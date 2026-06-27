Trump dice que designará como director del ICE a Lance Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma

Por Casey Gannon, Julia Benbrook y Priscilla Alvarez, CNN

El presidente Donald Trump anunció este sábado que nominará al exagente estatal de Oklahoma Lance Schroyer como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), colocando a un candidato poco conocido al frente de una agencia que ha generado controversia en medio del incremento de las deportaciones impulsadas por su Gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo este sábado que Schroyer se ha desempeñado como asesor principal del secretario Markwayne Mullin, supervisando la coordinación entre las autoridades federales de inmigración y las agencias locales del orden público, aunque su selección para encabezar el organismo tomó por sorpresa a funcionarios de ICE.

Exmarine, Schroyer se desempeñó anteriormente como mayor en la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma, donde dirigió unidades especializadas encargadas de operaciones como respuesta a desastres, disturbios civiles y tareas de control migratorio, dijo el DHS en su comunicado.

“Lance tiene experiencia directa sacando a los inmigrantes ilegales de nuestras calles y, al igual que yo y nuestro secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, AMA a los hombres y mujeres de ICE”, publicó Trump en Truth Social.

Trump, quien calificó a Schroyer como un “líder probado” con más de 29 años de experiencia en seguridad pública, instó al Senado a confirmarlo de inmediato como director de ICE.

La agencia no ha tenido un líder confirmado por el Senado desde el Gobierno de Obama. Si es confirmado, Schroyer supervisaría a 22.000 empleados y un presupuesto de miles de millones de dólares.

“El Senado debe confirmar rápidamente a Lance Schroyer”, dijo Mullin en su declaración.

ICE, que está bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, ha sido una pieza clave en la estrategia de Trump para endurecer la política migratoria, lo que ha provocado protestas en algunas ciudades, donde estas acciones han derivado en tiroteos y otros episodios de violencia.

Mullin, quien representó a Oklahoma en el Senado, dijo a CNN en un comunicado que Schroyer es una “gran elección”. Añadió que confía en que su liderazgo y experiencia directa “empoderarán a los hombres y mujeres de ICE para deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, asegurar la patria y proteger al pueblo estadounidense”.

Mullin dijo que Schroyer viene “directamente del terreno operativo”, donde trabajó junto con socios estatales y federales bajo el programa 287(g). Ese programa, entre otras cosas, permite que ICE autorice a agentes estatales y locales del orden público a realizar tareas específicas de control migratorio bajo la supervisión de la agencia federal.

La relación entre Mullin y Schroyer se remonta a años, y Schroyer fue la elección del secretario para dirigir la agencia de control migratorio, según un funcionario del gobierno.

No es inusual que los secretarios elijan para puestos de liderazgo a personas de su confianza. La exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem incorporó a Madison Sheahan, quien trabajó como su directora política mientras era gobernadora de Dakota del Sur, para desempeñarse como subdirectora de ICE.

David Venturella, el actual director interino, es un veterano de la agencia federal, mientras que Schroyer sería nuevo en la plantilla si es confirmado. Se espera que Venturella permanezca como director interino hasta que Schroyer sea confirmado, de acuerdo con un funcionario del DHS.

El anuncio de la designación de Trump llega tras un año turbulento para ICE y el DHS.

Todd Lyons, un veterano de la agencia federal, dejó el cargo de director interino en primavera después de enfrentar un intenso escrutinio por el aumento de arrestos de la agencia y por los tiroteos mortales de dos ciudadanos de Estados Unidos a manos de agentes federales en enero.

Mullin, quien asumió las riendas del DHS en marzo después de que Trump destituyera a Noem, ha comenzado a introducir algunos cambios de política, pero enfrenta presión de legisladores, incluidos republicanos, para ir más lejos en su intento por corregir el rumbo del atribulado departamento.

Mullin ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de la ofensiva migratoria de Trump, aunque ha dicho repetidamente que quiere que los agentes adopten un enfoque “discreto” mientras mantienen un ritmo enérgico de arrestos.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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