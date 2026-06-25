La ola de calor sin precedentes que azotó Europa habría sido “prácticamente imposible” hace unas décadas. He aquí por qué

Por Laura Paddison, CNN

Según un nuevo análisis, el calor récord que ha azotado Europa esta semana en junio habría sido “prácticamente imposible” hace tan solo unas décadas, y la crisis climática provocada por el ser humano es “inequívocamente la culpable”.

La actual ola de calor es la “más severa jamás registrada en la región”, según un estudio publicado el viernes por World Weather Attribution, una red científica que analiza el papel del cambio climático en la generación de fenómenos meteorológicos extremos.

Gran parte de Europa se ha visto asfixiada por una persistente cúpula de calor que cubre el continente, atrapando el aire caliente y provocando un calor y una humedad extremos y peligrosos.

Las cúpulas de calor no son inusuales, pero las temperaturas en esta sí lo han sido.

Los récords han caído como fichas de dominó: Francia experimentó el miércoles su día más caluroso de la historia, superando la marca establecida apenas el día anterior.

El Reino Unido registró el miércoles su temperatura más alta jamás experimentada en junio, y la volvió a batir esa marca el jueves.

España sufrió sus dos días más calurosos de junio de la historia el lunes y el martes.

Suiza soportó el jueves su temperatura más alta en un mes de junio. Y la lista continúa.

Para calcular el papel que desempeñó el cambio climático en estos extremos, los científicos de WWA utilizaron datos reales y previsiones para analizar los tres días y noches más calurosos de esta ola de calor en una gran parte de Europa, comparando la probabilidad de que se produjeran eventos similares durante las grandes olas de calor de 1976 y 2003, cuando la Tierra era más fría.

Los expertos descubrieron que tanto las temperaturas máximas diurnas como las nocturnas durante este período habrían sido “prácticamente imposibles” hace 50 años, en 1976, cuando se establecieron algunos de los récords de calor europeos anteriores.

Según los científicos, el mundo se ha calentado casi 2 grados Fahrenheit (1,1 grados Celsius) en los últimos 50 años, lo que ha aumentado enormemente las probabilidades de que se produzcan olas de calor extremas.

De acuerdo con el estudio, una ola de calor similar ocurrida en junio de 1976 habría supuesto una sorprendente disminución de 6,3 grados Fahrenheit (3,5 grados Celsius), aunque el estudio utilizó métodos revisados ​​por pares.

Los científicos también analizaron las temperaturas nocturnas, que también han alcanzado niveles récord: Francia sufrió la noche más calurosa jamás registrada entre el miércoles y el jueves.

El calor nocturno es particularmente peligroso porque no le da al cuerpo tiempo para recuperarse.

Según el informe, hoy en día es aproximadamente 100 veces más probable que se produzca en Europa una ola de calor sofocante que en 2003, año en que se experimentó una importante ola de calor europea que causó la muerte de más de 70.000 personas.

Los científicos de la WWA también analizaron los efectos de la alta humedad provocada por la ola de calor.

Examinaron 854 ciudades de 30 países europeos afectados por el calor y descubrieron que el 45 % de ellas habían batido o estaban a punto de batir sus récords históricos de temperatura de bulbo húmedo y globo.

La temperatura de bulbo húmedo y globo considera los efectos combinados de la temperatura, la humedad, el sol y el viento, y es una medida del estrés térmico y de la capacidad del cuerpo para enfriarse.

Cuanto mayor sea, más difícil le resultará al cuerpo recurrir a sus mecanismos de enfriamiento, especialmente la sudoración, lo que aumenta las probabilidades de sufrir agotamiento por calor o incluso un golpe de calor, que puede ser mortal.

“Este verano demuestra que, con un calentamiento global de 1,4 grados Celsius, el calor extremo ya está alcanzando los límites de la capacidad de nuestras sociedades para hacerle frente”, escribieron los científicos.

La ola de calor en Europa se ha vuelto mortal rápidamente. Si bien la verdadera magnitud de los fallecimientos no se conocerá hasta dentro de un tiempo, varios países ya han reportado cientos de decesos relacionados con el calor.

En España, más de 200 personas han fallecido a causa de la ola de calor en tan solo cuatro días, según estimaciones del sistema de seguimiento de la mortalidad del país, publicadas el jueves.

Y en Francia, al menos 48 personas se habrían ahogado la semana pasada al intentar refrescarse del calor.

La ola de calor también obligó al cierre de miles de escuelas, interrumpió los servicios ferroviarios, provocó cortes de electricidad y el cierre de atracciones turísticas.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente en el planeta, y se prevé que este tipo de olas de calor extremas se vuelvan aún más severas, frecuentes y prolongadas a menos que los seres humanos eliminen rápidamente los combustibles fósiles, apuntaron los científicos.

“Ahora se trata de qué tipo de futuro queremos para nosotros mismos y si estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarlo”, sostuvo Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas en el Imperial College de Londres.

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