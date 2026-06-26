Víctimas, edificios afectados por los sismos, labores de rescate: la tragedia de Venezuela en números

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Venezuela continúa este viernes con las labores para hacer frente al impacto de los fuertes sismos que el miércoles sacudieron el país, que hasta el momento han dejado al menos 920 personas fallecidas y cientos de edificios dañados y han puesto a los venezolanos ante uno de los peores desastres de su historia.

Mientras están por cumplirse 48 horas de que ocurrió el siniestro, estos son los números que dibujan la tragedia.

Los dos sismos que golpearon Venezuela se registraron el miércoles poco después de las 6:00 de la tarde, hora local, en la costa norte del país. El primero fue de magnitud 7,2. El segundo ocurrió solo 39 segundos después y fue de 7,5.

Este es un fenómeno poco común conocido como “doblete sísmico”, en el que dos movimientos de magnitud similar ocurren en lugares cercanos y en rápida sucesión, lo que aumenta las probabilidades de que generen daños.

Algunos especialistas destacan también que el segundo sismo, el de 7,5, tuvo una profundidad de solo 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Este factor es importante porque la cercanía con la superficie potencia la capacidad destructiva de un movimiento sísmico.

“Al ser eventos tan someros, son muy ricos en ondas superficiales y estas ondas superficiales son ondas muy grandes, son ondas de largo período que son las que afectan principalmente a las infraestructuras”, dijo este viernes el geólogo Rodrigo León Loya en el pódcast “Y esto no es todo”.

“Entonces, aquí se están combinando algunos factores: que hayan sido dos sismos, que han sido superficiales y también tenemos que empezar a pensar y evaluar cuál era la vulnerabilidad de las estructuras que se cayeron”, agregó el experto, académico de la Universidad de los Andes en Colombia.

Desde los primeros cortes informativos luego de los sismos, las autoridades de Venezuela dijeron que los movimientos se sintieron en prácticamente todo el país y que el punto más afectado es el estado La Guaria, en la zona costera.

Además, en las horas posteriores a la tragedia, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, recomendó a los ciudadanos permanecer afuera de sus casas ante la posibilidad de que hubiera réplicas y hasta que no se verificaran las condiciones de cada construcción.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este viernes que hasta ahora se han registrado alrededor de 300 réplicas.

En el corte informativo de este viernes —el más reciente—, Rodríguez también dijo que hasta ahora hay 920 personas fallecidas debido a los sismos, así como 3.360 heridas.

A esto se suma que hay 172 personas atrapadas bajo los escombros de edificios y otras 3.007 damnificadas, informó el diputado.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoce que las cifras de víctimas podrían aumentar conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate.

Hasta ahora, el Gobierno de Venezuela no ha dado una cifra oficial sobre las personas desaparecidas a raíz de los sismos del miércoles, aunque gobiernos de otros países ya han difundido reportes con la información de la que disponen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por ejemplo, dijo este viernes que tiene registro de 119 españoles desaparecidos en Venezuela y 14 localizados bajo los escombros. La Cancillería de Panamá también busca localizar a un panameño desaparecido.

Desde el miércoles, venezolanos en el exterior han abierto plataformas para reportar a personas desaparecidas y algunos han dicho a CNN sentir angustia por aún no haber podido encontrar a sus seres queridos.

En su corte informativo de este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional también habló de los edificios dañados.

De acuerdo con el diputado, el total de construcciones afectadas asciende a 1.423. De ese conjunto, 383 son viviendas unifamiliares o multifamiliares, 13 son hospitales, 25 son centros comerciales y 1.002 son obras catalogadas como “otras estructuras”.

El Gobierno aún no da un estimado del impacto económico de la tragedia. Por su parte, el USGS estima que este puede oscilar entre el 2 % y el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.

Desde la noche del miércoles, la presidenta encargada declaró estado de emergencia en el país para atender la situación. Con ello, anunció la conformación de un equipo que encabece los trabajos y que tenga como prioridad la búsqueda y el rescate de personas con vida.

El jueves, tanto ella como integrantes de este equipo visitaron el estado La Guaira, donde se reunieron con autoridades locales y supervisaron el despliegue de maquinaria pesada para la remoción de escombros. El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, dijo a la televisora estatal VTV que hasta ese momento se habían desplegado en La Guaira alrededor de 100 equipos de este tipo.

Para La Guaira, además, la presidenta encargada declaró zona de desastre natural y ordenó su militarización para atender las afectaciones derivadas de los sismos, según informó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la actual mandataria.

También desde la tarde y noche del miércoles, varios gobiernos y organismos internacionales han expresado su solidaridad con Venezuela y ofrecido su ayuda. De hecho, algunos comenzaron a enviar equipos de apoyo a lo largo del jueves.

El presidente de la Asamblea Nacional dijo este viernes que hasta ahora han llegado a Venezuela 861 rescatistas: 272 de México, 328 de Estados Unidos, 115 de El Salvador, 90 de Suiza, 63 de Colombia, 40 de España, 53 de Ecuador, 34 de Chile, 11 de República Dominicana y 13 de Panamá.

Sin embargo, la suma de esos equipos equivale a 1.019, una cifra mayor que la brindada por el diputado.

Los datos tampoco coinciden con lo reportado por algunos gobiernos que enviaron ayuda. Por ejemplo, México informó el jueves que envió 261 elementos de seguridad y España dijo que fueron 59.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela para pedir una clarificación sobre estas cifras y está en espera de respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Osmary Hernández, Sol Amaya, Rocío Muñoz-Ledo, Kasha Patel, Uriel Blanco, Pau Mosquera y Elizabeth González, de CNN.