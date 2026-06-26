Gobierno de EE.UU. autoriza a Anthropic publicar de forma limitada un modelo de IA que generó preocupación de ciberseguridad

Por Hadas Gold, CNN

El Gobierno estadounidense ha autorizado a Anthropic a lanzar su potente modelo de IA Mythos a determinadas empresas y organizaciones tras revisar los requisitos de licencia.

El Gobierno había ordenado a principios de este mes un bloqueo a las exportaciones de la herramienta por temores relacionados con la seguridad nacional.

Desde la prohibición de exportación impuesta a principios de junio, “Anthropic ha colaborado con el Gobierno estadounidense para abordar los riesgos asociados con los modelos en cuestión”, escribió el secretario de Comercio, Howard Lutnick, a la empresa en una carta fechada el viernes.

En vista de los avances logrados en ese trabajo, Lutnick escribió: “He determinado que existen las salvaguardas adecuadas para permitir que ciertos socios de confianza accedan al Modelo Claude Mythos 5”.

La carta no incluye autorización para que Anthropic publique Fable, una versión menos potente de Mythos.

“Hemos recibido una notificación del Gobierno estadounidense indicando que Mythos 5, nuestro modelo de ciberseguridad más robusto, puede ser redistribuido a un pequeño grupo de ciberdefensores y proveedores de infraestructura”, declaró Anthropic en un comunicado.

“Estamos trabajando para habilitar el conjunto de proveedores aprobados y restablecer su acceso a Mythos 5 lo antes posible. Nos complace ver este progreso y seguimos colaborando con el Gobierno para ampliar el acceso a Mythos 5 y que Fable 5 vuelva a estar disponible para el público en general”, añade el comunicado.

Según una fuente cercana a las conversaciones que habló con CNN, se espera que los contactos entre Anthropic y el Gobierno continúen durante el fin de semana, con el objetivo de restablecer el acceso a Fable.

A principios de este mes, Anthropic deshabilitó el acceso de los clientes a Mythos y Fable para cumplir con la orden del Gobierno estadounidense de suspender el uso por parte de ciudadanos extranjeros, incluidos los propios empleados de Anthropic.

La prohibición de exportación y las negociaciones subsiguientes con Anthropic pusieron de manifiesto la falta de un marco regulatorio coherente en torno a la IA, incluso a medida que la tecnología avanza rápidamente y Estados Unidos intenta mantenerse por delante de competidores globales como China.

Semafor fue el primero en informar sobre el permiso del Gobierno para lanzar Mythos.

Hasta hace poco, la administración Trump había adoptado un enfoque bastante pasivo en la regulación de la inteligencia artificial, buscando mantener a las empresas estadounidenses por delante de sus competidores chinos en particular.

Sin embargo, la reciente medida adoptada contra Anthropic, así como la solicitud a OpenAI para que limite su modelo más reciente, se produce después de que los expertos llevaran meses preocupados por la posibilidad de que Mythos supusiera un riesgo para la seguridad al dar a los piratas informáticos y otros actores malintencionados acceso a una IA capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades con una rapidez excepcional.

La relación del Gobierno federal con Anthropic, una de las principales empresas estadounidenses de inteligencia artificial, también ha tenido otros obstáculos.

A principios de este año, la administración la catalogó como un “riesgo para la cadena de suministro”, incluyéndola prácticamente en una lista negra, debido a un desacuerdo sobre los usos militares de los productos de Anthropic.

Anthropic demandó por esa designación y ya ha conseguido al menos una victoria inicial en el caso en curso.

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