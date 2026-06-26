Es probable que los problemas de corrupción en Venezuela hayan contribuido a la construcción deficiente de los edificios

Análisis de Lauren Kent, CNN

Décadas de crisis económica y corrupción generalizada en Venezuela sugieren que muchos edificios probablemente han recibido un mantenimiento deficiente o fueron construidos al margen de las normativas oficiales, según Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido.

Venezuela ocupa el puesto 180 de 182 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Su baja puntuación indica un alto nivel de corrupción percibida en el sector público.

Según los expertos, las normas de construcción actuales del país cumplen con los estándares internacionales y están actualizadas. Sin embargo, los edificios construidos en las décadas de 1950, 1960 y 1970 —antes de que dichas normas se actualizaran por completo— presentan vulnerabilidades inherentes debido a su antigüedad. (El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro declaró el jueves que la mayoría de los edificios que colapsaron en Caracas eran construcciones antiguas de los años 50 y 60).

Blackett señaló además que muchos edificios y viviendas en Venezuela se construyeron durante los auges petroleros de aquella época y que, en muchos casos, es probable que se haya escatimado en calidad o seguridad.

Grupos de la sociedad civil venezolana han advertido que algunas de las zonas más afectadas son grandes complejos de vivienda pública, como Catia La Mar, donde el gobierno de Hugo Chávez construyó cientos de apartamentos durante un periodo de rápido crecimiento demográfico; es posible que, en aquel entonces, no se aplicaran estrictamente las normas de construcción.

Otro factor clave es que, muy probablemente, muchos edificios no fueron adaptados para cumplir con las normativas antisísmicas modernas.

“Si observamos lugares como San Francisco, tras los terremotos de finales de los años 80, hubo incentivos y financiación gubernamental para adaptar los edificios y garantizar su seguridad. Se inspeccionaban las edificaciones y se declaraban inhabitables si no cumplían con dichas normas”, explicó Blackett a CNN. “Eso no ha sucedido allí [en Venezuela]”.

Raffaele De Risi, profesor asociado de Ingeniería Civil en la Universidad de Bristol, afirmó que “la cuestión decisiva, que solo podrá resolverse mediante una evaluación posterior al suceso, es qué proporción del parque de viviendas actual es anterior a estas normativas o fue construida de manera informal, al margen de ellas”.

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Con información de Stefano Pozzebon e Ivana Kottasová, de CNN.