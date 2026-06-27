Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo sobre el papel. En el mar, el estrecho de Ormuz es caótico

Por Mostafa Salem y Eleni Giokos, CNN

“Si algún buque intenta transitar por el Estrecho sin nuestro permiso… o fuera de la ruta designada, será responsable de las consecuencias”.

La advertencia fue transmitida el jueves por la Guardia Revolucionaria iraní a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, el punto estratégico vital para el transporte de petróleo que se está convirtiendo en una de las mayores pruebas del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a su guerra.

Horas después, el buque portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur, fue alcanzado por un dron iraní, según informó un funcionario estadounidense a CNN.

El ataque, el primero contra un buque desde la firma del pacto, fue descrito el viernes por el presidente Donald Trump como una “violación imprudente de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”.

En represalia, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo bombardeos el viernes contra objetivos militares iraníes en las cercanías del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, un funcionario estadounidense restó importancia a la posibilidad de una escalada tras los ataques, declarando a CNN que estos no representan un regreso a operaciones de combate a gran escala, al menos por ahora.

Según informó la cadena estatal iraní Press TV, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado posiciones militares estadounidenses en la región en respuesta a los bombardeos del viernes.

Las fuerzas estadounidenses no lo han confirmado. Bahrein informó de ataques con drones iraníes en su territorio la madrugada del sábado, pero aún se desconoce el objetivo.

El acuerdo de alto el fuego estipula que Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Garantizar el tránsito sin obstáculos fue la principal concesión de Irán a Estados Unidos.

Pero para Irán, la reapertura del estrecho no significa renunciar a su control. Un artículo redactado de forma ambigua en el acuerdo indicaba que Irán y Omán colaborarían para “definir la futura administración” de la vía marítima, otorgando así a Teherán un papel formal en su gestión.

Mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos, el ataque del jueves indica que Irán planea imponer sus condiciones en el estrecho, decidiendo por dónde y cuándo pueden transitar los barcos.

La Guardia Revolucionaria ha denunciado las rutas no aprobadas por Teherán como “inaceptables”, “completamente peligrosas” y “prohibidas”, e insta a todos los buques a coordinarse exclusivamente con su armada para garantizar un paso seguro.

Mientras tanto, la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) de Irán ha emitido normas que exigen a los buques completar un formulario de autorización por correo electrónico a cambio de una “Garantía de Paso Seguro” que incluye un seguro.

CNN intentó contactar con la PGSA, pero los correos electrónicos enviados a la autoridad fueron devueltos.

Han surgido tres rutas distintas para los buques en el estrecho corredor marítimo, con diferentes autoridades compitiendo por organizar el tránsito de decenas de embarcaciones a través de la vía fluvial de 34 kilómetros de ancho.

Un camino meridional discurre por las aguas de Omán. Un segundo paso, utilizado antes de la guerra, atraviesa el centro del estrecho, y una tercera ruta, más al norte, está controlada por Irán.

Esto obliga a los operadores de buques a tomar una difícil decisión sobre qué derrotero seguir.

“Todo esto resulta muy confuso para navegar con seguridad por esas aguas”, declaró a CNN Dimitris Maniatis, director ejecutivo de la consultora de riesgos marítimos Marisks, y añadió que “el entorno actual es extremadamente peligroso”.

La falta de claridad sobre qué ruta tomar está dificultando los esfuerzos para que el comercio en la vía marítima vuelva a los niveles anteriores a la guerra.

Según las compañías navieras, lo que pudieron haber acordado los líderes de Irán y Estados Unidos no se está reflejando en el mar.

Los corredores contrapuestos los han dejado confundidos, obligándolos a navegar no solo por aguas traicioneras —enfrentándose a amenazas de minas marinas, drones aéreos y patrulleras de la Guardia Revolucionaria— sino también por las complejas corrientes políticas que cruzan el estrecho.

Si los barcos optan por rutas no iraníes, corren el riesgo de ser atacados. Si acceden a las exigencias de la Guardia Revolucionaria y utilizan la ruta iraní, temen el riesgo de sanciones occidentales en caso de que el acuerdo fracase.

“Las empresas navieras mundiales quieren evitar tratar con los iraníes porque temen que puedan correr el riesgo de sufrir sanciones estadounidenses en el futuro”, declaró Maniatis, de Marisks, a CNN, y añadió que “la gente desconfía mucho de la actual administración estadounidense porque ya ha anunciado que cualquier pago de peaje al régimen iraní podría ser motivo de sanciones por parte de Estados Unidos”.

Irán inicialmente exigió el pago por el tránsito marítimo, pero desde entonces ha declarado que no impondrá peajes de inmediato.

En cambio, planea cobrar tarifas por los servicios marítimos e introducir un nuevo impuesto ambiental a los buques, una medida que ha generado recelo entre los aliados árabes exportadores de petróleo de Estados Unidos.

Tras el ataque al Ever Lovely, la OMI suspendió una evacuación humanitaria coordinada que guiaba a más de 500 buques mercantes con más de 11.000 marineros atrapados en el Golfo Pérsico fuera de la región “hasta que se aclare la situación”, según un comunicado de la organización.

Expertos marítimos indicaron que al menos cuatro barcos posteriormente dieron la vuelta y abandonaron el corredor.

Para los barcos que optan por la ruta omaní, menos sujeta a sanciones, las embarcaciones pasan muy cerca unas de otras, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Durante la guerra, las primas de los seguros también se dispararon, y los armadores llegaron a pagar más de un millón de dólares por cada buque petrolero de gran tamaño (VLCC, por sus siglas en inglés) para protegerse contra los ataques.

Esas primas siguen siendo elevadas a pesar de que este tipo de incidentes ocurren con poca frecuencia.

Para que un seguro cubra el tránsito por el estrecho, los buques deben especificar la ruta que van a seguir, según explicó a CNN Matthew Wright, analista principal de fletes de Kpler, una empresa de inteligencia de datos que realiza un seguimiento del transporte marítimo mundial y los flujos de materias primas.

“Esto no significa volver al punto de partida, pero deja muy claro que seguimos en el alto el fuego de 60 días, en lugar de una garantía absoluta de que el estrecho de Ormuz esté encaminado hacia una reapertura”, indicó Wright, y agregó que “si los desacuerdos no se resuelven a mediados de agosto, podríamos terminar viendo que las tres rutas se utilizan de una manera más caótica y menos segura”.

A pesar de la confusión, las compañías de seguros marítimos mantienen un optimismo cauteloso ante la posibilidad de que los buques hayan comenzado a emprender el peligroso viaje tras meses de incertidumbre, incluso si ello implica navegar por las nuevas realidades políticas del estrecho, eligiendo entre rutas alternativas y asumiendo costes significativamente más elevados.

Sin embargo, esas mismas compañías advierten que persiste una clara brecha entre lo acordado entre los líderes en las negociaciones y la realidad del estrecho.

Esta incertidumbre lleva a muchos armadores a esperar un período prolongado de travesías sin incidentes antes de permitir que sus buques zarpen de nuevo.

“Partimos de una posición de gran desconfianza entre ambas partes, por lo que el acuerdo es un buen primer paso”, señaló Wright. “Pero obviamente hay una gran diferencia entre lo que dice Estados Unidos y lo que dicen los iraníes”.

“Estamos atravesando un período muy caótico”, añadió.

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