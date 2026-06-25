¿Qué servicios, actividades y accesos están suspendidos tras los terremotos en Venezuela?

Por Anabella González, CNN en Español

Venezuela atraviesa horas críticas luego de dos terremotos ocurridos este miércoles, que dejaron al menos 164 personas muertas y más de 900 heridas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia debido a los sismos, que tuvieron afectaciones en varios estados y en la capital, Caracas.

Desde la noche del miércoles, varios servicios públicos se encuentran suspendidos para facilitar las tareas de recuperación y rescate; al igual que las actividades consideradas no esenciales.

Este es un repaso por las actividades, accesos y servicios que no están operativos debido a la emergencia:

El Ministerio del Poder Popular para la Educación informó que debido al sismo y sus afectaciones quedaban suspendidas las actividades escolares en todas las instituciones educativas del país por el resto de la semana.

“Activaremos algunas escuelas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas”, anunció el Ministerio.

En la noche del miércoles, la presidenta encargada había anunciado que no habría clases en los siguientes días de esta semana.

Metro de Caracas informó que, por razones de seguridad, el sistema subterráneo se encuentra temporalmente fuera de servicio comercial.

“Hemos suspendido igualmente el sistema de metro y ferrocarril para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura vital”, dijo Rodríguez el miércoles en su primer mensaje al pueblo venezolano.

Para garantizar la movilidad, las autoridades anunciaron un plan de contingencia con unidades de Metrobus y transporte en puntos estratégicos de la capital.

Por la contingencia, la ministra del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Jacqueline Faria, anunció este jueves una alternativa de transporte para los usuarios del Ferrocarril Ezequiel Zamora. Se trata de una ruta que partirá desde la estación La Rinconada en Caracas hacia los Valles del Tuy en Miranda.

Las vías de acceso a las zonas costeras están cerradas, de acuerdo con información de la señal estatal VTV.

El Tribunal Supremo de Justicia anunció la suspensión de sus actividades administrativas y judiciales para los días jueves y viernes.

El TSJ dijo que evaluará el estado de las infraestructuras judiciales para verificar su seguridad en las próximas horas, según informó en un comunicado, y aclaró que mantendrán activas las guardias judiciales para asuntos que lo requieran.

La entidad pidió a sus trabajadores mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil y organismos de seguridad ante la contingencia.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) suspendió sus actividades en todas las sedes durante este jueves y viernes debido a los fuertes sismos registrados en el país.

El objetivo es garantizar la seguridad, resguardar a los usuarios y al personal que trabaja en estas dependencias debido a los daños estructurales en varias edificaciones.

“En virtud del fuerte movimiento telúrico registrado hoy en el país, con magnitudes de 7.2 y 7.5 que afectaron gran parte del territorio nacional y ocasionaron daños estructurales en múltiples edificaciones, se ha decidido suspender las actividades durante los días jueves 25 y viernes 26 de junio de 2026”, publicó el Saren en sus redes sociales.

Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.

Iberia ha cancelado también su vuelo de mañana viernes, según ha confirmado a EFE un portavoz de la compañía.

El vuelo cancelado de este jueves de Iberia debía salir de Madrid a las 13.40 con destino Caracas, el de Air Europa tenía salida programada a las 16.20 y el de Plus Ultra a las 13.00.

La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.

Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos; Air Europa tiene cinco: los martes, jueves, viernes, sábado y domingo; y Plus Ultra tres desde Madrid (lunes, jueves y sábado) y uno desde Tenerife los domingos.

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Con información de la agencia EFE.