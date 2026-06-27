Cómo la llegada de Trump al poder fracturó la celebración del 250 aniversario de EE.UU.

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Cuando los organizadores de Next250 comenzaron a planificar el 250 aniversario de Estados Unidos, imaginaron unir a las comunidades de un país polarizado para celebrar la democracia.

Pero entonces Donald Trump regresó a la presidencia como el 47º presidente.

Ahora, este grupo de izquierda ha replanteado su conmemoración en respuesta a la apropiación del aniversario por parte de Trump. Un festival comunitario en la ciudad de Washington, este sábado, por ejemplo, contará con una ceremonia de apertura indígena, una marcha que partirá de lo que antes se llamaba Plaza Black Lives Matter y puestos de registro de votantes.

En su afán por dejar su huella en el 250 aniversario, Trump ha trastocado planes que llevaban años gestándose, ha destinado agencias y fondos federales a su extravagante y patriótica visión, y ha provocado indignación por lo que se ha convertido, a ojos de sus críticos, en una celebración partidista más centrada en el presidente que en el país.

“Es inútil esperar algo unificador y emocionante de Washington”, dijo John Dichtl, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense para la Historia Estatal y Local, una organización sin fines de lucro que asesoró a los estados en la planificación de su 250 aniversario.

En todo el país, algunos planificadores estatales y locales han desvinculado sus celebraciones de lo que suceda en la capital. Y en Washington, Next250 llevará a cabo su programa alternativo a pocos pasos de la Casa Blanca, mientras que el National Mall se utiliza para la “Gran Feria Estatal Estadounidense” de Trump.

“La administración no es dueña del 250 aniversario, ni de la historia de este país”, dijo Linda Sarsour, una de las organizadoras de Next250. La activista, conocida por ayudar a organizar la Marcha de las Mujeres en Washington durante el primer mandato de Trump, ha generado controversia por su oposición a Israel.

Pero el sábado, dice, “Saldremos a decir: ‘Estamos todos juntos en esto, y este país nos pertenece a todos’”.

El primer indicio de que Trump tomaría el control del 250 aniversario se produjo un viernes por la tarde del pasado diciembre, cuando Trump enumeró una larga lista de actividades para el aniversario de la nación en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Truth Social.

“2026 será una celebración de Estados Unidos como ninguna otra, honrando a nuestra nación y toda su gloria”, declaró. “Para ayudar a llevar a cabo estos emocionantes planes, hemos creado una alianza público-privada. Se llama Freedom 250”, dijo.

El anuncio llegó unas semanas después de que Trump sufriera un aparente revés. El hombre que había elegido para dirigir America250 —una organización sin fines de lucro encargada de las celebraciones federales del 250 aniversario, supervisada por un comité del Congreso— acababa de ser despedido.

La nueva organización sin fines de lucro de Trump, Freedom 250, le aseguraría las celebraciones del 4 de julio que tanto anhelaba.

Además, la organización no tendría que acatar las mismas normas que America250. Si bien Freedom 250 es una filial no partidista de la Fundación de Parques Nacionales, sus actividades están supervisadas en gran medida por altos asesores de Trump.

Al igual que America250, puede mantener el anonimato de sus donantes; sin embargo, no está supervisada por un panel bipartidista. En mayo, el secretario del Interior, Doug Burgum, declaró a Dana Bash de CNN que Freedom 250 se gestiona desde la Casa Blanca y que solo la organización puede decidir revelar a sus donantes.

Pero Richard Painter, exabogado de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, afirmó en una entrevista que le parecía “problemático” que la Casa Blanca estableciera relaciones con organizaciones sin fines de lucro sin la autorización del Congreso. Este acuerdo ha generado interrogantes entre grupos de vigilancia y demócratas del Congreso, quienes ahora investigan la financiación de Freedom 250.

Un portavoz de la Fundación de Parques Nacionales declaró a CNN: “Los fondos públicos y privados del programa Freedom 250 recibidos o gastados durante el presente ejercicio fiscal se contabilizarán mediante los procesos estándar de auditoría e informes financieros de la Fundación”.

Freedom 250 enumera alrededor de dos docenas de patrocinadores en su sitio web. Varios de ellos, como Palantir, Lockheed Martin y Oracle, tienen importantes contratos federales para proporcionar datos y servicios de defensa. Otros, como Ultimate Fighting Championship y Penske Corp., están dirigidos por aliados de Trump, Dana White y Roger Penske. Estos últimos organizan sus propios eventos relacionados con el 250 aniversario: la pelea de UFC en el jardín de la Casa Blanca este mes y una carrera de IndyCar en agosto. Las bebidas energéticas Phorm de White también se venden en la feria.

Cuando se le preguntó si el grupo se comprometería a revelar públicamente a sus donantes, el director ejecutivo de Freedom 250, Keith Krach, declaró a CNN en una entrevista: “Para nosotros, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales”.

“Una parte importante de mi función es asegurar que llevemos las cuentas de forma impecable”, añadió. “No se trata solo de decir ‘Aquí están’, sino de asegurarnos de obtener el máximo rendimiento de la inversión”.

Los eventos de Freedom 250 se han adaptado a los gustos culturales de Trump y han brindado a los grupos conservadores una plataforma para moldear la narrativa en torno a las celebraciones, todo para “renovar el orgullo nacional”.

Una flota de seis museos móviles, llamados “Freedom Trucks”, ha recorrido el país, narrando la historia de la Revolución Americana a través de arte con inteligencia artificial y videos que afirman que “los principios fundamentales de Estados Unidos tienen sus raíces en las tradiciones occidentales y judeocristianas”. El contenido fue producido por organizaciones educativas conservadoras como Hillsdale College y Prager U, las cuales aseguran no haber recibido pago alguno.

En mayo, Freedom 250 organizó un evento de oración centrado en el cristianismo en el National Mall, y los Patriot Games, una competencia deportiva juvenil donde dos adolescentes ganadores se repartirán un premio de $250,000, también están programados para agosto.

Después de que varios artistas, alegando preocupaciones por el partidismo, cancelaran su participación en el acto inaugural de la Gran Feria Estatal Americana, el presidente celebró un mitin el miércoles, donde fue la figura principal. Fue presentado por Lee Greenwood, un cantante de música country cuyo éxito “God Bless the USA” es uno de los favoritos de Trump.

“Vamos a proclamar que Estados Unidos sigue siendo grande, y vamos a intentar que siga siéndolo”, declaró Greenwood a CNN antes del evento.

El evento principal del 4 de julio en el National Mall, llamado “Salute to America”, incluye un desfile, demostraciones militares y otras actividades.

Trump le pidió a Freedom 250 que organizara el espectáculo de fuegos artificiales esa noche, y Krach prometió que sería “cinco veces más grande” que el espectáculo habitual del 4 de julio en Washington D.C., en su intento por batir un récord mundial Guinness.

Las ambiciones de Freedom 250 van más allá de los eventos en la capital, y ha tomado medidas para posicionarse como el grupo no partidista que “lidera la celebración” del cumpleaños de Estados Unidos ante la opinión pública, compitiendo con America250 por la atención nacional, los patrocinadores y los fondos públicos.

Semanas después del lanzamiento de Freedom 250, las agencias federales comenzaron a eliminar los logotipos de America250 de sus sitios web, firmas de correo electrónico y cuentas de redes sociales. Se retiraron las pancartas con el lema America250 y, según consta en los registros gubernamentales, la administración destinó fondos para la decoración de Freedom 250 en edificios federales de todo el país.

Mientras Freedom 250 ganaba notoriedad, America250 se quedó sin financiación federal.

El Congreso ha asignado US$ 150 millones para las celebraciones del 250 aniversario este año en la Ley “One Big Beautiful Bill Act”, pero America250 solo ha recibido 25 millones hasta el momento. En cambio, los registros federales muestran que se han enviado 65 millones de dólares a la Fundación de Parques Nacionales, que puede distribuir los fondos a Freedom 250.

La senadora Lisa Murkowski, republicana miembro de la comisión del Congreso, presionó a Burgum durante una audiencia del Congreso en abril sobre la falta de fondos destinados a America250. Él le respondió que el Departamento del Interior estaba “trabajando con la Casa Blanca” y que le informaría al respecto.

“Freedom 250 representa un desafío para nosotros”, declaró la representante demócrata Bonnie Watson Coleman, miembro de la comisión America250 desde 2019. Freedom 250 sirve al presidente, a “su política, a sus donantes y a sus proyectos personales”, pero “America250 se centra en asegurar que esto gire en torno a nuestro país, a nuestra gente y a nuestro mensaje para las próximas generaciones”, afirmó.

Freedom 250 ha defendido repetidamente la participación de Trump en las celebraciones y ha señalado que los presidentes, desde Ulysses S. Grant en 1876 hasta Gerald Ford en 1976, han desempeñado un papel importante en las conmemoraciones de la fundación de la nación.

Sin embargo, bajo la presidencia de Trump, las celebraciones del aniversario se han fragmentado.

America250 ha seguido adelante con sus planes para una campaña nacional de servicio y una serie de eventos del 4 de julio que se llevarán a cabo en todo el país. Se celebrará un concierto en Los Ángeles con artistas de renombre como Chris Stapleton y The Smashing Pumpkins.

Un portavoz de America250 declaró a CNN que, para estos eventos, “se espera que la mayor parte del apoyo provenga de fuentes privadas”.

El recinto de la Gran Feria Estatal Americana de Trump está ahora plagado de recordatorios de los estados que se han distanciado de Freedom 250. Varios stands que representan a los estados que declinaron enviar delegaciones permanecen prácticamente vacíos, con fondos escasamente decorados y unas pocas sillas.

Algunos estados citaron motivos financieros para no participar. Los organizadores de Oregón estaban preocupados de que el evento fuera “un asunto más partidista de lo que se había presentado inicialmente”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró a The New Republic que su estado se retiró después de que sus asesores tuvieran dificultades para encontrar un grupo que los representara, porque “el presidente ha politizado esto hasta tal punto que las empresas no quieren participar”.

Mientras tanto, los gobernadores republicanos han elogiado la participación de sus estados en la feria.

Dichtl, de la Asociación Estadounidense para la Historia Estatal y Local, afirmó que los planificadores estatales y locales estaban más centrados en lo que sucedía en sus propias comunidades que en Washington, pero aún teme que el tono general de la celebración del 250 aniversario se haya vuelto partidista. Comentó que el bicentenario de 1976 fue un momento complejo pero a la vez unificador, donde la reconciliación nacional parecía posible.

“El 250 aniversario no transmite esa sensación”, declaró.

Este fin de semana, los habitantes de Washington podrán elegir entre diferentes celebraciones del 250 aniversario. Algunos optarán por subirse a la imponente noria de 33 metros o tomarse una foto con una réplica del arco triunfal de Trump. Los organizadores esperan miles de personas en el evento de Next250, donde habrá coros y música de mariachi, discursos y talleres para hacer pulseras.

Trump ha presentado el 250 aniversario como “la fiesta de cumpleaños más inolvidable que jamás haya visto un país”.

Al inaugurar la Gran Feria Estatal Estadounidense esta semana, insinuó que aún hay más por venir. “El 4 de julio tendremos el mayor espectáculo de todos en el National Mall. Su presidente favorito dará un discurso, así que por favor, ¡no se lo pierdan!”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.