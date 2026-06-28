Este hombre está en contra de la IA y sus ideas ganan popularidad; podría ser un problema para Trump

Por Hadas Gold, CNN

Cuando la pandemia diezmó el panorama de los eventos en vivo, Joe Allen “preparó un búnker de supervivencia sobre ruedas” y emprendió un nuevo camino profesional.

Los trabajos eran pocos y espaciados para los “montajistas de conciertos” como Allen, que instalaban la iluminación y los sistemas de sonido de los conciertos. Así que buscó otro tipo de vida de roadie: viajar por todo el país y escribir sobre los peligros de la nueva tecnología y la inteligencia artificial para medios como The Federalist, hasta que finalmente consiguió un puesto en el pódcast “War Room” del exestratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon.

El escepticismo de Allen habría sido de nicho hace apenas unos años. Pero ahora también recorre el país dando sermones en los que advierte sobre los peligros de la IA, tocando una fibra sensible entre los estadounidenses, cada vez más preocupados por el impacto de la IA en sus empleos, sus facturas de electricidad y su salud mental, así como en el medioambiente. Una encuesta de junio del Pew Research Center encontró que más estadounidenses sienten que la IA será mala, más que buena, para la sociedad.

Egresado del programa de religión y ciencia de la Universidad de Boston y autoproclamado ludita tecnológico, la postura anti-IA de Allen ahora está firmemente en la corriente principal. En febrero, la revista Time lo presentó en un reportaje de portada sobre la reacción en contra de la IA.

“Ahora sueno menos loco”, dijo Allen antes de un discurso en marzo en la First Baptist Church de Dallas, una de las megas iglesias más grandes del país.

Los discursos, escritos y apariciones en medios de Allen ayudan a impulsar una creciente grieta sobre la IA dentro de la derecha estadounidense que podría representar un problema para el presidente Donald Trump y los republicanos en las próximas elecciones de medio término. Muchos en las audiencias de Allen son simpatizantes de MAGA, pero no necesariamente están de acuerdo con el enfoque en gran medida de no intervención del Gobierno de Trump para regular la IA.

“Hay toda una matriz cultural que ya está llena de este resentimiento. La gente está horrorizada por la imposición de la tecnología”, le dijo a CNN.

“Están furiosos. No la quieren”.

En todo el país, estudiantes universitarios preocupados por sus perspectivas laborales abuchearon a la IA en ceremonias de graduación. Comunidades protestan contra la construcción de centros de datos de IA, temiendo que traigan contaminación y ruido. Familias demandan a empresas de IA por acciones perjudiciales que dicen que los chatbots de IA alentaron.

Allen se apoya en esos sentimientos.

No es la tecnología moderna lo que Allen cuestiona; es la percepción de la IA como un “dios” que sabe mejor que los humanos qué es “bueno” y “verdadero”, en lugar de una herramienta, dijo durante su discurso en First Baptist.

Afirmó ante varios cientos de feligreses que la “élite tecnológica” buscaba reemplazar a Dios con la “religión de la IA”. Una diapositiva de su presentación mostraba los rostros de destacados ejecutivos de IA pegados en los tentáculos de un poderoso monstruo ficticio conocido como el Shoggoth, originario de la novela corta de 1936 de H.P. Lovecraft, “At the Mountains of Madness”. La criatura se ha convertido en una metáfora en el mundo de la IA, simbolizando la incertidumbre sobre cómo funcionan los modelos de IA por dentro.

La IA “te usa” y se aprovecha de los niños, dijo, “enmascarada por la inocencia” de una pantalla.

“Si eres escéptico respecto a esto, si no quieres vivir de esta manera, no estás solo”, comentó Allen.

Bannon, cuyo pódcast “War Room” ayudó a elevar a Allen ante una audiencia nacional, dijo que supo desde temprano que las palabras de Allen resonarían entre los estadounidenses de clase trabajadora y de clase media baja, y lo animó a llevar su mensaje de gira.

“Es perfecto para ese público”, le dijo Bannon a CNN, citando la formación de Allen en teología, sus modales sureños y su capacidad para conectar con una multitud.

Los gigantes tecnológicos han argumentado que la IA beneficiará a la sociedad al crear nuevos empleos y hacer a las personas más productivas, encargándose de tareas digitales tediosas como revisar correos electrónicos, escribir código, editar fotos y ponerse al día con las noticias. Las empresas también han promocionado las acciones para reducir el consumo de energía, pagar por la electricidad que consumen sus centros de datos e implementar barreras de seguridad en torno a sus modelos.

La Primera Iglesia Bautista tiene un complejo de 270.000 pies cuadrados en el centro de Dallas para atender a sus cerca de 16.000 feligreses.

La Primera Bautista es una de las iglesias más famosas y con mayor influencia política del país. Su líder, Robert Jeffries, ha sido durante mucho tiempo un aliado del presidente de EE.UU. Donald Trump, y muchos de los feligreses de la iglesia son declarados simpatizantes de Trump.

Pero cuando Allen llegó en marzo, quedó claro que a muchos de esos simpatizantes no les gustaba el enfoque inicial de Trump sobre la IA. Trump ha favorecido en gran medida una regulación más laxa, para que las empresas de IA puedan avanzar rápidamente y mantenerse por delante de China. Pero a algunos simpatizantes les preocupa que la tecnología avance demasiado rápido.

Elizabeth Gomez Crocker, por ejemplo, dijo que se considera una “Trumpy”, pero le preocupa que la IA reemplace empleos. Quiere que el desarrollo se desacelere para que se pueda hacer más investigación.

“Trump sí dice algunas cosas que los verdaderos simpatizantes como yo nos quedamos como: ‘Guau, ¿qué?’”, afirmó.

Una mayoría bipartidista quiere que el Gobierno regule la IA, según la encuesta de Pew de junio. Pero incluso entre los republicanos, el 61 % no confía en la capacidad del Gobierno para regular la IA de manera efectiva.

“Los estadounidenses se están volviendo más negativos respecto de la IA con el tiempo”, incluso mientras empiezan a usar chatbots de IA con más frecuencia, dijo Jeff Gottfried, director asociado de Pew. Los jóvenes se sienten los más negativos sobre los impactos de la IA en la sociedad y el futuro, añadió Gottfried.

Aunque los simpatizantes de Trump recelosos de la IA son “muy respetuosos” con el presidente, puede ser difícil persuadirlos, aseguró Bannon. Pocos temas hoy en día encuentran unidad a lo largo del espectro político como la IA: una encuesta de CBS News/YouGov de mayo encontró que una mayoría de liberales, moderados y conservadores no cree que la política del Gobierno de EE.UU. vaya a garantizar que la IA se use “de la manera correcta”.

“Han visto los hechos, han mirado los centros de datos, han mirado lo que está pasando en las escuelas, han mirado lo que está pasando con los empleos”, dijo Bannon. “No puedes convencerlos de esto, no hay giro que puedas darle”.

Allen dijo que se considera solo una parte de una “red completa” que atraviesa divisiones ideológicas en contra de la IA. Es una grieta para Trump en este momento, indicó, pero espera que el presidente tome “la decisión correcta” sobre la IA.

“Le quedan tres años para tomar esa decisión”, comentó Allen. “Y su legado dependerá de eso”.

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