN

Los terremotos del miércoles pondrán a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para apoyar a Venezuela, un país que, según el presidente Donald Trump, EE. UU., él pasaría a “dirigir” tras derrocar drásticamente a su líder autoritario, Nicolás Maduro, en enero pasado.

En aquel momento, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la Casa Blanca tenía un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Desde entonces, Trump ha presumido del éxito de la intervención estadounidense en Venezuela y de su improbable alianza con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Apenas un día antes de que los mortales terremotos azotaron Venezuela, Trump declaró en un mitin en Pensilvania que al país le iba “de maravilla”.

“Nos llevamos muy bien. Quienes lo dirigen son gente nuestra, gente estupenda. Y la población está contenta; se los ve sonreír. Antes vivían en la miseria, pasaban hambre”, dijo Trump.

Trump también afirmó que Estados Unidos ya había “pagado 28 veces el coste de la guerra” mediante la extracción de millones de barriles de petróleo. “Ahora estamos ganando mucho dinero con Venezuela y a Venezuela le va genial”.

La visión optimista de Trump ya distaba mucho de la realidad sobre el terreno, donde los cerca de 28 millones de habitantes de Venezuela seguían lidiando con una inflación elevada, salarios bajos, censura y una profunda crisis humanitaria.

Sin embargo, el desastre del miércoles —que ha causado una destrucción generalizada, especialmente en la capital, Caracas— probablemente sumirá al país en una mayor inestabilidad económica y política.

Trump declaró que Estados Unidos está “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” en una publicación realizada a última hora del miércoles en Truth Social.

“He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez”, escribió Trump. “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”.

Queda por ver hasta dónde llegará este compromiso y si Estados Unidos ayudará a Venezuela a alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico prometidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.