Incendios forestales ensombrecen el 4 de julio en Utah: hay restricciones y pérdidas de sitios emblemáticos

Por Alaa Elassar, CNN

Con Utah atrapado en una de sus temporadas de incendios forestales más peligrosas de la memoria reciente, los funcionarios estatales impusieron amplias restricciones a los fuegos artificiales del 4 de julio antes de las celebraciones del 250 aniversario del Día de la Independencia del país, al considerar que el riesgo de provocar nuevos incendios catastróficos es simplemente demasiado alto.

El gobernador Spencer Cox reconoció en un comunicado de prensa el viernes que la medida fue excepcionalmente difícil.

“Nada de esta decisión fue fácil”, dijo Cox. “A los habitantes de Utah les encanta celebrar el 4 de julio con familia, amigos y fuegos artificiales. A mí también. Pero este año es diferente. Estamos viendo un comportamiento del fuego que incluso nuestros bomberos más experimentados dicen que nunca habían presenciado antes”.

Una sequía histórica, cientos de incendios forestales y un comportamiento del fuego sin precedentes han llevado al límite los recursos de extinción de incendios de Utah y han dejado poco margen para nuevos incendios provocados por el ser humano, según la oficina del gobernador.

Más de tres cuartas partes de los incendios forestales de Utah esta temporada han sido provocados por personas, dijeron autoridades estatales. Advierten que la sequía prolongada, la vegetación extremadamente seca y las condiciones meteorológicas volátiles han creado un escenario en el que una sola chispa puede convertirse rápidamente en un incendio forestal destructivo y de rápida propagación.

Estas peligrosas condiciones se intensificaron el viernes, cuando los meteorólogos emitieron la alerta máxima de riesgo de incendios —nivel 3 de 3, o designación de “extremadamente crítico”— en todo Utah, así como en partes del norte de Arizona y el este de Nevada.

La amenaza se volvió tan grave que la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City emitió su primera alerta roja por “situación particularmente peligrosa”, que abarca el centro y el sur de Utah e incluye el incendio de Cottonwood, el mayor incendio activo del estado. Esta designación, excepcionalmente rara, se reserva para las condiciones meteorológicas más extremas de riesgo de incendios.

“Esta es una medida temporal para un año extraordinario”, dijo Cox sobre la prohibición de fuegos artificiales. “Protege vidas y hogares, al tiempo que permite a los líderes locales, en colaboración con los bomberos, identificar áreas donde se pueden usar fuegos artificiales de forma segura”.

En algunos municipios, los líderes locales, junto con los bomberos, designarán áreas autorizadas donde se podrán usar fuegos artificiales en condiciones más seguras.

Varios grandes incendios forestales continúan ardiendo en el centro y el sur de Utah. El incendio Cottonwood, que arde a través del Bosque Nacional Fishlake al este de Beaver, Utah, ha crecido a más de 37.000 hectáreas hasta la mañana de este sábado, un área más grande que Salt Lake City, en solo unos días y permanece con 0 % de contención. Se ordenaron evacuaciones debido al incendio, que funcionarios estatales y locales creen que probablemente sea el incendio forestal más destructivo y costoso registrado en Utah. Su causa aún se investiga.

Un total de 873 personas combaten el incendio de Cottonwood, y se ha advertido a los equipos que se mantengan alerta ante el comportamiento peligroso e impredecible del fuego.

“Siempre priorizamos la seguridad, y en cuanto vemos algo o tenemos alguna sensación de peligro, les decimos a los bomberos que si algo no les gusta, se retiren y busquen un lugar seguro”, declaró Alyssa Mason, portavoz del equipo de gestión de emergencias del incendio, a KSL, afiliada de CNN.

Las autoridades estatales también advirtieron que cualquier persona cuyas acciones ilegales provoquen un incendio forestal podría enfrentar graves cargos penales y una considerable responsabilidad civil por los daños causados.

Mientras las autoridades evalúan los daños, aún se desconoce el alcance total del incendio de Cottonwood. Pero en toda la comunidad de Beaver Mountain, los residentes ya lamentan la pérdida de sus queridas cabañas y refugios familiares que albergaban generaciones de recuerdos.

Para Evan Stapley, Beaver Mountain era más que una escapada de fin de semana: formaba parte de la historia de su familia.

“Para mí, no hay nada más hermoso que Beaver Mountain en otoño”, declaró Stapley a KSL, afiliada de CNN. “El amarillo de los álamos, con sus rojos y verdes. No hay nada más hermoso en el mundo”.

Ahora, la cabaña donde se forjaron esos recuerdos ha quedado reducida a cenizas. Stapley contó que se enteró del incendio de Cottonwood después de que un amigo le enviara un video del lugar donde se encontraba.

“Lo vi y pensé: ‘¡Es increíble!’”, le dijo a KSL. “El fuego debió propagarse rapidísimo y dar vueltas por todas partes y arrasándola… Lloré”, añadió. “Tengo demasiados recuerdos, demasiados recuerdos de ese lugar”.

El incendio también causó estragos en la estación de esquí Eagle Point, donde varios edificios resultaron dañados o destruidos. En una publicación de Facebook, el propietario, Shane Gadbaw, dijo que la estación permanecerá cerrada mientras se recupera de lo que calificó de catástrofe.

“Agradecemos que, hasta donde sabemos, no haya habido víctimas mortales a causa del incendio”, dijo Gadbaw en una publicación de Facebook.

Los residentes se reunieron el viernes en el condado de Piute mientras el incendio de Cottonwood se acercaba, con llamas visibles a lo lejos y el humo asentándose sobre el valle, para escuchar actualizaciones y discutir planes de respuesta de emergencia, informó KSTU, afiliada de CNN.

Durante la reunión, Nick Schenk, de Great Basin Team 5 —uno de los equipos de primera respuesta que combatió el incendio el lunes—, ofreció un relato emotivo sobre la lucha contra el fuego.

“Hicimos absolutamente todo lo que pudimos. Pedimos toda la ayuda que pudimos encontrar. Y prácticamente lo único que podíamos hacer era sacar a la gente de su trayectoria”, declaró Schenk a KSTU.

Las fotografías compartidas por el complejo turístico el jueves mostraban algunas cabañas que aún permanecían en pie en medio de un paisaje de árboles calcinados.

Más al norte, el incendio Iron, cerca de Eureka, Utah, ha quemado más de 16.000 hectáreas después de realizar evacuaciones a principios de esta semana. Cerca de allí, el incendio Cherry, provocado por un rayo el viernes por la mañana, ya se ha extendido a más de 12.000 hectáreas.

Otro incendio, el Wild Goose Fire, se inició cerca de Holden el viernes y se sumó a una lista creciente de incendios forestales activos en todo Utah. Para la tarde de este sábado, las autoridades estatales estimaban que había quemado unas 3.600 hectáreas, mientras las cuadrillas trabajaban para evaluar la situación y contener su propagación.

Se prevé que las condiciones meteorológicas críticas de alto riesgo de incendio persistan en el centro y sur de Utah todo el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, con vientos fuertes que dificultan las labores de extinción. Un frente frío intenso atravesará la zona entre la noche del sábado y el domingo, lo que provocará un cambio en la dirección del viento y un descenso de las temperaturas.

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Con información de Chris Dolce, de CNN.