Un domo de calor estancado subirá las temperaturas en EE.UU. por un cambio en el patrón meteorológico

Por el meteorólogo Chris Dolce, CNN

Una ola de calor causará condiciones peligrosamente calurosas y húmedas en la mitad oriental de Estados Unidos la próxima semana, en la ola de calor más generalizada del verano en la región hasta el momento.

Esta ola de calor se formará como consecuencia de un importante cambio en la corriente en chorro, que también está provocando un descenso considerable de las temperaturas en el oeste. Fuertes vientos acompañarán este descenso e intensificarán las ya peligrosas condiciones para incendios forestales en Utah, donde continúa un gran incendio devastador, y en los estados vecinos.

Ciudades importantes como Chicago, Detroit, San Luis, Dallas y Nashville podrían registrar temperaturas máximas en lo que va del año a principios de la próxima semana. Las condiciones se agravarán por una gran masa de aire húmedo que se extenderá desde el sur hacia el medio oeste. Este patrón meteorológico sofocante se extenderá luego hacia el este, hasta el noreste, a mediados de semana.

El índice de calor, o la sensación térmica teniendo en cuenta la humedad, se disparará a niveles peligrosos en toda esta extensa zona a medida que la cúpula de calor se estanque y atrape el aire caliente durante días. Millones de personas experimentarán una sensación térmica de entre 38 y 43 grados Celsius; en algunos lugares, la temperatura máxima alcanzará los 46 grados Celsius.

Las olas de calor en todo el mundo son cada vez más intensas y frecuentes debido al calentamiento global provocado por la contaminación de combustibles fósiles. Las olas de calor sin precedentes que se registraron en Europa la semana pasada y en el oeste de Estados Unidos en marzo son dos ejemplos recientes.

Esta próxima ola de calor no alcanzará los extremos sin precedentes en la mayoría de las zonas, pero será abrasadora durante días y no menos peligrosa.

El calor y la humedad se intensificarán en el sur este fin de semana y luego se extenderán hacia el norte, hacia el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, a principios de la próxima semana. Algunas zonas del noreste experimentarán un aumento progresivo del calor y la humedad para el martes o miércoles, incluyendo la ciudad de Nueva York, Pittsburgh (Pensilvania) y Washington D. C.

Se esperan altas temperaturas, entre los 35 y casi 38 grados Celsius, en gran parte del sur del país. En el Medio Oeste y algunas zonas del Atlántico Medio y el Noreste, las máximas se situarán entre los 32 y 35 grados Celsius. Un partido del Mundial en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey el martes a las 17:00 (hora del este) podría comenzar con un calor sofocante, con una temperatura máxima de alrededor de 31 grados Celsius y una sensación térmica de unos 32 grados Celsius.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, decenas de millones de personas se encuentran bajo un riesgo de calor de nivel 3 de 4 (“mayor”) o nivel 4 de 4 (“extremo”) desde el sur profundo hasta partes de Minnesota, Wisconsin y Michigan, y hasta Nueva York y el Atlántico Medio, en uno o más días de la próxima semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este calor intenso puede afectar a cualquier persona que no se refresque o se hidrate adecuadamente. Se prevé poco alivio durante la noche, ya que la alta humedad impedirá que las temperaturas bajen considerablemente.

Las temperaturas mínimas de la próxima semana no bajarán de los 21-24 °C en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. En las zonas urbanas, es posible que las temperaturas bajen mucho de los 27 °C.

La exposición prolongada al calor extremo puede causar enfermedades como agotamiento por calor, calambres por calor y, la más grave, insolación, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Las visitas a urgencias por enfermedades relacionadas con el calor aumentan en los días de riesgo “mayor” y “extremo”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El calor es también el fenómeno meteorológico más letal en EE. UU., con un promedio anual de muertes superior al de tornados, huracanes y rayos combinados, según las estadísticas del servicio meteorológico.

Aún se desconoce cuánto tiempo durará la ola de calor de la próxima semana, pero podría empezar a desplazarse hacia el oeste, hacia las Grandes Llanuras, durante el fin de semana del 4 de julio. El calor y la humedad persistirán en el Sur, pero podrían disminuir un poco en el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el Noreste durante el fin de semana festivo o justo después. Esta primera ola de calor generalizada coincide con el inicio de la época más calurosa del año en el centro y este de Estados Unidos.

Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, la mayoría de estas zonas registran su día más cálido en julio, mientras que las Grandes Llanuras del Sur y el Bajo Valle del Misisipi suelen experimentar el pico de calor en agosto.

Se ha emitido una alerta de nivel 3 de 3 por condiciones meteorológicas extremadamente críticas para incendios para el viernes en Utah, zona afectada por incendios, así como en zonas cercanas del norte de Arizona y el este de Nevada.

La amenaza es tan grave que motivó la primera alerta roja por “situación particularmente peligrosa” emitida por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City. Esta alerta abarca el centro y el sur de Utah y el incendio de Cottonwood, el mayor incendio forestal actual del estado. Esta designación, excepcionalmente rara, se reserva para las condiciones meteorológicas más extremas para incendios.

“Se trata de una situación particularmente peligrosa que representa una amenaza significativa para la vida y la propiedad en caso de que se inicie un incendio forestal o se produzca uno ya existente”, indica la alerta. En algunos casos, la evacuación segura y oportuna podría no ser posible si se acerca un incendio.

Ráfagas de viento de hasta 80 km/h podrían avivar tanto los incendios activos como cualquier incendio nuevo que surja.

Varios incendios forestales de gran magnitud continúan activos en el centro y sur de Utah. El incendio Cottonwood, al este de Beaver, Utah, ha arrasado una superficie similar a la de Salt Lake City en tan solo unos días y sigue sin estar contenido. Se han ordenado evacuaciones debido a este incendio, que según funcionarios estatales y locales es probablemente el incendio forestal más destructivo y costoso registrado en Utah.

Las evaluaciones de daños están planificadas o en curso, por lo que se desconoce el número total de estructuras destruidas por el fuego. El incendio más destructivo en la historia de Utah fue el incendio Dollar Ridge de 2018, que destruyó 74 viviendas, según Karl Hunt, oficial de asuntos públicos de la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah.

Más al norte, el incendio Iron, cerca de Eureka, Utah, ha quemado más de 16.000 hectáreas tras obligar a realizar evacuaciones a principios de esta semana. El riesgo de incendios seguirá siendo alto en gran parte de la misma región el sábado, debido a los fuertes vientos y la baja humedad persistentes.

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Con información de Briana Waxman, meteoróloga de CNN, y Kate S. Petersen, de CNN,