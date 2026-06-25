La Corte Suprema da a Trump dos importantes victorias en materia migratoria

Por Devan Cole y John Fritze, CNN

Este jueves, la Corte Suprema le dio al Gobierno de Donald Trump dos importantes victorias en materia migratoria. La Casa Blanca, de hecho, las calificó de “tremenda victoria” para la administración Trump.

En primer término, la Corte allanó el camino para que Trump reactive una polémica política destinada a restringir el número de migrantes que las autoridades de la frontera sur deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio en Estados Unidos.

El fallo representa una victoria importante para el presidente, quien busca utilizar todas las herramientas posibles para llevar a cabo una amplia agenda de control migratorio que incluye la deportación de un número récord de personas no ciudadanas y la limitación de la cantidad de migrantes que ingresan al país.

El magistrado Samuel Alito redactó la opinión de la Corte, que se pronunció por 6 votos a favor y 3 en contra, con el desacuerdo de los magistrados de tendencia progresista.

“Sostenemos que un extranjero que se encuentra en México no ‘llega a Estados Unidos’ por el hecho de intentar —sin éxito— poner un pie en este país. Un extranjero ‘llega a Estados Unidos’ únicamente cuando cruza la frontera”, escribió Alito en la opinión mayoritaria.

Según la legislación migratoria, el gobierno normalmente debe procesar a todo migrante que se presente en un puerto de entrada huyendo de persecución política, racial o religiosa en su país de origen. Se define como migrante sujeto a este requisito a aquella persona “que está físicamente presente en Estados Unidos o que llega a Estados Unidos”.

Sin embargo, la política de regulación de flujo (conocida como metering) permitía a los agentes federales apostados en la línea fronteriza rechazar a estos solicitantes de asilo antes incluso de que pisaran suelo estadounidense, impidiendo así que fueran inspeccionados formalmente por las autoridades, lo que constituye el primer paso de un complejo proceso que podría culminar, eventualmente, en la concesión del asilo.

La controvertida política se inició durante el mandato del presidente Barack Obama, pero no había estado vigente en los últimos años después de que fuera revocada por Joe Biden. Sin embargo, a principios de este año, la administración informó al tribunal que necesitaba claridad sobre si podría, en teoría, reimplementar dicha política en caso de que las condiciones en la frontera sur empeoraran.

“A la administración le gustaría poder restablecer el sistema de cupos si las condiciones fronterizas así lo justifican”, declaró ante el tribunal Vivek Suri, fiscal general adjunto. “No puedo predecir de antemano cómo serán las condiciones en la frontera ni qué medidas específicas adoptaría la administración al respecto”.

La Corte Suprema también permitió este jueves poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para potencialmente millones de ciudadanos extranjeros provenientes de países como Haití y Siria, que han sufrido guerras y desastres naturales.

El magistrado Samuel Alito, al redactar la opinión de la mayoría en el caso relativo al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), sostuvo esencialmente que la Corte Suprema no podía examinar si la administración Trump había evaluado adecuadamente dicho estatus para haitianos y sirios, dado que la ley impide a los tribunales hacerlo.

“Las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial”, escribió Alito en nombre del tribunal. “El texto de la disposición que prohíbe la revisión judicial del TPS prevalece claramente sobre la presunción general a favor de dicha revisión”.

Alito también señaló que no prosperó la demanda de los litigantes basada en la cláusula de igualdad de protección. Los demandantes haitianos habían argumentado que los comentarios de Trump sobre Haití durante su campaña demostraban animosidad racial.

“Ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o del secretario, tenía un carácter abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían fundamentarse en razones ajenas a la raza”, escribió Alito.

El equipo legal que representa a un grupo de ciudadanos haitianos advirtió que la decisión “provocará directamente que miles de personas inocentes sufran muertes violentas e innecesarias”.

“Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros”, señalaron en un comunicado Geoff Pipoly y Andy Tauber, abogados principales de los haitianos.

“Es un día muy triste, no solo para los haitianos con TPS, sino para cualquiera que crea, al igual que nosotros, que los inmigrantes son una de las mayores fortalezas de Estados Unidos”, afirmaron los abogados.

La magistrada Sonia Sotomayor redactó un contundente voto disidente, al que se sumaron los otros dos magistrados de tendencia progresista del máximo tribunal. Sotomayor, la magistrada liberal con mayor antigüedad en la corte, tomó la inusual decisión de leer su opinión en voz alta desde el estrado.

“Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles”, escribió Sotomayor. “Más personas morirán”, añadió.

Al criticar duramente a sus colegas conservadores por su decisión, Sotomayor recordó un episodio de la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos rechazó la entrada del MS St. Louis, un barco que transportaba a casi 1.000 refugiados judíos que huían de Europa en 1939. La embarcación regresó posteriormente a Europa, donde muchos de los pasajeros perecieron en el Holocausto.

“Si los refugiados del MS St. Louis llegaran hoy a pie a un punto de entrada en nuestra frontera sur, la interpretación de la mayoría permitiría a los agentes de inmigración negarse incluso a considerar sus solicitudes de asilo, impidiéndoles físicamente pisar suelo estadounidense”, escribió Sotomayor.

Por su parte, Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a CNN: “Los dos fallos importantes de la Corte Suprema sobre inmigración emitidos el jueves representan grandes victorias para la administración Trump; no porque se hayan ratificado las políticas sustantivas del gobierno, sino porque se ha limitado drásticamente la capacidad de los tribunales para revisar dichas políticas”.

“Una cosa habría sido que los magistrados se hubieran esforzado por defender la legalidad de las medidas migratorias del gobierno; sin embargo, al determinar simplemente que los tribunales tienen un papel —a lo sumo limitado— en el control del poder ejecutivo, la Corte está, en gran medida, tirando la toalla (tanto ella misma como el poder judicial), y lo hace, tal vez, en el peor momento posible de la historia de Estados Unidos para adoptar tal postura”, añadió Vladeck.

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Con información de Dan Berman, de CNN.