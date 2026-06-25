El Gobierno de Trump identificó a más de 500 niños migrantes para una posible expulsión de EE.UU., según un senador

Por Priscilla Alvarez, CNN

El Gobierno de Trump ha identificado a más de 500 niños migrantes no acompañados bajo custodia del Gobierno de EE.UU. para una posible expulsión del país, según el senador demócrata Ron Wyden.

La medida representa la más reciente escalada en los esfuerzos del Gobierno de Trump por centrarse en los niños migrantes que llegaron solos a la frontera sur de EE.UU. y permanecen bajo custodia mientras esperan ser entregados a un patrocinador, por lo general uno de sus padres o un familiar en Estados Unidos.

Anteriormente, el Gobierno intentó repatriar a niños guatemaltecos bajo custodia gubernamental que llegaron solos a Estados Unidos y no tenían a uno de sus padres en el país, pero esa iniciativa fue bloqueada por un juez federal.

Ahora parece estar en marcha un esfuerzo similar, esta vez enfocado en niños que han permanecido bajo custodia durante al menos seis meses y que no tienen un familiar o tutor en Estados Unidos.

“Se trata de un grave fracaso institucional que pone de inmediato en peligro a cientos de niños vulnerables, al borrarlos de la protección de la supervisión de EE.UU. y devolverlos al peligro”, escribió Wyden en una carta dirigida al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

“Utilizar como arma la misma agencia encargada de protegerlos representa una escalada inaceptable del exceso de poder del Ejecutivo y socava el compromiso de nuestro país con el debido proceso”, agregó. No está claro si todos los niños identificados serán expulsados rápidamente.

El senador por Oregon, quien es el principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado —que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés)—, exigió la suspensión inmediata de “cualquier iniciativa de evaluación y cualquier acción prevista de expulsión”, además de información adicional sobre el operativo.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dijo: “A pesar de esta irresponsable campaña para sembrar miedo, no existen planes para tomar como objetivo a estos niños. El Gobierno de Biden aceleró la entrega de estos menores sin una verificación adecuada de los patrocinadores, dejando a miles expuestos a abusos, explotación y trata de personas. El Gobierno de Trump trabaja para identificar a los padres o tutores legales de los niños extranjeros no acompañados bajo nuestro cuidado, porque garantizar que cada menor sea entregado a un patrocinador debidamente verificado es nuestra máxima prioridad”.

La ORR, que forma parte del HHS, está encargada del cuidado de los niños migrantes que llegan solos a la frontera sur de EE.UU. Estos menores, que por lo general huyen de condiciones peligrosas en sus países de origen, suelen intentar reunirse con uno de sus padres, un familiar o un tutor que ya se encuentra en Estados Unidos.

Los niños incluidos en la lista descrita por Wyden están clasificados como menores sin patrocinador en EE.UU. y fueron “principalmente ubicados en hogares de acogida de largo plazo administrados por proveedores de la ORR” en todo el país. Todos han permanecido bajo custodia durante al menos 180 días.

Hasta mayo, había un promedio de 1.816 niños no acompañados bajo custodia de la ORR, según datos federales. La mayoría proviene de Centroamérica.

No está claro qué edad tienen los menores ni qué procedimiento migratorio planea utilizar el Gobierno para expulsarlos. Anteriormente, funcionarios del Gobierno de Trump describieron el intento de expulsar a niños guatemaltecos como repatriaciones, al señalar que existía coordinación y solicitudes del Gobierno de Guatemala.

“El objetivo es que los niños regresen con sus familias y sus padres, y no que permanezcan en Estados Unidos con patrocinadores no verificados o que no se encuentren legalmente en el país”, dijo a CNN un exalto funcionario del HHS, en referencia a las familias de los menores en sus países de origen.

Durante los últimos meses, la ORR ha identificado a menores bajo custodia que podrían ser expulsados de Estados Unidos, salvo que estén solicitando determinadas protecciones, según el exalto funcionario del HHS.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y abogados que trabajan con niños migrantes han expresado su preocupación por el riesgo de que los menores sean enviados de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. Sostienen que devolverlos a sus países de origen no siempre responde a su interés superior.

Los niños migrantes no acompañados atraviesan procedimientos migratorios para determinar si reúnen los requisitos para recibir protección en Estados Unidos, dadas las condiciones en sus países de origen. Según Wyden, la mayoría de los más de 500 menores identificados cuenta con representación legal en esos procesos.

“Este Gobierno ha demostrado repetidamente que no actúa teniendo en cuenta el interés superior de los niños. Aunque todavía no sabemos exactamente qué planea hacer, sí sabemos que está dispuesto a actuar con crueldad y al margen de la ley cuando se trata de esta población infantil profundamente vulnerable”, dijo en un comunicado Neha Desai, directora ejecutiva de Children’s Human Rights & Dignity del National Center for Youth Law.

El año pasado, el intento del Gobierno de devolver a Guatemala a niños bajo custodia provocó una movilización de abogados que aseguraron que algunos menores fueron despertados en plena noche. En ese momento, 76 niños fueron preparados para ser repatriados, subidos a aviones para su salida y luego devueltos abruptamente a la custodia de EE.UU. después de que un juez federal bloqueara temporalmente las expulsiones.

El Gobierno argumentó que había coordinado el proceso con el Gobierno de Guatemala y que los padres o tutores legales de los menores habían solicitado su regreso. Sin embargo, declaraciones presentadas ante el tribunal revelaron que algunos padres no habían pedido el retorno de sus hijos y que fueron notificados a última hora.

“La nueva información que obtuve me lleva a creer que el Departamento está sentando las bases para otro esfuerzo de deportación al margen de la ley, esta vez a una escala mayor y con más países de origen involucrados”, afirmó Wyden.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.