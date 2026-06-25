La inflación anual en EE.UU. superó el 4 % en mayo y alcanzó su nivel más alto en tres años

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El alza de los precios de la gasolina impulsó la inflación anual en EE.UU. a su nivel más alto en tres años, según los datos de mayo publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), aumentó al 4,1 % en mayo, frente al 3,8 % registrado en abril. En términos mensuales, se mantuvo sin cambios en 0,4 %.

Sin embargo, al excluir los precios de la gasolina y los alimentos, dos de los componentes más volátiles, la llamada inflación subyacente aumentó a una tasa anual más moderada del 3,4 %, frente al 3,3 % de abril.

Las cifras de inflación estuvieron, en su mayoría, en línea con las expectativas de los economistas, según el consenso de estimaciones de FactSet.

Los datos publicados este jueves llegan en un momento clave para las autoridades de la Reserva Federal, que han insistido en actuar con paciencia respecto a los recortes de las tasas de interés ante la persistencia de las presiones inflacionarias. Actualmente, los mercados financieros descuentan la posibilidad de que las tasas vuelvan a subir este año.

El presidente Donald Trump ha insistido en que el banco central reduzca las tasas y recientemente nombró a un nuevo presidente de la Reserva Federal más alineado con su visión. Sin embargo, unas cifras de inflación más altas de lo esperado alejan la posibilidad de que esa medida se adopte en el corto plazo.

Mientras tanto, el gasto y los ingresos crecieron más de lo previsto por los economistas el mes pasado.

El ingreso disponible aumentó un 0,7 % en mayo, antes de ajustar por inflación. Una vez realizado ese ajuste, el ingreso disponible registró un incremento del 0,3 %.

El gasto también aumentó un 0,3 %.

Otro dato positivo fue que el ahorro personal repuntó ligeramente en mayo, después de varios meses de descensos a medida que los consumidores destinaban más dinero a la gasolina.

En un informe separado, el Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos por la economía, al 2,1 %, frente al 1,6 % de la tercera estimación. La revisión obedeció a un ajuste a la baja en las importaciones, que restan al cálculo del PIB.

Ahora que los buques petroleros vuelven a transitar por el estrecho de Ormuz tras meses de interrupciones, los precios de la gasolina comenzaron a bajar. Esto, a su vez, está ayudando a aliviar las preocupaciones por la inflación y reduce la presión sobre la Reserva Federal para actuar antes de lo previsto.

Sin embargo, los datos de los próximos meses serán la verdadera prueba para determinar si la caída de los precios de la gasolina, en caso de mantenerse, se traduce en una desaceleración de la inflación.

Parte del problema es que la inflación que enfrentan los estadounidenses responde a factores que van más allá de la gasolina, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en una nota publicada este jueves.

“La vivienda, la atención médica y la electricidad también están presionando los presupuestos familiares y la inflación en general”, afirmó. Además, dijo que espera que el banco central aumente las tasas de interés dos veces este año.

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