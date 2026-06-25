Europa soporta otro día de calor récord mientras varios países advierten que ya dejó cientos de muertos

Por Laura Paddison, CNN

Europa sigue enfrentando una intensa ola de calor mientras varios países se preparan para registrar este jueves temperaturas superiores a los 38 grados Celsius (100 °F). El Reino Unido ya rompió por segundo día consecutivo su récord de temperatura para junio y otras naciones podrían batir sus marcas nacionales.

Gran parte de Europa permanece bajo un domo de calor, una extensa zona de alta presión estancada que actúa como la tapa de una olla y atrapa el calor. Estos fenómenos no son inusuales, pero la crisis climática causada por la actividad humana los está intensificando.

La localidad de Yeovilton, en el sur de Inglaterra, registró este jueves una temperatura de 36,4 grados Celsius (97,5 °F), superando el récord nacional para junio que se había establecido apenas el día anterior, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Ese récord podría volver a romperse antes de que termine la jornada. La marca anterior para junio era de 35,6 grados Celsius (96,1 °F) y se había registrado hace 50 años.

Francia vivió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves la noche más calurosa de su historia, informó este jueves el servicio meteorológico Météo-France. Las altas temperaturas nocturnas son especialmente peligrosas porque impiden que el cuerpo se recupere del calor extremo registrado durante el día.

El miércoles, Francia también registró, por segundo día consecutivo, el día más caluroso de su historia, con una temperatura promedio de 30 grados Celsius (86 °F) durante un período de 24 horas. En numerosas ciudades, incluida París, los termómetros superaron los 40 grados Celsius (104 °F).

España también rompió récords nacionales esta semana. El lunes y el martes fueron los días de junio más calurosos desde que existen registros, con temperaturas 7,1 grados Celsius por encima del promedio, informó este miércoles la agencia meteorológica AEMET.

El calor ya ha cobrado vidas. En los últimos cuatro días, 212 personas murieron en España debido a la ola de calor, según datos del sistema de vigilancia de mortalidad del país, MoMo.

En Francia, al menos 48 personas murieron ahogadas durante la última semana mientras buscaban alivio frente al calor, según Reuters. Además, tres niños fueron hallados muertos dentro de vehículos expuestos a las altas temperaturas. En Italia se han reportado al menos cinco muertes relacionadas con el calor, entre ellas las de un trabajador de un viñedo, un jornalero agrícola y un hombre sin hogar.

Las temperaturas seguirán aumentando este jueves. Francia continuará con un calor “abrasador”, según Météo-France. Las alertas rojas cubren 72 de las 96 regiones de la Francia continental, el nivel más alto de advertencia por calor.

Se esperan temperaturas superiores a los 38 grados Celsius (100 °F) en gran parte del país y Francia podría volver a romper su récord del día más caluroso registrado.

El Reino Unido continúa bajo una inusual alerta roja por calor extremo, que fue extendida hasta el viernes y marca un récord de tres días consecutivos bajo el nivel más alto de advertencia.

Las autoridades belgas emitieron una inusual alerta por calor y se espera que Alemania registre este jueves temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius.

El calor comenzará a disminuir hacia el fin de semana en el Reino Unido y Francia, con un alivio más significativo previsto para el domingo.

Sin embargo, otras zonas del continente se preparan para temperaturas extremas durante el fin de semana, ya que la ola de calor se desplazará lentamente hacia el este.

El pico del episodio de calor se concentrará sobre Alemania el sábado, cuando se espera que muchas ciudades alcancen los 40 grados Celsius. Polonia, Hungría y Croacia figuran entre los otros países que también se preparan para condiciones extremas.

Las anomalías de temperatura disminuirán gradualmente en Europa del Este, aunque durante gran parte de la próxima semana las temperaturas seguirán entre 5 y 10 grados Celsius por encima del promedio.

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