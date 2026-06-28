Mueren tres bomberos en incendios forestales en el suroeste y se restringen los fuegos artificiales del 4 de julio en Utah

Por Alaa Elassar, CNN

Tres bomberos murieron combatiendo un incendio de rápida propagación en la frontera entre Colorado y Utah, informaron las autoridades, mientras decenas de incendios arden en todo el suroeste, y Utah impone amplias restricciones a los fuegos artificiales del 4 de julio antes del 250º Día de la Independencia del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el nivel más alto posible de riesgo de incendios, advirtiendo de que el aire seco y las ráfagas de viento representan un riesgo “extremadamente crítico” de condiciones propicias para incendios en la región de Four Corners este fin de semana.

Los tres bomberos murieron mientras combatían el incendio de Snyder Mesa, que ha consumido más de 11.300 hectárras a lo largo de la frontera entre Utah y Colorado, informó el Servicio de Incendios Forestales de EE.UU. el sábado por la noche. Otros dos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, añadió el servicio.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró el sábado una emergencia por desastre en el condado de Mesa en respuesta al incendio, que, según dijo, había cruzado de Utah a Colorado, y autorizó a la Guardia Nacional del estado a apoyar los esfuerzos de respuesta.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció la semana pasada restricciones al uso de fuegos artificiales para la fiesta del 4 de Julio, señalando que una sequía histórica, cientos de incendios forestales y un comportamiento de fuego sin precedentes han llevado los recursos de extinción de incendios de Utah al límite.

Cox reconoció en un comunicado de prensa el viernes que la medida fue excepcionalmente difícil.

“Nada de esta decisión fue fácil”, dijo Cox. “A los habitantes de Utah les encanta celebrar el 4 de Julio con familia, amigos y fuegos artificiales. A mí también. Pero este año es diferente. Estamos viendo un comportamiento del fuego que incluso nuestros bomberos más experimentados dicen que nunca habían presenciado antes”.

La amenaza de incendios es tan grave que la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City emitió su primera advertencia de bandera roja de “situación particularmente peligrosa”, que abarca el centro y sur de Utah e incluye el incendio Cottonwood, el mayor incendio activo del estado.

“Esta es una medida temporal para un año extraordinario”, dijo Cox sobre la prohibición de fuegos artificiales. “Protege vidas y hogares mientras permite que los líderes locales, trabajando junto a sus funcionarios de bomberos, identifiquen áreas donde los fuegos artificiales pueden usarse de manera segura”.

En algunos municipios, los líderes locales, trabajando junto a los funcionarios de bomberos, designarán áreas aprobadas donde los fuegos artificiales aún podrán usarse bajo condiciones más seguras.

Una sequía histórica, cientos de incendios forestales y un comportamiento del fuego sin precedentes han llevado al límite los recursos de extinción de incendios de Utah y han dejado poco margen para nuevos incendios provocados por el ser humano, según la oficina del gobernador.

Más de tres cuartas partes de los incendios forestales de Utah esta temporada han sido provocados por personas, dijeron autoridades estatales. Advierten que la sequía prolongada, la vegetación extremadamente seca y las condiciones meteorológicas volátiles han creado un escenario en el que una sola chispa puede convertirse rápidamente en un incendio forestal destructivo y de rápida propagación.

Estas peligrosas condiciones se intensificaron el viernes, cuando los meteorólogos emitieron la alerta máxima de riesgo de incendios —nivel 3 de 3, o designación de “extremadamente crítico”— en todo Utah, así como en partes del norte de Arizona y el este de Nevada.

Varios grandes incendios forestales continúan ardiendo en el centro y el sur de Utah. El incendio Cottonwood, que arde a través del Bosque Nacional Fishlake al este de Beaver, Utah, ha crecido a más de 37.000 hectáreas hasta la mañana de este sábado, un área más grande que Salt Lake City, en solo unos días y permanece con 0 % de contención. Se ordenaron evacuaciones debido al incendio, que funcionarios estatales y locales creen que probablemente sea el incendio forestal más destructivo y costoso registrado en Utah. Su causa aún se investiga.

Un total de 1.066 personas combaten el incendio de Cottonwood, y se ha advertido a los equipos de que se mantengan alerta ante el comportamiento peligroso e impredecible del fuego.

“Siempre priorizamos la seguridad, y en cuanto vemos algo o tenemos alguna sensación de peligro, les decimos a los bomberos que si algo no les gusta, se retiren y busquen un lugar seguro”, declaró Alyssa Mason, portavoz del equipo de gestión de emergencias del incendio, a KSL, afiliada de CNN.

Las autoridades estatales también advirtieron de que cualquier persona cuyas acciones ilegales provoquen un incendio forestal podría enfrentar graves cargos penales y una considerable responsabilidad civil por los daños causados.

Mientras las autoridades evalúan los daños, aún se desconoce el alcance total del incendio de Cottonwood. Pero en toda la comunidad de Beaver Mountain, los residentes ya lamentan la pérdida de sus queridas cabañas y refugios familiares que albergaban generaciones de recuerdos.

Para Evan Stapley, Beaver Mountain era más que una escapada de fin de semana: formaba parte de la historia de su familia.

“Para mí, no hay nada más hermoso que Beaver Mountain en otoño”, declaró Stapley a KSL, afiliada de CNN. “El amarillo de los álamos, con sus rojos y verdes. No hay nada más hermoso en el mundo”.

Ahora, la cabaña donde se forjaron esos recuerdos ha quedado reducida a cenizas. Stapley contó que se enteró del incendio de Cottonwood después de que un amigo le enviara un video del lugar donde se encontraba.

“Lo vi y pensé: ‘¡Es increíble!’”, le dijo a KSL. “El fuego debió propagarse rapidísimo y dar vueltas por todas partes y arrasándola… Lloré”, añadió. “Tengo demasiados recuerdos, demasiados recuerdos de ese lugar”.

El incendio también causó estragos en la estación de esquí Eagle Point, donde varios edificios resultaron dañados o destruidos. En una publicación de Facebook, el propietario, Shane Gadbaw, dijo que la estación permanecerá cerrada mientras se recupera de lo que calificó de catástrofe.

“Agradecemos que, hasta donde sabemos, no haya habido víctimas mortales a causa del incendio”, dijo Gadbaw en una publicación de Facebook.

Los residentes se reunieron el viernes en el condado de Piute mientras el incendio de Cottonwood se acercaba, con llamas visibles a lo lejos y el humo asentándose sobre el valle, para escuchar actualizaciones y discutir planes de respuesta de emergencia, informó KSTU, afiliada de CNN.

Durante la reunión, Nick Schenk, de Great Basin Team 5 —uno de los equipos de primera respuesta que combatió el incendio el lunes—, ofreció un relato emotivo sobre la lucha contra el fuego.

“Hicimos absolutamente todo lo que pudimos. Pedimos toda la ayuda que pudimos encontrar. Y prácticamente lo único que podíamos hacer era sacar a la gente de su trayectoria”, declaró Schenk a KSTU.

Las fotografías compartidas por el complejo turístico el jueves mostraban algunas cabañas que aún permanecían en pie en medio de un paisaje de árboles calcinados.

Más al norte, el incendio Iron, cerca de Eureka, Utah, ha quemado más de 16.000 hectáreas después de realizar evacuaciones a principios de esta semana. Cerca de allí, el incendio Cherry, provocado por un rayo el viernes por la mañana, ya se ha extendido a más de 12.000 hectáreas.

Otro incendio, el Wild Goose Fire, se desató cerca de Holden el viernes, sumándose a una lista creciente de incendios activos en todo Utah. Funcionarios estatales de bomberos estimaron que para la tarde del sábado había quemado más de 40.000 hectáreas mientras los equipos trabajaban para evaluar y contener su propagación. Otros dos incendios en la frontera entre Utah y Colorado se fusionaron para crear el incendio Snyder, que ha quemado aproximadamente 11.300 hectáreas.

Se prevé que las condiciones meteorológicas críticas de alto riesgo de incendio persistan en el centro y sur de Utah todo el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, con vientos fuertes que dificultan las labores de extinción. Un frente frío intenso atravesará la zona entre la noche del sábado y el domingo, lo que provocará un cambio en la dirección del viento y un descenso de las temperaturas.

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Con información de Chris Dolce, de CNN.