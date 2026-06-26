¿Qué se sabe del mayor terremoto que ha golpeado a Venezuela en más de un siglo?

Por Michael Rios, Taylor Ward y Jessie Yeung, CNN

Los equipos de rescate buscan desesperadamente entre montones de escombros en Venezuela después de que el país fuera sacudido el miércoles por dos potentes terremotos que dejaron decenas de muertos y una destrucción generalizada en un país ya asediado por la agitación económica y política.

Al menos 235 personas murieron, alrededor de 4.300 resultaron heridas y cientos más se encuentran desaparecidas en los mayores terremotos que se han registrado el país en más de un siglo, aunque se teme que la verdadera magnitud del daño sea mucho mayor, mientras los equipos de rescate excavan entre los escombros retorcidos y los supervivientes quedan en la calle sin un lugar adonde ir.

Esto ocurre en un momento crítico para Venezuela, que sigue sumida en una crisis política y financiera: está siendo gobernada por un Gobierno interino después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro a principios de este año, y enfrenta una economía paralizada por años de hiperinflación.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Un sismo precursor de magnitud 7,2 se produjo cerca de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, poco después de las 6:04 p.m., hora de Miami.

Apenas 40 segundos más tarde, fue seguido por un terremoto de magnitud 7,5, a unos 23 kilómetros al sureste de Yumare, una localidad también en el estado de Yaracuy.

El miércoles fue día festivo, lo que significa que muchas personas pudieron haber estado en casa o en actos públicos.

El sismo fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en estados de todo el país, así como en la vecina Colombia, a cientos de kilómetros del epicentro.

Videos vistos y geolocalizados por CNN mostraron a residentes aterrorizados evacuando edificios con sus seres queridos y mascotas antes de congregarse en la calle. Una residente de Caracas que escapó de un edificio dañado dijo: “La escena era como una película de terror”.

Otra residente de Caracas, Martha Áñez, describió que no veía salida de su apartamento y que, asomada a su balcón, gritaba: “¡Estamos atrapados! ¡Necesitamos ayuda! ¡Por favor, que alguien venga!”.

Se prevé que el número de víctimas mortales siga aumentando: hasta el jueves por la tarde, 157 personas permanecían desaparecidas y más de 200 estaban atrapadas bajo los escombros.

Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes, ya que las primeras 48 a 72 horas tras el terremoto se consideran el periodo crucial para rescatar a las personas sepultadas con vida.

Unas 250 edificaciones colapsaron o resultaron dañadas, siendo el estado costero de La Guaira el más afectado y en el que declaradron zona de desastre, dijo en un mensaje de video la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro.

Según los expertos, los edificios en Venezuela tienen más probabilidades de derrumbarse que las estructuras en otros lugares propensos a los terremotos, como Japón o California, que tienen códigos de construcción más estrictos. Este es un posible factor que explica el elevado número de víctimas mortales.

Otras imágenes mostraban hospitales colapsados, con salas improvisadas en los pasillos e incluso en la calle debido a la gran cantidad de heridos, lo que refleja el sistema de salud venezolano, que lleva años sufriendo deterioro y falta de inversión.

Miles de residentes de Caracas durmieron al aire libre o en sus autos durante la noche, temerosos de las réplicas que seguían afectando la ciudad incluso después de que los terremotos principales hubieran cesado.

Algunas personas no pueden acceder a sus hogares debido a los daños en los alrededores, mientras que otras tuvieron que ser evacuadas porque sus casas se vieron directamente afectadas, dijo Halima Husein, coordinadora médica en Venezuela de Médicos Sin Fronteras.

Para las comunidades afectadas, reina la incertidumbre: “Tienen sus mochilas y no pueden moverse”, declaró Husein a CNN.

Muchos aún desconocen el paradero de sus seres queridos. En la zona de Los Palos Grandes, al este de Caracas, personas angustiadas suplicaron el jueves a las autoridades que les dieran noticias sobre sus familiares cuyos edificios se derrumbaron.

Las interrupciones en la conectividad a Internet, debido a los daños en las infraestructuras de energía y telecomunicaciones, podrían dificultar las labores de rescate y el flujo de información desde las zonas afectadas en los próximos días.

Venezuela delaró estado de emergencia y se creó un grupo de trabajo de alto nivel para supervisar las operaciones de búsqueda y rescate, afirmó Rodríguez en su discurso.

El Aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas cerró temporalmente después de resultar afectado, agregó. Las clases escolares se suspenderán a nivel nacional por una semana, y los servicios ferroviarios y las actividades no esenciales también se han cancelado temporalmente. Se llevarán a cabo oraciones a nivel nacional para todas las religiones a las 7 p.m hora local, dijo.

Los ayuntamientos también están habilitando refugios en escuelas y estadios de béisbol, mientras que organizaciones de ayuda como Médicos Sin Fronteras se coordinan con los hospitales locales y donan botiquines de primeros auxilios para traumatismos.

Mientras tanto, países de todo el mundo están coordinando con Venezuela para enviar ayuda lo antes posible.

Estados Unidos está desplegando equipos de rescate de élite, recursos médicos, asistencia humanitaria y medios como aeronaves para evaluar los daños, luego de que el presidente Donald Trump expresara su apoyo.

El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos proporcionará US$ 150 millones en ayuda.

Se enviarán más equipos desde la República Dominicana, Francia, El Salvador, México, Suiza, España, Italia y Qatar. Otros países han ofrecido ayuda humanitaria, entre ellos China, Brasil y algunas naciones del Caribe.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Stefano Pozzebon, Avery Schmitz, Camille Rodriguez, Thomas Bordeaux e Ivonne Valdes, de CNN.