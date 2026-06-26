Las 5 cosas que debes saber este 26 de junio

Por CNN en Español

Venezuela vivió su noche más oscura tras los sismos que golpearon al país. ¿Qué servicios están suspendidos tras los terremotos en Venezuela? Un sistema de salud que queda a prueba tras años en crisis. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Los terremotos del miércoles pondrán a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para apoyar a Venezuela, un país que, según el presidente Donald Trump, pasó a estar bajo un Gobierno aliado de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero. El Departamento de Estado dijo que proporcionará US$ 150 millones en ayuda para Venezuela.

Tras los terremotos, miles de venezolanos pasaron la noche en las calles por temor a réplicas y al colapso de edificios dañados. Testimonios describen el pánico, la evacuación improvisada y la incertidumbre sobre si podrán volver a sus hogares, especialmente en zonas como Chacao.

La emergencia sanitaria en Venezuela por los terremotos del miércoles golpea un sistema de salud que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión, un panorama que no se modificó sustancialmente en los últimos meses con los cambios en el Gobierno y la asistencia enviada por Estados Unidos y vuelve a ser puesto a prueba con otro desastre natural.

Desde la noche del miércoles, varios servicios públicos se encuentran suspendidos para facilitar las tareas de recuperación y rescate; al igual que las actividades consideradas no esenciales. Este es un repaso por las actividades, accesos y servicios que no están operativos debido a la emergencia.

El sismo de magnitud 7,5 fue el más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo. El único de mayor magnitud fue un terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en octubre de 1900. El más reciente terremoto con alto saldo de víctimas fue en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

¿Por qué llaman a La Guaira la “puerta marítima y aérea” de Venezuela?

A. Porque alberga uno de los puertos marítimos más grandes de Venezuela y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

B. Porque es el estado con el primer centro de investigación aeromarítima de Sudamérica

C. Porque fue el primer asentamiento español en Venezuela

D. Porque es el lugar de producción industrial de puertas

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Artistas se solidarizan con Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país

Artistas de distintas nacionalidades han expresado su solidaridad con Venezuela y con las víctimas, compartiendo información sobre cómo enviar ayuda, especialmente de insumos médicos, y enviando mensajes de ánimo a los venezolanos.

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US$ 100.000

El papa León XIV envía más de US$ 100.000 a Venezuela en ayuda por el terremoto.

“No nos importan colores, partidos, instituciones. Lo que no es importa es llegar porque nuestros hermanos venezolanos están esperando”

—Lo dijo Héctor Méndez, presidente fundador de Topos Azteca, una de las brigadas mexicanas de Búsqueda y Rescate que se encuentra camino a Venezuela.

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Un residente de Caracas salió a tiempo de su edificio antes de que colapsara por el terremoto de este miércoles; ahora muestra a una perrita que quedó huérfana tras el fallecimiento de su dueña.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La Guaira, el más afectado tras los terremotos, alberga uno de los puertos marítimos más grandes de Venezuela y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital, Caracas, y es el más importante del país.

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